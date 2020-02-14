Orta kulak iltihabı ne kadar sürer, kaç günde geçer? Enfeksiyon kaç günde iyileşir?

Grip, nezle, sinüzit, farenjit, boğaz ağrısı, geniz eti gibi rahatsızlıklar orta kulak iltihabına yol açabilir. Çocuklarda en belirgin nedeni soğuk algınlığı hastalıklarıdır. Yetişkinlerde ise üst solunum yolu hastalıkları haricinde farklı hastalıklardan dolayı da orta kulak iltihabı olduğu görülmüştür. Orta kulak iltihabı tedavisinde doktor kontrolünde antibiyotik ilaçlar kullandırılır. Fakat hastalığın geçip geçmesi hastanın ilaçlarını düzgün kullanması ve temizlik-bakıma önem vermesine bağlıdır. Orta kulak iltihabı geçmiyor, orta kulak enfeksiyonu kaç günde geçer? Soruların cevabına detaylı bakalım.

ORTA KULAK İLTİHABI KAÇ GÜNDE İYİLEŞİR?

Orta kulak enfeksiyonu ya da iltihabı 2 yaş altı çocukların yüzde 90'ında görülen bir hastalıktır. Sadece bir kere değil birden çok kez tekrarlayarak ortaya çıkar. Çocuklarda 7 yaşına kadar tekrarlayabilir. Genel olarak şu nedenlerden dolayı iltihap oluşma riski vardır:

Biberon ile yatarak beslenme

Kreş, kreş servisi gibi kalabalık ortamlar

Üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmek

Anne sütü verilmeyen çocuklar

Alerjiye bağlı durumlar

Bağışıklık sistemindeki güçsüzlük

Down sendromu

Yarık damak

Pasif sigara içiciliği

Bu nedenlere bağlı olarak oluşan orta kulak enfeksiyonu kaç günde geçer? Diyorsanız; uzmanlar tarafından bu süre 1-2 hafta olarak belirlendi. Düzenli antibiyotik tedavisi olanlar ve temizliği iyi yapan hastalar için bu süre 3-4 güne kadar inebiliyor.

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ORTA KULAK İLTİHABI KAÇ GÜNDE ATEŞ YAPAR?

Orta kulak iltihabı etkisini bazı belirtiler ile gösterir. Bu belirtiler bebek, çocukluk ve yetişkin yaş gruplarına göre farklılık gösterir. Orta kulak iltihabının ilk belirtileri şunlardır:

Bebeklerde sürekli huzursuzluk ve ağlama

Bebeklerin sürekli kulağı ile oynaması

Bebeklerde ve yetişkinlerde iştahsızlık

Bulantı, kusma be mide bulantıları

Enfeksiyona bağlı ishal

Duyma problemleri

Kulaklarda çınlama ve zonklama ve dolgunluk

Baş dönmesi ve baş ağrıları

Kulak akıntıları ve kulak ağrıları

Ateş

Enfeksiyona bağlı ateş belirtilerin olduğu ilk gün başlar. Ya da enfeksiyonun ilerlemesinden dolayı hastalığın ikinci veya üçüncü gününde yüksek ateş olarak karşımıza çıkar. Yüksek ateş her yaş grubu için riskli olurken özellikle bebeklerde bu risk daha fazladır. En yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekir.

ORTA KULAK TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Hastalığın geçmişi ve kulak muayenesi ile hastalığın neden olduğu ortaya konulur. Daha sonra hastalık için uygulanacak tedavi yöntemi seçilir. Tedavideki amaç hastanın ağrılarını biran önce azaltmak, orta kulaktaki tıkanıkları açıp havalanmasını sağlamaktır. Sağlık kuruluşlarındaki uzman doktorlar 10 gün süre için antibiyotik tedavileri uygular. Antibiyotiklerin yanında ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar verilir. Alerjiye bağlı durumlarda alerji ilaçları da verilir. Bebeklerde burun tıkanıklığına karşı serum fizyoloji uygulanır. Sürekli ateşi olan hastalar için bol sıvı tüketmesi istenir. Bu tedaviler uygulandığı anda 3 gün sonra iyileşme belirtileri beklenir. Orta kulak iltihabı işitme kaybı, yüz felci, menenjit, beyin apsesi, kulak zarının delinmesi, çökmesi gibi birçok ciddi hastalıklara yol açacağı için tedavinin düzenli uygulanması ve takip edilmesi gerekir.

Bebeklerde dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri anne sütüdür. Anne sütü enfeksiyonlara karşı doğal ilaçtır. Hastalık döneminde anne sütü fazla verilmelidir. Biberonla beslenen bebeklerin enfeksiyona kapılma riski fazladır. Beslenme pozisyonu yatarak değil de 45 derece eğik pozisyonda olmalıdır. Ailelerin diğer dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri sigaradır. Ev içinde, araçta bebek bulunan ortamlarda sigara içmemeleri gerekir. Sigara solunum yolu enfeksiyonları için zararlı bir durum olup hastalığın şiddetini arttıracak bir etkendir.

Çocuklarda oluşan kulak akıntıları kulak çöpüyle değil pamukla temizlenmelidir. Kulağı temizlemek için yabancı cisim kulağa sokulmamalıdır.

ORTA KULAK İLTİHABI ANTİBİYOTİKSİZ GEÇER Mİ? ORTA KULAK İLTİHABI TEDAVİSİ EN FAZLA KAÇ GÜN SÜRER?

ORTA KULAK İLTİHABI GEÇMİYOR NE YAPMAM LAZIM?

Orta kulak iltihabı tedavisinde antibiyotik, kulak damlaları ve bitkisel yöntemler uygulanarak hastalığın iyileşmesi beklenir. Yaklaşık olarak 10 günden fazla süren rahatsızlık durumunda hastalar yavaş yavaş kronik orta kulak iltihabı evresine girer. Bu süreçten sonra tedaviye yanıt vermeyen hastalar için kulak tüpü takılır.

Kulak tüpü

Kulak zarında küçük bir delik açılarak kulak tüpü yerleştirilir. Kulak zarının havalanmasını ve kulakta oluşan fazla suları tüp içine çeker. Ortalama 3-4 gün sonra tüp çıkartılır. Hastalıkta iyileşme görüldüyse tedavi sonlandırılır. Hastalık geçmezse orta kulak iltihabı ameliyatı uygulanabilir.

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