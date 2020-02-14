Kulaktan kan gelmesi neden olur, nasıl geçer? Kulaktan kan gelmesi durumunda ne yapılır?

Kulağın içinde yabancı cisim girmesi çocuklarsa sıklıkla görülür. Çocuklar oyun oynarken kulaklarına küçük cisimleri sokması ya da kaçması gibi durumlarda kulaklarda kanama medyana getirir. Yetişkinlerde ise toka, cımbız, oya mili gibi küçük aletlerle kulakları temizlemek isterken verdikleri hasardan dolayı kulakta kanamalar meydana gelir. Kulaktan kan gelmesi neden olur sorusunun yanıtı bunlarla sınırlı değildir. Çevresel faktörlerin dışında farklı sebeplerde bağlı olarak da kulakta kanama meydana gelebilir. Kulaklardaki kanamaların diğer nedeni yüksek basınçlardır. Örneğin; uçak seyahatlerindeki basınçlar, su altı dalışlar kulak zarına önemli ölçüde zarar verebilmektedir. Bazı hastalıklar doğrudan kulak kanamasına da yol açar.

KULAKTAN KAN GELMESİ HANGİ HASTALIĞIN BELİRTİSİ?

Kulaktan kan gelmesi belirli hastalıkların habercisidir. Bu hastalıklar sağlık kuruluşlarında yapılan testler sonucu kesinlik kazanır. Bu hastalıklar:-

Dış ve orta kulak iltihaplanması

Kandaki pıhtılaşma faktörlerinin düşük olması

Tümörler

Polip meydana gelmesi

Orta kulak kisti

Orta kulak kanseri

Mantar enfeksiyonları

KULAK POLİP NEDİR?

Kulakta polip oluşması kulak kanamaları için bir sebeptir. Kulağın dış kanalında, kulağın dış zarının deri kısmında oluşan et beni tarzında bir şişliklerdir. Bu polipler kendiliğinden ya da gördüğü hasar yüzünden kanamalara sebep olur.

KULAKTAN KAN GELMESİ NEDEN OLUR?

Kulak içi kanaması neden olur? Sorusunun yanıtının başlıca nedenleri vardır. Bu nedenlerin bazıları kişisel bazıları da dışsal etkenlerden dolayıdır. Kulak zarları hassas olduğu için kulak zarına yapılan darbe, yüksek ve alçak basınç, yüksek ses, kulağa giren cisimler, kulak temizleme amaçlı kulağa sokulan tehlikeli şeyler kulaktan kan gelmesine sebep olur.

KULAKTAN KAN GELMESİ NE ANLAMA GELİR?

Kulaktan kan gelmesi kesin bir hastalık nedenini göstermez. Yukarıda bahsettiğimiz gibi birçok farklı nedenlere bağlı olarak gelişebilir. Dış ve orta kulakta medyana gelen bir tümör kanama yapabilir. Kulaktan kan gelmesinin en tehlikeli durumlardan biri budur. Böyle durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Kulaktan kan gelmesi çok sık oluyorsa kandaki pıhtılaşma sorunları yüzünden olması ihtimali yüksektir. Bununla ilgili sağlık kuruluşlarında test yaptırmak mümkündür.

KULAK KANAMASI NASIL HİSSEDİLİR?

Kulak kanamaları beraberinde bazı rahatsızlıkları oluşturur. Kanama ile beraber bunları da hissedebilirsiniz. Bunları sıralamak gerekirse:

Baş dönmesi

Ateş

Kulak çınlaması

Kulak ağrısı

Kulakta akıntı hissi

Mide bulantısı

Uğultu sesi

KULAKTAN KAN GELMESİ DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Kulağımıza kaçan yabancı cisimlerden dolayı kan geliyorsa yabancı cismi çıkarmaya çalışmamalısınız. Cismi çıkarmaya çalışmak kulağa daha çok hasar vermeye sebep olabilir. En yakın sağlık kuruluşuna giderek tedavi olmalısınız. Yabancı cisimden kaynaklı enfeksiyon kapmamak için gerekli tetkikler yapılmalıdır.

Kulaktaki kanı durdurmaya çalışırken hastanın başı kanamanın olduğu yöne yatırılmalıdır. Kanama orta veya dış kulak enfeksiyonuna bağlı ise ilaç tedavileri önerilmekte. İlaç çözüm olmazsa cerrahi yöntemleri uygulanmaktadır. Kulak temizlenirken kan gelmesi durumunda sağlık kuruluşuna gitmeden önce pamuk yardımıyla hafif şekilde basılı tutarak kanamayı durdurmak gerekir. Yüksekten düşünce kan gelmesi durumunda yani travma durumlarında yine aynı şekilde bir pamuk yardımıyla kulaktaki kan durdurulmalı. Travma durumlarında sağlık kuruluşlarına erken bir şekilde ulaşmak kişinin yararına olacaktır. Darbe sonucu kulaktan kan gelmesi yine travmaya girmektedir. Darbenin etkisi ile kanama eşliğinde şiddetli ağrı, çınlama hissedilir. İşitme kaybına kadar yol açabilecek bir darbeye karşı cerrahi müdahale gerekebilir. Kulaktan az miktarda kan gelmesi durumunda ise evde uygulayabileceğiniz en mantıklı yöntem pamuktur. Kanama yaklaşık 1-2 dakika içinde kulağınıza koyduğunuz pamuk yardımıyla durabilir. Kanda pıhtılaşma sorunu varsa sağlık kuruluşa gitmelisiniz. Aksi takdirde kanama durmayacaktır. Yüksek miktarsa sese maruz kalma durumunda kanama olabilir. Bu durumda kulak zarı yırtılır. Kulak zarı yırtılması kendiliğinden de geçebilir. Tedbir amaçlı doktora görünmekte fayda vardır.

ÇOCUKLARDA KULAK KANAMASI NEDEN OLUR, NASIL GEÇER?

Çocuklarda en sık görülen hastalıklardan biri ortakulak iltihabıdır. Ortakulak iltihabında hastalık önce ağrı sonra ateş olarak etkisini gösterir. Bunun bir üst seviyesi kanamadır. Kulak zarında yırtılma yüzünden kanamalar görülebilir. Çocuklar kulak ağrılarını; huzursuzluk, iştahsızlık, elini kulağına götürme, sürekli kulağını çekiştirme, ağlama, ateşlenme gibi durumlarla göstermeye çalışabilir. Ebeveynler böyle durumlarda doktor kontrollerinde muhakkak bu durumu dile getirmeleri gerekir. Kulak iltihaplarına erken teşhis ve tedavi uygulandığında kanamanın önünde geçilir.

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