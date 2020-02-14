Diş ağrısına anında kesin çözüm! Uzun süren diş ağrısına ne iyi gelir? Doğal ve bitkisel yollardan nasıl geçer?

Türkiye'de diş sağlığı konusunda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Diş ağrısı neden olur? Diş tellerindeki bozukluklar, dişi sıkma ve gıcırdatma tiki, asit erozyonu, ağızda çıkan aft gibi durumlar diş ağrılarına neden olur. Diş ağrısına bitkisel çözüm konusunda da İbrahim Saraçoğlu'nun karışımı oldukça ilgi görüyor. Diş ağrısı sadece yetişkinlerde değil aynı zamanda çocuklarda da görülür. Çürümeye başlayan dişe ne yapılır? Çocuklarda diş ağrısına ne iyi gelir? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde tüm bu sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz.

Yoğun iş temposu nedeniyle diş ağrıları ve çürüklerine gereken önemi vermeyebilirsiniz fakat diş sağlığı oldukça önemli bir konudur. Şiddetli diş ağrısına evde ne yapılır, diş ağrısını ne keser? Evde anlık pratik çözümler arasında en yaygını sarımsak yöntemidir. 2 diş sarımsağı ezdikten sonra sızlayan dişinizin üstüne koyduktan sonra dişinizi sıkın. Yaklaşık 20 dakikalık bir baskının ardından ılık suyla ağzınızı çalkalayın.

DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER, NE İYİ GELİR?

Diş ağrısına evde çözümün bir diğeri de kürdan ve diş ipi kullanmaktır. Dişlerinizi iyice fırçalayıp yiyecek artıklarını temizledikten sonra diş aralarına kaçan ağrı yapan şeyleri böyle çıkarabilirsiniz. Sızının olduğu bölgeye buz kütlesi koyarak oradaki acı ve sızının dinmesini sağlayabilirsiniz fakat buzu direk temas ettirmekten kaçının, havlu yardımıyla buzu uygulayabilirsiniz.

REFLÜ OLAN BEBEK NASIL EMZİRİLİR?

Hamilelikte diş ağrısına ne iyi gelir? Üzüm sirkesinin uyuşturucu etkisi ile birlikte tuzlu suyu ağrıyan bölgeye enjekte ederek gargara yapma tedavisi de oldukça yaygın ve başarılı bir yöntemdir. Oksijenli su ile ağzınızı çalkamak da oldukça önemli bir tedavi yöntemi olarak dikkat çeker.

DİŞ AĞRISINA BİTKİSEL ÇÖZÜM!

Birçok hastalık ve rahatsızlığa karşı özel hazırladığı kürlerle şifa olan İbrahim Saraçoğlu diş ağrısı kürü de oldukça ilgi görüyor. Diş ağrısı nasıl geçer? Bitkisel çözümler arasında evde kolayca uygulayabileceğiniz çözüm önerileri vardır, İbrahim Saraçoğlu'nun nar suyu önerisi oldukça yaygındır. Nar suyunu ağzınızın içinde beklettikten sonra gargara yaparsanız diş ağrılarınız oldukça azalacaktır.

Bir başka bitkisel tedavi yöntemi ise salatalık içerisinde gizlidir. Taze olduğundan emin olduğunuz bir salatalığı kesip bir parçasını ağrıyan dişinize koyun yaklaşık 10 dakika sonra salatalığın içinde bulunan vitaminlerin diş ağrınıza iyi geldiğini göreceksiniz.

20'LİK DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER?