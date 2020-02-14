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Son dakika haberi:14 günlük karantinadan çıktı! Müthiş tesadüfü böyle anlattı

’den geldikten sonda 14 gün karantinada tutulan vatandaşlar son dakika açıklamalarında bulundu. Karantinada kalan ’in anlattıkları ise oldukça dikkat çekti. Öner açıklamasında ‘Enteresan bir şey oldu. Anneme söylediğim zaman, Ankara'ya gideceğiz, bu hastanede kalacağız dediğim zaman annem "Ben seni orada dünyaya getirmiştim" dedi. Odama çıktıktan sonra annem "üçüncü kat 307 numaralı odada kalmıştım" dedi, ben de aynı odadaydım. Milyonda bir gerçekleşecek bir olay gerçekleşti’ ifadeleri kullandı. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 14.2.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 12:07 ABONE OL
Son dakika haberi:14 günlük karantinadan çıktı! Müthiş tesadüfü böyle anlattı

Çin'den geldikten sonda 14 gün karantinada tutulan vatandaşlar, son dakika açıklamaları yaptı.

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Burcu Öner karantinadan çıktıktan sonra şu ifadeleri kullandı:

Şu anda 15 günümüzü tamamladık, harika bir süreçti. Beklemediğimiz sürprizler de yapıldı; doğum günü sürprizi gibi. Devletimize ve sağlık bakanımıza teşekkür ediyorum.

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Ben şu anda Anıtkabir'e gitmeyi düşünüyorum. Hepimiz Wuhan'dan geldik. Wuhan'da ben İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordum. Ama şu andan itibaren pek mümkün görünmüyor.

Enteresan bir şey oldu. Anneme söylediğim zaman, Ankara'ya gideceğiz, bu hastanede kalacağız dediğim zaman annem "ben seni orada dünyaya getirmiştim" dedi. Odama çıktıktan sonra annem "üçüncü kat 307 numaralı odada kalmıştım" dedi, ben de aynı odadaydım. Milyonda bir gerçekleşecek bir olay gerçekleşti.

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Son dakika haberi:14 günlük karantinadan çıktı! Müthiş tesadüfü böyle anlattı
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