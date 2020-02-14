Kulak ağrısına evde ne iyi gelir? Kulak ağrısı doğal yöntemler ve bitkiler ile nasıl geçer?

Kulak ağrısı ile beraber kaşıntı, akıntı, çınlama gibi belirtiler kendini gösterir. Ağrıların sebebi enfeksiyon, iltihaplanma, bakteri, travmalar, yabancı cisimler gibi nedenler olabileceği için tam teşhis koymak kolay olmayabilir. Bu nedenle rahatsızlığın tedavisi için önce hastalığın neden kaynaklandığı bulunması gerekir. Enfeksiyona bağlı nedenlerde antibiyotik tedavisi, travmalara bağlı durumlarda kulak damlaları ve ağrı kesiciler önerilmektedir. Ayrıca kulak ağrısı için evde çözüm önerilerini uygulayarak hafif ağrıların önüne geçebilirsiniz.

KULAK AĞRISINI NE GEÇİRİR?

Kulak ağrılarında tedavi yöntemleri ağrıya sebep olan etkene göre yapılır. En belirgin kulak ağrısı nedeni orta kulak iltihabıdır. Oluşma nedeni orta kulakta medyana gelen enfeksiyonlardır. Yaş grubu olarak en fazla 6 ay – 36 ay yaş grubu çocuklarda görülür. Tedavileri için antibiyotik, dekonjestan ilaç tünleri, aşı ve kulak tüpü uygulanır.

Dış kulak yolu enfeksiyonu kulak ağrılarına neden olan ikinci en belirgin sebeptir. Kulaktaki derinin ince olması, kulak çöpü kullanılması, nemli ortamların etkisi gibi nedenler bu hastalığa neden olabiliyor. Böyle durumlarda tedavi olarak kulak damlaları, kulak tamponu, antibiyotik kullanımı önerilmektedir.

Kulak ağrılarının diğer belirgin etkeni sinüzittir. Sinüzit hastalığında meydana gelen tıkanmalar kulak ağrılarına neden olabiliyor. Ayrıca iltihaplanmalar enfeksiyona kadar etki edebilir. Enfeksiyona bağlı durumlarda antibiyotik, alerjiye bağlı durumlarda alerjik ilaçlar kullanılmaktadır.

Kulak ağrısına çözüm olarak evde uygulayabileceğiniz bitkisel yöntemlerde vardır. Kulak işitme organı olduğu için verebileceğimiz hasarların geri dönüşü olmayabilir. Evde çözüm önerilerinden önce KKB uzmanı olan doktora başvurmanızda fayda vardır.

KULAK AĞRISI İÇİN EVDE NE YAPILABİLİR?

Kulak ağrısı için evde tedavi uygulamak mümkündür. Doktora gidemeyeceğimiz durumlarda, aniden başlayan ve yerinden kalkamayacak durumlarda, gece uyurken birden bastıran kulak ağrısı için bitkisel çözüm yöntemleri mevcuttur. Evinizde bulunan malzemeler dâhilinde şu yöntemleri deneyebilirsiniz:

KULAK AĞRISINA HANGİ BİTKİ İYİ GELİR?

Kulak sancısına ne iyi gelir? Diyorsanız işte öneriler:

Sarımsak ve susam yağı

Kulak ağrısını veya enfeksiyona bağlı şikâyetlerde sarımsak doğal ağrı kesici ve antibiyotik görevi görmektedir. İki diş sarımsağı soyun ve ezin. Susam yağını sarımsağın üstüne döküp karıştırın. Daha sonra ocağın üzerine koyarak kaynatıp soğumasını bekleyin. Son olarak en fazla 2-3 damla olmak üzere kulağınıza damlatın.

Soğan

Soğan birçok rahatsızlıklarda anti bakteriyel özelliği ile ilaç niteliğindedir. Kulak ağrılarında da soğanın etkisi görülmüştür. Bir soğanı soyun, ortadan ikiye bölün. Soğanın içini ayırt ederek suyunu çıkartın. Soğan gözyaşı yapacağı için bulunduğunuz ortamı havalandırın. En son olarak soğan suyundan en fazla 2 damla olmak üzere kulağınıza damlatın.

Zencefil Tozu

Zencefilin faydaları saymakla bitmez. Kulak ağrısı tedavilerinde de zencefil etkili çözüm olarak bilinir. Zencefili yarım bardak ılık su ile karıştırın. Su ile özdeşleştikten sonra kulağınıza 3 damlayı geçmeyecek şekilde damlatın. Ağrınızın hafiflediğini hissedeceksiniz.

Meyan Kökü

Evet, yanlış duymadınız. Meyan kökü kulak ağrısı tedavilerinde de kullanılmaktadır. Bir yemek kaşığı tereyağı ile meyan kökünü karıştırın. Ocağın üstüne koyup ısıtarak koyu bir kıvama getirin. Kulağınızın içine değil dışına sürerek uygulayın.

Turp ve hardal yağı

Kulak ağrısı için turp tedavisi biraz garip gelebilir. Bir adet turpu ince şekilde doğrayın. Hardal yağı ile karıştırın. Bu karışımı ısıtarak uygun bir alanda soğumaya bırakın. Daha sonra yağı süzün. 2 damla kulağınıza damlatın. Ağrı kesici olarak ağrılara iyi gelecektir.

Nane

Nane birçok hastalık için rahatlatıcı özelliğe sahiptir. Anestetik formülü sayesinde insan vücudunda rahatlama sağlar. Kulak ağrısı tedavilerinde de önerilmektedir. Taze nane yaprakları alın. Suda kaynatarak iyice suyunu çıkartın. Soğumuş nane suyunu kulağınıza damlatın. Unutmayın en fazla 2 damla olmalı.

ŞİDDETLİ KULAK AĞRISINA NE İYİ GELİR? DOĞAL VE BİTKİSEL YOLLARDAN KULAK AĞRISI NASIL GEÇER?

ZEYTİNYAĞI KULAK AĞRISINA İYİ GELİR Mİ?

Halk arasında en bilinen yöntemlerden biri zeytinyağıdır. Yumuşatıcı özelliği ile rahatsızlıkların çoğunda etkili bir bitkisel üründür. Kulak ağrısı için 3 damla zeytinyağını kulağınıza damlatın. Çınlama, zonklama ve uğultu gibi şikâyetlerin azaldığını göreceksiniz.

ÇOCUKLARDA KULAK AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Çocuklarda kulak ağrısına iyi gelen şeyler özellikle anne adayları tarafından çok araştırılmakta. Geleneksek halk arasında evde uygulanan bazı yöntemler var. Fakat anneler çocuklarını bu yöntemleri uygulama konusunda kararsız kalırlar. Uzmanlar bu konuda en yakın sağlık kuruluşuna giderek kulak ağrısına neden olan sebebi öğrenmeleri gerektiğini söylüyorlar. Çünkü çocuklara uygulanan yanlış bir tedavi işitme kaybına kadar yol açabilir. 0-3 yaş grubu çocuklar için muhakkak doktor kontrolü önerilir. Doktorların önereceği ağrı kesiciler, antibiyotikler ve kulak damlaları kulak ağrılarına iyi gelecektir.

BEBEKLERDE KULAK AĞRISINA NE İYİ GELİR?