Mide üşütmesine ne iyi gelir? Evde doğal ve bitkisel yollardan mide üşütmesi nasıl geçer?

Halk arasında mide üşütmesi ishal olarak adlandırılıp, soda, nane-limon çayı, karbonatlı su içererek tedavi yoluna gidilmektedir. Fakat ishalin dışında mide üşütmesinin farklı etkileri de olabilir. Bu etkilerden korunmak amacıyla mide üşütmesine ne iyi gelir sorusunun yanıtı araştırılmaktadır. Mide üşütmesine iyi gelen bitkisel yöntemlerden faydalanarak, ishal başta olmak üzere üşütmeye bağlı olarak meydana gelmesi muhtemel sindirim sistemi problemlerini önlemek mümkündür. Bu yöntem bağırsak ile ilgili farklı rahatsızlıklarda sıkıntı teşkil edebilmektedir. Ayrıca bitkisel tedaviler mideyi kısa süreliğine rahatlasa da bazen günlerdir geçmeyen mide ağrılarıyla karşılaşabilirsiniz. Böyle durumlarda hastalığın viral olduğunu hatırlayıp en yakın sağlık kuruluşuna gitmenizde fayda vardır. Peki doğal ve bitkisel yöntemlerle mide üşütmesi nasıl geçer? İşte merak edilen soruların cevapları...

MİDE ÜŞÜTMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mide üşütmesi halk arasında ne kadar ishal olarak bilinse de virüslerle ilgili bir durumla karşılaşabileceğinizi unutmayın. Virüsler bağırsak sistemine etki ederek bazı etkenlere neden olur. Bu etkenler mide üşütmesi belirtilerini oluşturur. Bu belirtiler:

Sulu ishal

Kas ve baş ağrısı

Midede kramplar ve sancılar

Karın ağrıları

Hafif de olsa ateşlenme

Mide bulantısı

Kusma isteği

Halsizlik

Enfeksiyonlar genel olarak kendini 1 ila 3 gün sonra etkisini göstermektedir. Bu belirtiler hafif veya şiddetli olabilmektedir. Semptomlar 2-3 gün içerisinde geçebilmekte fakat bu durum 8-10 güne kadarda uzayabilir. Bu durumda doktora başvurmakta fayda vardır. Bu belirtiler varsa:

Aşırı susuz kalma

Baş dönmesi

Dışkıda kan

Yüksek derece ateş

Kan kusma

Sürekli kusma

MİDE ÜŞÜTMESİNE NE İYİ GELİR?

Bol miktarda sıvı alın

Vücut ateş, terleme, kusma ve ishal gibi nedenlerden dolayı aşırı derece de sıvı kaybeder. Böyle durumlarda bol bol su tüketilmelidir. Sıvı yiyecekler tüketilerek sıvı dengesi korunmalıdır. Ayrıca sıvı tüketimi bağırsakları harekete geçireceği için boşaltımı hızlandıracaktır.

Yatak istirahati yapın

Virüslere karşı vücut direnci önemlidir. Vücudun yorgun olmaması için bol bol dinlenmeye çalışın. Gün içerisinde vücudun ihtiyacı kadar uyuyun. Dinlenmeyi oturarak değil yatarak yapın.

Akupresür masajı uygulayın

Mide bulantılarına karşı uzmanlar bu yöntemi öneriyor. Sağ elinizde avucunuzu açın. Sol elinizin başparmağını sağ avucunuzun tam ortasına baskı uygulayarak masaj yapın. Daha sonra diğer eliniz için aynısını deneyin.

Alkol, kafein ve nikotinden uzak durun

Hasta kişi iyileşene kadar alkol, kafein ve nikotin tarzı zararlı maddelerden uzak durmalıdır. Ayrıca baharatlı ve aşırı yağlı yiyeceklerden sakınmalı.

MİDE ÜŞÜTMESİNE İYİ GELEN YİYECEKLER

Mide üşütmesine iyi gelen besin önerileri, midenizin rahatlaması için yararlı olacaktır. Evde bitkisel ve doğal yöntemlerle mide bulantısı, kusma hissi, karın ağrılarınızı hafifletebilirsiniz.

Brat diyeti uygulayın

Nane çayı için

Zencefil çayı için

Su tüketin

Et suyu çorbaları içebilirsiniz

İshale pirinç lapası ve patates haşlaması

Bal

Bir bardak süt

Soda

Mor soğan

Keten tohumu

Yoğurt

İSHAL VE MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

Mide bulantısı ve ishal tedavileri için evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler vardır. Bu yöntemleri deneyerek mide bulantınızı ya da ishalinizi önleyebilirsiniz. Fakat mide bulantısının birçok sebebi olabilir. Uzun süreli bulantı durumlarında doktora başvurmakta fayda vardır. Aynı şekilde ishal içinde geçerlidir. İşte evde bitkisel ve doğal yöntemlerle uygulayabileceğiniz çözüm önerileri:

Mide bulantısı için:

Zencefil

Papatya ve rezene çayı

Nane çayı

Derin nefes alıp vermek

İshal için:

Nişasta

Yoğurt

Patates

Kahve

Sarı leblebi

İSHALE NE İYİ GELİR? İSHAL HASTALIĞI NASIL GEÇER VE İSHALİ NE KESER?

HAMİLELİKTE MİDE ÜŞÜTMESİNE NE İYİ GELİR?

Hamilelik dönemi hem ruhsal hem de hormonsal dengelerin değiştiği bir evre olduğu için bu süreçteki mide üşütmesi rahatsızlıkları da çekilmez bir hal alabilir. Bu yüzden beslenmeye çok dikkat edilmesi gerekir. Hamilelikte mide üşütmesi sıkça rastlanan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bol sıvı tüketimi önemlidir. Ayrıca sıvı tüketimi ile beraber katı yiyeceklerde tercih edilebilir. Hem bebek hem anne için yoğurt ideal bir yemek olacaktır.

HAMİLELİKTE MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR? MİDE BULANTISINA ETKİLİ ÇÖZÜMLER NELERDİR?

BEBEKLERDE MİDE ÜŞÜTMESİNE NE İYİ GELİR?

Bebeklerde kusma ve ishal sık görülen bir durum olduğu için mide üşütmesi karıştırılabilir. İshal ve kusma 2-3 gün boyunca devam ediyorsa doktora başvurmanızda fayda vardır. Eğer doktora gidecek fırsatınız yoksa size evde bebeğinize uygulayabileceğiniz tedavi yöntemleri şunlardır:

Anne sütünü yeterli miktarda verdiğinizden emin olun Ek gıdaya başlayan bebekler için nane çayı içirmek bebeğinizin midesini rahatlatacaktır. Bir çay bardağının yarısına bir çay kaşığı kimyon koyup kaynatın. Kaynatılan karışımı süzün. Karışımı ılık hale getirip bebeğinize içirebilirsiniz.

Not: 6 aydan küçük bebekler için muhakkak doktora danışın.

MİDE ÜŞÜTMESİNE İYİ GELEN PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU KÜRÜ

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu mide üşütmesi gibi durumlar için bir kür önerdi. Bu kürde dikkat çeken bitkinin adı süpürge otu tohumu. İşte tarifi:

Süpürge otu tohumunu iyice ezin. Bir bardak su ile karıştırın. Aç karna bu karışımı için. Bu kür sayesinde ishalden kurtulabilirsiniz.

İbrahim Saraçoğlu'nun mide üşütmesine iyi gelen bir başka kür önerisi:

Ebegümeci bitkisini bir yemek veya bir çayda tüketerek mide üşütmesine çözüm olarak uygulayabilirsiniz.