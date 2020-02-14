Kulak ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Kulak ağrısı için evde doğal ve bitkisel tedavi yöntemleri

Kulak ağrısı pek çok nedenden dolayı ortaya çıkabilmekle beraber, çoğunluk olarak enfeksiyonel bir rahatsızlığa işaret etmektedir. Dış kulak, orta kulak ve sinüzit iltihaplanması kulak ağrısının en sık görülen biçimleridir. Bununla birlikte, sinüzit iltihaplanması gibi, başka bir bölgede ortaya çıkan bir ağrının kulak ağrısını tetiklediği görülebilmektedir. Kulak ağrısı, ciddiye alınması gereken bir durumdur. Uzmanlar tarafından belirtildiği gibi, kulak sadece duyma işleminin değil, ayrıca vücudun dengesinin sağlanmasında da son derece önemli bir organdır. Kulak yapısı itibariyle, iltihaplanma ve enfeksiyonlara oldukça müsaittir. Bu nedenle, ani ve şiddetli ağrılarının yanı sıra küçük veya orta şiddetteki kronik ağrılar da ciddiye alınmalıdır. Kulak ağrısında ilaçlı tedavi, uzmanlar tarafından sadece gerekli olduğu durumlarda bir uzman gözetiminde kullanılması önerilmektedir. Kulak ağrısında öncelikli olan, ağrıya sebep verecek durumlardan uzak durmak olacaktır. Kulak ağrısından korunmak için uzmanlar tarafından belli başlı yöntemler önerilmektedir.

KULAK AĞRISINDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ NELERDİR ?

Soğuk ve rüzgarlı havalarda, kulağın rüzgar ve soğuk almasını engelleyecek kulaklık veya bere gibi giyeceklerin giyilmesi, lakin uzun süreli kullanımda kulağın 20'şer dakika ara ile havalandırılması

Kulaklık ile dinlenilen/izlenilen medyaların yüksek sesli ve uzun süreli olarak dinlenilmemesi,

Duştan sonra kurulanma aşamasındayken sık sık gözden kaçırılan bir nokta olarak kulak bölgesinin iyi durulanıp kurulanması

Havuz veya denize girildikten sonra kulakların iyi bir şekilde kurulanması

Kulak çubuğu haricinde farklı materyallerin kulak içine sokulmaması, kulak çubuğunun da uzmanların yönlendirmesi ve kullanma talimatı ile kullanılması

Kulak temizlik ve bakımının haftada en az 5 gün düzenli bir şekilde sağlanması

Kronikleşen kulak ağrılarında bir uzman görüşünün alınması,

Yukarıda bahsedilen durumlar kulak ağrısından korunmak için uzmanlarca onaylanmış olan yöntemlerdir. Bununla beraber kulak ağrısı nasıl geçer sorusunun cevabı olarak da evde uygulanabilecek birkaç basit doğal yöntem de bulunmaktadır.

KULAK AĞRISINA İYİ GELEN DOĞAL YÖNTEMLER NELERDİR ?

Sıcak suda ortalama 15-20 dakika kadar kaynatılan nane, bir pamuk yardımı ile kulağa sürülmesi, nanenin içerdiği antioksidan özelliği ile kulak ağrısına karşı etkili olabilmektedir

Sıcak su torbası ile ağrıyan bölgeye 10'ar dakikalık pres hareketi evde tercih edilen bir diğer yöntemdir

Taze zencefilin antiseptik özelliği nedeni ile, kulak ağrısında kullanılan bir diğer yöntemdir. 10 dakika kadar su ile kaynatılan zencefil, ardından bir pamuk yardımı ile kulağa sürülmesi iltihap temizleyici özelliğe sahip olmaktadır

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