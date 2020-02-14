Sürekli baş ağrısı nasıl geçer, ne iyi gelir? Baş ağrısı bölgeleri ve çeşitleri nelerdir?

Toplumda en sık karşılaşılan rahatsızlıklardan bir tanesi baş ağrısıdır. Genel olarak hemen hemen herkeste görülebilen bu durumun en belirleyici özelliği sık ve şiddetli olup olmamasıdır. Yapılan çalışmalara göre aile hekimlerine başvuran kişilerin çoğunluğundan şikayeti baş ağrısı oluyor. Birden çok çeşidi olan ve bu ağrıyı çeken vatandaşlar arama motorlarında "Baş ağrısına ne iyi gelir?" ya da "Baş ağrısı nasıl geçer?" araştırması yapıyorlar. Buna göre; baş ağrısı nasıl geçer? Baş ağrısı bölgeleri ve çeşitleri nelerdir?

BAŞ AĞRISI BÖLGELERİ

Gerilim Baş Ağrısı

Baş etrafında sıkışma şeklinde ağrı olur. Stres, gerilim ve yorgunluk kaynaklıdır.

Migren

Ağrı başın tek tarafında görülür. Zonklayıcı olabilir. Orta veya şiddetli şekilde de görülebilir. Bulantı ve kusma vardır. Krizler ve ataklar geçirilebilir.

Küme Baş Ağrısı

Genellikle göz arkasında şiddetli bir ağrı şeklinde kendini gösterir. Günler sonra ataklar halinde de ortaya çıkabilir. Belli bir zamanda kümelenme eğilimi vardır.

Tansiyona Bağlı Baş Ağrısı

Ense kısmında görülür. Tansiyonun yükselip alçalmasına göre değişebilir.

Trigeminal Nevralji

Yüz bölgesinde keskin bir ağrı oluşur. Yüz kaslarında kasılma yapar.

BAŞ AĞRISI ÇEŞİTLERİ

Baş ağrıları altında yatan başka sağlık problemleriyle oluşmuyor ve baş ağrısı tablosuyla ortaya çıkıyorsa buna primer baş ağrısı denir. En çok gözlenen tipleri arasında; migren, gerilim tipi ve küme baş ağrıları vardır. Sekonder baş ağrıları ise daha az oranda görülür. Nedeni başka bir hastalığa bağlıdır. Örneğin; beyin damar hastalıkları, sinir sistemi, beyin tümörleri, göz hastalıkları, menenjit ve sinüzit gibi hastalıklardır.

BAŞ AĞRISI SEBEPLERİ

Bu durum baş ağrısının tipine göre değişmektedir. Örneğin; primer baş ağrısında çevresel faktörler beyinde aktivasyon yaratır. Bu durum da beyin damarlarında genişlemeye neden olur. Sinirleri uyardığı için de baş ağrısı meydana gelmektedir.

Sekonder baş ağrılarının sebepleri ise bağlı olduğu hastalığa göre değişir. Enfeksiyonlar, kan damarlarındaki hasarlar, tümörler gibi nedenlerden dolayı olabilir. Bu durumun sebebinin belirlenmesi ve buna göre tanı konulması gerekir. Stres de başlı başına belirleyici bir faktördür.

SÜREKLİ BAŞ AĞRILARI NEDEN OLUR?

Sürekli baş ağrılarının sebepleri araştırılmaktadır. Bu durumun sebebi henüz bilinmemektedir. Periyodik olarak ağrı oluşuyorsa ilaçla doktor kontrolünde tedavi altına alınabilir. Ancak daha öncelerinde yaşanan psikolojik sıkıntılar ya da çok ilaç içilmesi de sürekli baş ağrısına sebebiyet verebilmektedir.

ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Eğer altta yatan bir sebep varsa önce bu tedavi edilmelidir. Özellikle nöroloji uzmanından yardım alınarak bu durumu hafif şekilde atlatabilirsiniz.

BAŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Baş ağrısı tedavisinde pek çok yöntem uygulanır. Öncelikle altta yatan sebep belirlenmelidir. Migren tedavisinde amaç; tetikleyen faktörleri azaltmak, sinir sistemindeki hassasiyeti en aza indirmek, damar çevresindeki ağrıyı baskılamaktır. Tedavinin temelinde koruyucu ve atak tedavisi olması vardır. Burada hastanın ağrılarının sık olup olmadığı belirleyici faktördür. Basit ağrı kesicilerle, steroid olmayan anti inflamatuar ilaçlarla tedavi edilebilir. Ağrı kesiciler atak geçirmeden önce alınmalıdır. Ancak bu şekilde işe yarayabilir. Koruyucu önleyici tedavi ise bir ay içinde atak sayısı üçü geçiyorsa uygulanır. Böyle durumlarda ağrının sıklığı ve şiddeti tedaviyi belirleyecektir. Bu ilaçlar doktora danışılarak alınmalıdır.

BAŞI AĞRIYAN HASTA NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMALI?

Artan şiddette ve ağrı sürekli ise

Daha önce mevcut olan ağrının şiddeti ya da şekli değiştiyse ya da tedaviye cevap vermiyorsa

İlk kez ağrıyla tanışan kişinin yaşı 10'un altında ya da 50'nin üstündeyse

Baş ağrısı şimdiye kadar karşılaştığı en şiddetli ağrıysa

BAŞ AĞRISI BELİRTİLERİ

Gerilim Tipi Baş Ağrısı Belirtileri

Alında veya şakaklarda meydana gelen basınç hissi

Kafa derisi, boyun ve omuzlarda hassasiyet

Işığa ve sese hassasiyet

Kafada doluluk hissi

Migren Tipi Baş Ağrısı Belirtileri

Kabızlık

Yeme isteği

Boyun tutulması

Sık esneme

İdrara çıkma

Artan susuzluk

Konuşma ve görme bozukluğu

Uyuşma ve karıncalanma

Mide bulantısı, kusma

Baş dönmesi, baygınlık

Kalp atışı şeklinde zonklama

Işık ya da sese karşı hassasiyet

Küme Tipi Baş Ağrısı Belirtileri

Tek taraflı ağrı

Huzursuzluk hissi

Göz kapağında düşüklük

Yüzde kızarma ya da solukluk

Burun tıkanıklığı

Göz çevresinde şişlik

Nevraljik Tipi Baş Ağrısı

Ani ya da şiddetli olarak başlayan baş ağrısı

Baş ağrısına etki eden semptomlar varsa (görme bozukluğu, kusma, bulantı, ateş gibi)

Ağrı kötüleştikten sonra gelişen baş ağrıları

ÇOCUKLARDA BAŞ AĞRISI

Çocukluk döneminde birçok baş ağrısı şikayetinin tanısının konulması zor olur. Hassas bir konu olduğu için mutlaka doktora götürülmeleri gerekmektedir. Çocukluk döneminde görülen baş aprıları genellikle birincil yani gerilim tipi ile migren olmaktadır. Stres de bu durumu etkilemektedir.

BAŞ AĞRISI TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Basit ağrı kesiciler

Kas gevşetici ya da rahatlatıcı

Migren ilaçları

Stres ve kaygıdan uzak bir yaşam

Sağlıklı beslenme

Düzenli spor

SİNÜZİT BAŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Gözler, burun, yanak ve alındaki tıkanıklık sinüzit olarak adlandırılır. Başın tek ya da çift tarafında hissedilebilmektedir. Sinüzit baş ağrısının tedavisi kendi başına çözülür. Yetişkinler için bir haftadan fazla sürüyorsa mutlaka doktora başvurulmalıdır. Onun dışında akut sinüzit için tedavi görmemek en iyi yöntemdir.