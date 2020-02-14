Kulaktan kan gelmesi neden olur, nasıl geçer? Kulaktan kan gelmesi durumunda ne yapılır?

Kulağın içinde yabancı cisim girmesi çocuklarsa sıklıkla görülür. Çocuklar oyun oynarken kulaklarına küçük cisimleri sokması ya da kaçması gibi durumlarda kulaklarda kanama medyana getirir. Yetişkinlerde ise toka, cımbız, oya mili gibi küçük aletlerle kulakları temizlemek isterken verdikleri hasardan dolayı kulakta kanamalar meydana gelir. Kulaktan kan gelmesi neden olur sorusunun yanıtı bunlarla sınırlı değildir. Çevresel faktörlerin dışında farklı sebeplerde bağlı olarak da kulakta kanama meydana gelebilir. Kulaklardaki kanamaların diğer nedeni yüksek basınçlardır. Örneğin; uçak seyahatlerindeki basınçlar, su altı dalışlar kulak zarına önemli ölçüde zarar verebilmektedir. Bazı hastalıklar doğrudan kulak kanamasına da yol açar.
Kulaktan kan gelmesi belirli hastalıkların habercisidir. Bu hastalıklar sağlık kuruluşlarında yapılan testler sonucu kesinlik kazanır. Bu hastalıklar:-
Kulakta polip oluşması kulak kanamaları için bir sebeptir. Kulağın dış kanalında, kulağın dış zarının deri kısmında oluşan et beni tarzında bir şişliklerdir. Bu polipler kendiliğinden ya da gördüğü hasar yüzünden kanamalara sebep olur.
Kulak içi kanaması neden olur? Sorusunun yanıtının başlıca nedenleri vardır. Bu nedenlerin bazıları kişisel bazıları da dışsal etkenlerden dolayıdır. Kulak zarları hassas olduğu için kulak zarına yapılan darbe, yüksek ve alçak basınç, yüksek ses, kulağa giren cisimler, kulak temizleme amaçlı kulağa sokulan tehlikeli şeyler kulaktan kan gelmesine sebep olur.
Kulaktan kan gelmesi kesin bir hastalık nedenini göstermez. Yukarıda bahsettiğimiz gibi birçok farklı nedenlere bağlı olarak gelişebilir. Dış ve orta kulakta medyana gelen bir tümör kanama yapabilir. Kulaktan kan gelmesinin en tehlikeli durumlardan biri budur. Böyle durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Kulaktan kan gelmesi çok sık oluyorsa kandaki pıhtılaşma sorunları yüzünden olması ihtimali yüksektir. Bununla ilgili sağlık kuruluşlarında test yaptırmak mümkündür.
Kulak kanamaları beraberinde bazı rahatsızlıkları oluşturur. Kanama ile beraber bunları da hissedebilirsiniz. Bunları sıralamak gerekirse:
Kulağımıza kaçan yabancı cisimlerden dolayı kan geliyorsa yabancı cismi çıkarmaya çalışmamalısınız. Cismi çıkarmaya çalışmak kulağa daha çok hasar vermeye sebep olabilir. En yakın sağlık kuruluşuna giderek tedavi olmalısınız. Yabancı cisimden kaynaklı enfeksiyon kapmamak için gerekli tetkikler yapılmalıdır.
Çocuklarda en sık görülen hastalıklardan biri ortakulak iltihabıdır. Ortakulak iltihabında hastalık önce ağrı sonra ateş olarak etkisini gösterir. Bunun bir üst seviyesi kanamadır. Kulak zarında yırtılma yüzünden kanamalar görülebilir. Çocuklar kulak ağrılarını; huzursuzluk, iştahsızlık, elini kulağına götürme, sürekli kulağını çekiştirme, ağlama, ateşlenme gibi durumlarla göstermeye çalışabilir. Ebeveynler böyle durumlarda doktor kontrollerinde muhakkak bu durumu dile getirmeleri gerekir. Kulak iltihaplarına erken teşhis ve tedavi uygulandığında kanamanın önünde geçilir.ŞİDDETLİ KULAK AĞRISINA NE İYİ GELİR? DOĞAL VE BİTKİSEL YOLLARDAN KULAK AĞRISI NASIL GEÇER?