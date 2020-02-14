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Bu kilo vermeye engel oluyormuş!

Hep besinleri ve kilo vermemize yardımcı olan besinleri konuşuyoruz, anlatıyoruz. Peki ya kilo vermemize engel neler? İşte bu besinlerin başında fast food ürünlerde sıklıkla tükettiğimiz yağlı etler geliyor. Yemeklerimize lezzet katsın diye aldığımız yağlı etler kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini oldukça arttırıyor. Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 14.2.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 17:00 ABONE OL
Bu besinler kilo vermeye engel oluyormuş!

Hep besinleri ve kilo vermemize yardımcı olan besinleri konuşuyoruz, anlatıyoruz. Peki ya kilo vermemize engel neler? İşte bu besinlerin başında fast food ürünlerde sıklıkla tükettiğimiz yağlı etler geliyor. Yemeklerimize lezzet katsın diye aldığımız yağlı etler kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini oldukça arttırıyor. Tabi bu demek değil ki hiç kırmızı et tüketmeyin! Yağı görünmeyecek kadar az olan kırmızı et kaliteli proteini sağlarken içerdiği konjuge linoleik asit (CLA) sayesinde vücudun yağ kitlesini azaltmaya yardımcı olur. B12 vitamini, çinko ve demir mineralleri sayesinde vücudun sağlıklı işleyişine fayda sağlar.

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Bu besinler kilo vermeye engel oluyormuş!
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