Güneş yanığına ne iyi gelir, nasıl geçer? Güneş yanığı için evde doğal ve bitkisel çözüm yöntemleri

Cildin yoğun güneş ışığına maruz kalması sonucunda ortaya çıkan güneş yanığı, yaz aylarında sıklıkla görülen bir rahatsızlıklardan bir tanesidir. Güneş yanığı oluşan bölge oldukça hassasdır ve kişinin acı çekmesi muhtemeldir. Güneş yanığı tedavisi için dikkat edilmezse istenilmeyen sonuçlar yaşanabilir. Bunun sonunda deride yara izi görülebileceği gibi, deri kanseriyle de karşılaşılabilir. Tam bu noktada, özellikle yaz aylarında güneşe karşı iyi korunmak gereklidir. Peki, güneş yanığına ne iyi gelir, nasıl geçer? Evde hangi bitkisel yöntemlerden yararlanılabilir? İşte, bazı bilgiler...

GÜNEŞ YANIĞI NEDİR?

Güneş yanıkları, derinin güneş ışığına çok kısa bir sürede ve aşırı miktarda maruz kalması sonucunda oluşur. Dalga boyu 300 nanometre civarında olan ultraviyole ışınları buna neden olur. Güneş ışığına maruz kalan deri önce en dış tabakasını kalınlaştırarak ışığın tesirinden kendisini korumaya çalışır. Bunun hemenardından deriye rengini veren bir pigment olan Melanin yapımını arttırır. Derinin rengi bu pigmentin artmasından dolayı daha da koyulaşır. Işığa maruz kalma daha da uzarsa 1-24 saat içinde rahatsızlık belirtileri kendini göstermeye başlar.

GÜNEŞ YANIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Güneş yanığı belirtileri kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Ayrıca, ultraviyole ışınlarına maruz kalma süresi de bu belirtiler üzerinde etkilidir. Başlıca güneş yanığı belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

Deride ağrı ve kızarıklık

Derinin daha gergin ve daha sıcak olması

Birkaç gün içerisinde derinin soyulmaya başlanması

Bulantı ve kusma

Baş ağrısı

Ateş

Titreme

Boyun tutulması

Susuzluk

Gözlerin aşırı hassas olması

ÇOCUKLARDA VE YETİŞKİNLERDE GÜNEŞ YANIĞI NASIL GEÇER?

Çocukların ve yetişkinlerin vücudundaki güneş yanığının ağrı ve sıcaklığı yaklaşık 48 saat sürer. Bu süre zarfında gün içerisinde sabah, öğle ve akşam olmak üzere nemlendirici krem kullanılmalıdır. Bu kremler üç gün boyunca sürülmelidir. Bunlara ek olarak;

Güneş yanığı olan bölge sürekli kaşınır. Bol nemlendirici sürün ve kaşımayın. Derinize temas etmemeye çalışın. Yanık olan yeri kaşımak, yaraların kapanmasına engel olmaktır. Susuzluk hissi olduğundan dolayı bol bol su tüketilmelidir. Böylece cildin nem seviyesi korunur ve aşırı su kaybı önlenmiş olur. Soğuk banyo tercih edilmelidir. Yanık yerler, soğuk su ile ıslatılmış steril bez ile silinmelidir. Gün içerisinde 3-4 kez yanık yerleri böyle temizleyebilirsiniz. Derinin su toplayıp patlaması muhtemel bir durumdur. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında, ölü deriyi küçük ve steril bir makasla temizleyebilirsiniz. Bunun hemen ardından yanığın olduğu bölgeye antibiyotikli krem sürün.

GÜNEŞ YANIĞINA YOĞURT VEYA DİŞ MACUNU SÜRÜLÜR MÜ?

Güneş yanığına yoğurt veya diş macunu sürmek, en sık yapılan yanlışlardan bir tanesidir. Bilimsel açıdan bunların bir faydası olmamakla birlikte, temizlenmesi de zahmetlidir. Bu yüzden, güneş yanıklarına karşı yoğurt veya diş macunu sürmekten kaçınmalısınız.

GÜNEŞ YANIĞINA İYİ GELEN BİTKİSEL ÇÖZÜMLER

Güneş yanığına iyi gelen bitkisel çözümler de bulunmaktadır. Çay, lavanta yağı, salatalık, , elma sirkesi ve aloe vera bunların başındadır.

Salatalık: Bol su içerdiği için cilde oldukça faydalıdır. Cildi canlandırıcı ve onarıcı bir etkiye sahiptir. Bu nedenlerden dolayı da da güneş yanıkları tedavisi için tedavisi için sıklıkla tercih edilen bir doğal yöntemdir. Yanık bölgeye sürülen salatalık suyu cildi rahatlatır ve tedavi sürecini hızlandırır.

Aloe vera: Güneş yanığı tedavisinde aloe vera da tercih edilmektedir. Zira, nemlendirici ve rahatlatıcı etkisi olan bir yağdır. Yanık bölgenin üstüne sürüldüğünde acıyı alır ve cildi serinletir.

Çay: Özellikle güneş altında uzun süre kalınacağıı, uyunacağı zaman tercih edilmektedir. Gözlerinizin üzerine demlenmiş ve soğumuş poşet çayları koyarak rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra, banyo suyuna ya da küvete de eklenerek yanıklar rahatlatılabilir.

Elma sirkesi: Elma sirkesinin ne kadar çok yönlü bir şifa kaynağı olduğu bilinmektedir. Cildin pH dengesini düzenleyen ve bu sayede rahatlatan elma sirkesini, yanık bölge üzerinde suyla karıştırılıp uygulanabilir. Bir bardak suya bir tatlı kaşığı elma sirkesi ekleyip bunu yapabilirsiniz.

Lavanta yağı: Güzel kokusunun yanı sıra, oldukça etkili bir nemlendiricidir. Bundan dolayı da güneş yanıklarının tedavisinde yararlanılır. En sık kullanılan bitkisel yöntemlerden biri olan lavanta yağı, yanmış cildi nemlendirir ve ağrı kesici özelliği sayesinde ağrılardan kurtulmanızı sağlar.

İBRAHİM SARAÇOĞLU GÜNEŞ YANIĞI VE KIZARIKLIK KÜRÜ

İbrahim Saraçoğlu, güneş yanığı ve kızarıklık durumlarında aloe vera kürünü önermektedir. Güneşlendikten sonra, akşam saatlerinde boynunuza veya vücudunuzun çeşitli yerlerinde oluşan güneş yanıklarına karşı aloe veradan yararlanabilirsiniz.