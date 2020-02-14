Saç dökülmesine ne iyi gelir? Evde doğal bitkisel karışımlar ile saç dökülmesi nasıl önlenir?

Saç dökülmesi, ülkemizde ve dünyada sıklıkla karşılaşılan bi durumdur. Kadın veya erkek ayırt etmeksizin her bireyde görülebilir. Eğer kalıtsal (genetik) nedenlerden kaynaklanmıyorsa, kaliteli şampuan kullanımı veya doğal yöntemler (bitkisel yağlar) kullanımına paralel olarak erkeklerde ve kadınlarda saç dökülmesine son verilebilir, en aza indirgenebilir. Öte yandan, sadece saç dökülmesine iyi gelen şampuan çeşitleri değil; kökleri güçlendirecek ve sağlamlaştıracak olan besinlerin tüketilmesi de gerekmektedir. Peki, saç dökülmesine ne iyi gelir? Kadınlarda ve erkeklerde saç dökülmesi nasıl önlenir, neler yapılmalıdır? Yapmanız gerekenlere yakından bakalım...

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDİR?

Saç dökülmesi, doğal bir durumdur. Zira, sağlık saçlara sahip kişilerde bile günlük ortalama 50 ila 100 arasında saç teli dökülmektedir. Yani, bütünüyle saç dökülmemesi gibi bir durum mümkün değildir. Buna karşın, sağlıksız saçlara sahip kişilerde günlük saç dökülme miktarı daha fazladır. Bunlar kolaylıkla taraklardan, banyo anında ve elbiselerden anlaşılabilir. Çeşitli nedenlerden kaynaklı gerçekleşebilir.

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDEN OLUR?

Saç dökülmesinin başlıca nedenleri şu şekilde sıralanabilir;

Genetik faktörler

Deri problemleri

Yanlış beslenme alışkanlıkları

Vitamin ve mineral eksikliği

Hormonal sorunlar

Dökülmeye sebep olabilecek iç hastalıkları ve ilaç kullanımıo

Doğum

Kemoterapi süreci

Kozmetik etkenler (Saç rengini açma, şampuan, düzleştirme vb.)

Stres ve depresyon

SAÇ DÖKÜLMESİNE İYİ GELİR?

Saç dökülmesine iyi gelen yöntemler oldukça çeşitlidir. Zira, ilaç tedavisi kullanabileceğiniz gibi doğal yöntemleri tercih ederek de bu soruna karşı mücadele edebilirsiniz. Tıbbi açıdan bakıldığında, saç dökülmesinin nedenlerini ve dökülme tipini öğrenmeniz gerekmektedir. Bunun için de bir dermatoloji uzmanından muayene alıp kontrole gitmeniz gerekmektedir. Yapılan testlere bağlı olarak dermatoloji uzmanının size vereceği ilaç tedavisini izleyerek bu saç dökülmesine engel olabilirsiniz.

Beslenme alışkanlığınızı değiştirerek de bu sorunla baş etmeye çalışabilirsiniz. Vitamin, mineral ve demir eksikliği saç dökülmesinin nedenleri arasındadır. Bu eksikleri beslenme alışkanlığınızı değiştirerek ve vitamin, mineral ve demir içeren besinleri tüketerek giderebilirsiniz.

Doğal yöntemlerden kabul edilen yağları da kullanabilirsiniz. Bunlar arasında zeytinytağı, çay ağacı yağı, lavanta yağı ve dulavratotu yağı bulunmaktadır. Bu yağlarla ilgili bilgileri hemen aşağıda vereceğiz.

Yukarıda belirtilenlere alternatif olarak, İbrahim Saraçoğlu'nun mucizevi saç dökülmesi küründen de yararlanabilirsiniz.

SAÇ DÖKÜLMESİ NASIL ÖNLENİR?

Tıbbi açıdan bir yöntem uygulamak istiyorsanız aşağıdaki adımlara uygulayın;

Bir dermatoloji uzmanından randevu alın. Böylece, saç dökülme nedenleriniz ve saç dökülme tipinizi öğrenebilirsiniz. Yapılan kontrollere bağlı olarak ilaç tedavisinden yararlanabilirsiniz. Hekim kontrolünde yapılacak olan bu ilaç tedavisi ile hafif-orta derecedeki saç dökülmeleri engellenebilir.

Diğer bir tıbbi yöntem, saç mezoterapisidir.

Kadınlarda ve erkeklerde yapılabilen saç mezoterapisi, saçın sağlıklı büyüyüp gelişebilmesi için gerekli olan vitamin, antioksidan, mineral ve dolaşım düzenleyici maddelerinin mikro iğneler ile saç derisine doğrudan enjekte edilmesi olarak tanımlanır.

Yaklaşık olarak 1 cm aralıklarla enjekte işlemi sağlanmaktadır.

Daha sonra saç derisine masaj uygulanmaktadır.

Son tıbbi yöntem ise, saç ekimidir. Erkek tipi saç dökümlerinde kullanılan bu yöntem, son dönemlerde ülkemizde oldukça gelişmiştir ve tercih edilmektedir.

Orta ve ileri düzey erkek tipi saç dökülmelerinde bu yöntem tercih edilmektedir.

En kesin ve kalıcı çözümdür.

SAÇ DÖKÜLMESİNE İYİ GELEN BESİNLER

Belirttiğimiz gibi, saç dökülmesinin nedenleri arasında vitamin, mineral ve demir eksikliği bulunmaktadır. Bunları doğal yöntemlerle gidermek istiyorsanız beslenme alışkanlığınızı değiştirmelisinin. Bunun için de demir, vitamin, protein ve mineral barındıran besinleri tüketmelisiniz. Başlıca saç dökülmesine iyi gelen besinler şu şekildedir;

Ispanak, pazı, roka gibi yeşil yapraklı sebzeler

Portakal, greyfurt, karpuz, çilek gibi C vitamini içeren meyveler

Balık başta olmak üzere deniz ürünleri

Ceviz, fındık gibi kuru yemişler

Yoğurt

Tavuk, hindi gibi protein kaynakları

Fasulye

Havuç

Sarımsak

Soğan

SAÇ DÖKÜLMESİNE İYİ GELEN YAĞLAR

Yukarıda saç dökülmesine iyi gelen yağlardan bahsetmiştik. Şimdi bu yağların nasıl kullanılacağına ve ne olduklarına yakından bakalım...

Kullanım için şu adımları izleyin;

İçi temiz bir şişeye 10 çorba kaşığı zeytinyağı ve 2 çorba kaşığı ufalanmış menekşe ekleyin. Güzelce çalkaladıktan sonra şişenin ağzını kapatın ve bir hafta süreyle güneş gören bir yerde bekletin. Sekizinci gün hiçbir şekilde çalkalamadan süzün. Elde edilen suyu, sabah akşam saç diplerine sürün. Ertesi sabah, bol su ve katranlı sabunla yıkayın. Bir süre sonra saçlarınızdaki dökülmenin azaldığını gözlemleyeceksiniz.

Çay Ağacı Yağı: Saçınızda bulunan fazla yağı alır ve aşırı yağlanmayı önler. Saç derisini nemlendirerek de kuruluğa neden olan mantar ve egzama gibi cilt hastalıklarının olumsuz etkilerini en aza indirger.

Zeytinyağı: Saç derisinde oluşan aşırı kuruluk nedeni ile zayıflayan saçları ve saç köklerini besler. Saçları yumuşatır, doğal parlaklık sağlar.

Dulavraotu Yağı: Saç derisine uygulandığında saçların uzamasını teşvik eder ve saç derisini yumuşatarak kökleri besler.

Lavanta Yağı: Saç çıkmasını ve saç uzamasını sağladığı bilinmektedir. Ggeleneksel olarak bu amaçlarla kullanılmasına karşın, bu konuda herhangi bir bilimsel araştırma sonucu bulunmamaktadır.

SAÇ DÖKÜLMESİNE İYİ GELEN İBRAHİM SARAÇOĞLU KÜRÜ

Kaynayan 3 bardak suyun içine bir tatlı kaşığı lavantayı atarak 5 dakika yüksek sıcaklıkta demlendirin. 5 dakika demlendirdikten sonra ılınmasını bekleyip ılıkken süzün. Önceden doğal yeşil sabun veya şampuanla yıkayarak temizlediğiniz saçınızı elde ettiğiniz lavanta suyu ile yıkayıp yarım saat etki etmesini bekleyiniz. Yarım saat sonra sadece su ile durulayıp kurutun (makina ile de kurutabilirsiniz). Saç dökülmesi durana kadar haftada bir ya da iki defa uygulayın. Saç dökülmesi durduktan sonra önleyici olarak zaman zaman uygulayabilirsiniz. Bu kürü saçları çok çabuk yağlananlar da gönül rahatlığı ile uygulayabilirler.