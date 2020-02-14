Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısı nasıl geçer? Bulantıya iyi gelen çaylar, doğal ve bitkisel çözümler

Yaş ayırt etmeksizin hayatın her döneminde görülebilen mide bulantıları, oldukça olumsuz bir durumdur. Vücudun farklı mekanizmalardan gelen uyarılar neticesinde midede bulantı hissi oluşur ve bu durum kusmaya kadar gidebilir. Mide bulantıları bir hastalık değildir, diğer hastalıkların belirtisidir. Yani, bulantı, vücudun başka bir yerindeki bir değişik duruma işaret eder. Bu açıdan, tedavisinin doğru yapılması önem arz etmektedir. Peki, mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısı nasıl geçer? Mide bulantısına iyi gelen çaylar, yiyecekler ve içecekler nelerdir?

MİDE BULANTISI NASIL GEÇER?

Her rahatsızlıkta olduğu gibi, sıklıkla tekrarlanan mide bulantılarında doktora görünmek önemlidir. Mide bulantısının kaynağının doğru tespit edilmesi ve tedavisinin ona göre gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunun dışında, halk arasında oldukça yaygın olan ve mide bulantısına iyi gelen çaylar, yiyecekler ve içecekler de bulunmaktadır. Ani gelişen ve doktora gitme imkânı bulunulmayan durumlarda bu çayları, içecekleri veya yiyecekleri tüketmek oldukça fayda sağlayacaktır.

MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

Mide bulantısına iyi gelen çaylar, yiyecekler ve içecekler şöyle sıralanabilir;

Papatya çayı

Rezene çayı

Nane-limon çayı

Zencefil

Ayran

Tuzlu kraker

Elma

Elma sirkesi

Muz

Rezene

Lavanta ve kekik

MİDE BULANTISININ NEDENLERİ

Başlıca mide bulantısı nedenleri şu şekildedir;

Hamilelik

Araç tutmaları

İlaç kullanımı (Özellikle ağrı kesiciler)

Kemoterapi

Migren

Ani gelişen gastritler

Gıda zehirlenmeleri

Mide ve bağırsaktaki enfeksiyonlar

Akut gastrit

Stres

Mide hastalıkları ve ülser

Aşırı alkol tüketimi

Sigara ve tütün ürünleri

Diyabet

Tansiyonun düşmesi

Depresyon

Reflü

Böbrek yetmezliği

Denge bozukluğu

MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

Açık havaya çıkıp derin derin nefes alın. Kolonya ya da sevdiğiniz başka türlü ferah, güzel kokuları koklayın. Bulunduğunuz ortam kötü kokuyorsa oradan derhal ayrılın ya da havalandırın. Bazı kadınlar gebelikte yaşanan bulantılar için limon kullanmaktadır. Limonun ekşi tadı veya bazen sadece kokusu bile mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olur. Şiddetli bir mide bulantısı yaşıyorsanız, 25-30 dk sırt üstü vaziyette uzanmaya çalışın. Sıvı kaybı mide bulantısını şiddetlendiren bir diğer faktördür. Özellikle mide bulantısı yaşadığınız günlerde içtiğiniz su miktarına özen gösterin.

ZENCEFİL

Zencefil, bulantı tedavisinde yaygın olarak kullanılan popüler bir doğal ilaçtır. Çalışma şekli henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Bununla birlikte, uzmanlar zencefil bileşiklerinin bulantı önleyici ilaçlara benzer şekilde çalışabileceğine inanmaktadır. Aslında, çeşitli çalışmalar zencefilin çeşitli durumlarda bulantıyı azaltmada etkili olduğu konusunda hemfikirdir. Örneğin, zencefil tüketmek hamilelik sırasında bulantıyı azaltmanın etkili bir yolu olabilir.

Zencefil ayrıca kemoterapi tedavisi veya bir operasyondan sonra yaygın olarak yaşanan bulantıyı azaltmada etkili olabilir. Bazı çalışmalar zencefilin bazı reçeteli ilaçlar kadar etkili olduğunu ve daha az olumsuz yan etkisi olduğunu bildirmektedir. En etkili dozaj konusunda fikir birliği yoktur, ancak yukarıdaki çalışmaların çoğu katılımcılara günde 0.5 ila 1.5 gram kurutulmuş zencefil kökü sağladı. Zencefil kullanımı çoğu insan için güvenlidir. Bununla birlikte, düşük tansiyona veya düşük kan şekerine eğilimliyseniz veya kan incelticileri alıyorsanız zencefil alımınızı sınırlamanız gerekebilir Bazı uzmanlar hamilelik sırasında kuru zencefil yemenin güvenliğini de sorgulamaktadır.

AKUPUNKTUR

Akupunktur ve akupresür, geleneksel Çin tıbbında bulantı ve kusmayı tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan iki tekniktir. Akupunktur sırasında, vücuttaki belirli noktalara ince iğneler sokulur. Aküpresür vücudun aynı noktalarını uyarmayı amaçlar, ancak bunu yapmak için iğneler yerine basınç kullanır.

Her iki teknik de beyne ve omuriliğe sinyal ileten sinir liflerini uyarır. Bu sinyallerin bulantıyı azaltabileceği düşünülmektedir.

LİMON KOKUSU YA DA NARENCİYE KOKULARI

Taze dilimlenmiş limon gibi narenciye kokuları, hamile kadınlarda bulantıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Bir çalışmada, 100 hamile kadından oluşan bir gruba, bulantı hissettiği anda limon veya badem esansiyel yağlarını soluması söylendi. 4 günlük çalışmanın sonunda, limon grubundakiler bulantılarını badem yağı plasebo verilenlerden %9 daha düşük olarak derecelendirdiler

DERİN NEFES ALMAK

Yavaş, derin nefesler almak da bulantıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Bir çalışmada, araştırmacılar hangi aromaterapi kokusunun ameliyat sonrası bulantıyı azaltmada en etkili olduğunu belirlemeye çalıştı.Katılımcılara çeşitli kokulara maruz kalırken burun içinden yavaşça nefes almasını ve ağızdan üç kez nefes vermelerini söylediler.

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