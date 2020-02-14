Çocuklarda öksürüğe ne iyi gelir? Çocuklarda öksürük doğal ve bitkisel çözüm yöntemleri ile nasıl geçer?

Çocuklarda öksürük enfeksiyon, nezle, grip ve astım gibi hastalıklardan kaynaklı bir durumdan dolayı olabilir. Çocuklarda bağışıklık sistemi zayıf olduğu için toza, dumana ve kokuya karşı daha erken tepki gösterebilirler. Bu yüzden de öksürme isteği oluşur. Dolayısıyla çocuklarda öksürük nasıl geçer sorusuna yanıt vermek ve buna göre bir tedavi programı belirlemek için öncelikle sorunun kaynağına gitmek gerekir. Sorunun hangi faktöre bağlı olarak ortaya çıktığının tespit edilmesinin ardından çocuklarda öksürüğe iyi gelen bitkiler, doğal çözümler tüketilebilir. Çocuklarda en çok görülen öksürük türlerinden biri kronik öksürüktür. Kronik öksürük genellikle astım hastalığından kaynaklıdır. Bununla ilgili uzman bir doktora giderek astım kontrolleri yapılması gerekir. Astım hastalığı çocuklar için ciddi bir hastalık olduğu için ihmal edilmemesi gerekir. Peki çocuklarda öksürüğe ne iyi gelir?

ÖKSÜRÜK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Öksürük oluşumunun çok fazla nedeni olabilir. Geniz akıntısı, grip, nezle, reflü gibi rahatsızlıklar öksürüğe neden olur. Tüberküloz, sinüzit, bronşit gibi hastalıklarda öksürüğe neden olan etkenlerdir. Sadece bunlarla kalmayıp tansiyon ve şeker ilaçları kullananlarda da öksürük olduğu görülmüştür. Öksürüğüm oluşum zamanına bakarak ne çeşit bir öksürük olduğu az çok tahmin edilebilir. Mesela gece kuru öksürük alerjiye işarettir. Çocuklarda uykuya daldıktan hemen sonra ortaya çıkan öksürük reflüye işarettir. Çok gürültülü öksürükler üst solunum yoluna bağlı enfeksiyonlara işarettir. Bu şekilde öksürüğün oluşum zamanlarına göre tahminlerde bulunabiliriz ve tedavi yöntemini ona göre seçebiliriz.

ÇOCUKLARDA ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN YÖNTEMLER

Konu çocuklar olunca kişiler daha hassas oluyorlar. Çocuğunuzun sürekli öksürmesi sizi içten içe bitirebilir. Böyle durumlarda öksürüğe iyi gelen şu yöntemleri denemenizde fayda vardır. 6 aydan küçük bebekler için mutlaka doktora başvurmak gerekir.

Dekonjestanlar: Burun tıkanıklığını açarak akciğerdeki balgamı hafifleten ilaç grubudur. Bu sayede öksürme isteğini de azaltacaktır. Balgam sökücü ilaçlar: Balgam üst solunum yollarına akan ve takılan, öksürme istediğini arttıran etkendir. Balgam sökücü ilaçlar kullanarak iltihabı kurutabilirsiniz. Öksürük ilaçları: Çok şiddetli öksürük durumlarında öksürük kesici ilaçlar kullanabilirsiniz. Antihistaminik ilaçlar: Alerjik gibi durumlarda öksürük oluşuyorsa antihistaminik içeren ilaç grupları tercih edilebilir. Astım hastalığından dolayı öksürükler varsa doktor kontrolünde astım ilaçları kullanılabilir.

ÇOCUKLARDA GICIK VE ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Gıcık öksürük üst solunum yollarında sanki bir şey varmış gibi sürekli öksürük hissi uyandıran kuru öksürüklerdir. Kuru öksürüklerde balgam olmaz. Bademcik tahriş olmuş gibi yanma hissi verebilir. Çocuklarda ise durum farklı değildir. Çocuklar özellikle gece uykularında sürekli öksürerek uyku problemlerini de beraberinde getirmektedir. Çocuklarda gıcık ve öksürüğe iyi gelen yöntemler şunlardır:

Karışık çay

Bir çeyrek dilim limon, bir miktar ıhlamur, elma kabuğunu soyup çekirdekleri ile beraber bir elma, 2 adet karanfil ve tarçın. Bu karışımı ılık suda çözümleyerek karıştırın. Ve gün içerisinde içirin

Tereyağı ve pekmez

Ilık suyun içine bir tatlı kaçık tereyağı, bir yemek kaşık pekmez atarak karıştırın. Sonra içirin.

Ayva ve ıhlamur

Ilık suyun içine ayva yaprağı ve ıhlamuru atın. Demlendikten sonra içerebilirsiniz.

Pekmez ve karabiber

Bir bardağın içine iki tatlı kaşığı pekmez atın. Üstüne karabiber ekleyin. Karıştırıp içirin.

Öksürüğe iyi gelen yöntemler konusunda daha detaylı bilgi için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

ÇOCUKLARDA GECE ÖKSÜRÜK KRİZİ NASIL GEÇER?

Çocuklarda gece başlayan ve geçmek bilmeyen kuru öksürükler için bazı yöntemler uygulanabilir. Fakat bazı halk arasında yaygın olan yöntemler de çocuğa daha çok zarar verebilir. Bunlardan biri sıcak ve soğuk buhar uygulamasıdır. Size önereceğimiz bitkisel ve evde rahatlıkla yapabileceğiniz yöntemleri deneyebilirsiniz.

Su içirin Bal ya da ılık ballı su içirin Yastıkların konumunu düzeltin Ortamdaki hava kuru ise nemlendirin Burun tıkanıklığı varsa açın Yataktaki alerjiye dikkat edin. Nevresim takımlarını düzenli yıkayın Odadaki toz gibi alerji yapacak etkenlerden uzak tutun Pastil kullanın Tuzlu su ile gargara yaptırın Bazı öksürükler için ayağa sürülen vicks tarzı kremler iyi gelebilir

ÇOCUKLARDA ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN YİYECEKLER

Çocuklarda öksürüğe iyi gelen yiyecekler listesini hazırladık. Çocuklardaki öksürük problemi için bu yiyecekleri deneyebilirsiniz. Özellikle ılık yiyecekler tercih ederek boğazdaki yumuşamayı sağlayarak öksürüğün oluşumunu engelleyebilmeniz mümkün.

Tavuk suyu çorbası

Bal limon karışımı

Karabiber

Zencefil

Ananas

Kuşburnu

Bal

Ceviz ve badem

İncir

Soğan

Limon

Ayva