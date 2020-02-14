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Uçuğa ne iyi gelir? Uçuğa ne sürülür? Evde doğal ve bitkisel çözüm yöntemleriyle ?

Uçuk neredeyse herkesin başına gelmesi mümkün bir sağlık problemidir. Yediden yetmişe her yaştan insan grubunun uçuk problemi ile karşı karşıya kalmasının mümkün olmasından dolayı uçuğa ne iyi gelir sorusu, arama motorlarının en popüler konularından bir tanesidir. Herpes simpleks virüsü adı verilen ve ağız bölgesine nüfuz eden enfeksiyon çeşididir. Genellikle dudakta çıkmasına rağmen bazen diş etlerinde de görülmektedir. Uçuk yara şeklinde olur. İçi sıvı dolu ve kabarcık şeklini alır. İlk evrelerinde hafif ağrı ve kaşıntı hissi verir. Ağız bölgesinde medyana gelmesinden dolayı yemek yemeyi veya bir şeyler içmeyi zorlaştırmaktadır. Bu virüs en çok çocukları hedef alarak, 12-24 aylık çocuklarda daha çok görüldüğü ortaya çıkmıştır. Peki doğal ve bitkisel yöntemlerle uçuk nasıl geçeri uçuğa ne sürülür? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 14.2.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 14:40 ABONE OL
Uçuğa ne iyi gelir? Uçuğa ne sürülür? Evde doğal ve bitkisel çözüm yöntemleriyle uçuk nasıl geçer?

Herpes simpleks virüsü vücuda ilk enfekte olduğunda mukoza zarına girerek yayılmaya başlar. İlk belirtisi olarak ağız bölgesinde kızarıklar ve ateş görülebilir. Daha sonra aşamasında hafif şişliklerle kabarcıklar oluşmaya başlar. En son aşamasında artık kabarcıklar daha belirgindir. Uçuğun hem görsel açıdan bu gibi problemlere sebep olması hem de yarattığı rahatsızlık hissi sebebiyle uçuk nasıl geçer sorusunun yanıtı merak ediliyor. Uçuk probleminden muzdarip olup bu sorunun krem kullanmadan doğal yöntemlerle geçmesinin mümkün olup olmadığını araştıran kişiler, uçuğa ne iyi gelir sorusnun yanıtını araştırıyor. İçindeki sıvı da belirgin hale gelerek virüs en etkin halini gösterir. Şunu da unutmamak gerekir ki; virüs vücuda bir kez enfekte olduğunda ömür boyu kalır. Kişinin duygusal ve stresli olduğu dönemlerde virüs yeniden aktif olabilir. İşte uçuğa ne sürülür sorusunun yanıtı...

UÇUK NEDEN OLUR?

Uçuklar birçok farklı etkenlere bağlı olarak oluşabilmektedir. Halk arasında en bilindik nedeni strestir. Sadece strese bağlı kalmayıp hastalıklarla veya bir başkasından bulaşma yöntemi ile uçuk çıkabilir. İşte uçuğun nedenleri:

  • Stres
  • Heyecan
  • Travma
  • Soğuk algınlığı
  • Grip
  • Ateşli hastalıklar
  • AIDS
  • Kanser
  • Güneşe aşırı maruz kalma
UÇUK NEDEN OLUR? UÇUK NASIL GEÇER?

UÇUĞA NE İYİ GELİR?

Uçuk tedavisinde hastalığın şiddeti önemlidir. Hastalığın derecesine göre krem ya da vitamin içeren ilaçlar kullanılabilir. İlaç tedavisinde dikkat edilmesi gereken nokta uçuk belirtileri başladığı andan itibaren ilaç kullanımına başlanmalıdır. Uçuk tedavisinde kremlere göre haplar daha iyi etki eder. Eğer enfeksiyon gibi bir durum söz konusuysa iğne tedavisinin uygulanması daha erken bir müdahale sağlanır.

UÇUĞA EN HIZLI ÇÖZÜM NEDİR?

Uçuğa en hızlı çözüm uçuk çıkmadan ilk belirtileri hissettiğiniz anda tedavi uygulanmasıdır. Kaşıntı, yanma, şişlik gibi etkenleri hissettiğiniz zaman aşağıdaki uçuğa en hızlı çözüm yöntemlerini uygulayabilirsiniz.

  1. Vanilya yağı: Aktarlardan alacağımız vanilya yağını kaşıntı yaşanan bölgeye sürebilirsiniz.
  2. Sarımsak: Bir diş sarımsağı iyice ezin. Kızarıklık hissedilen bölgeye sürün.
  3. Bal ve arı sütü: Bir çay bardağı arı sütü bir kaşık bal ile karıştırın. Daha sonra ağrı olan bölgeye sürün.

RUJ UÇUĞA İYİ GELİR Mİ?

Halk arasında yaygın olan "Ruj uçuğa iyi gelir mi?" Sorusunun yanıtını uzmanlar yanıtladı. Ruj ile uçuk tedavisinin alakalı olmadığını duyurdular. Onun yerine ruj şeklinde E vitamini içeren kremler tercih edilebilir.

UÇUĞA SİRKE SÜRMEK MANTIKLI MI?

Sirkenin birçok hastalığa faydası vardır. Antibiyotik olarak adlandırılan sirke uçuk tedavisinde de etkili olduğu söylenmektedir. Fakat sirkenin asitli özelliğinden dolayı dudak bölgesinde yanmaya ve tahrişe sebep olabilir. Bir parmak ucu kadar sirkeyi bir pamuğa dökerek, uçuk bölgesine sürebiliriz. Bu yöntem sadece erişkinlerde uygulanmalı. Çocuklar için uygulanmamalıdır.

UÇUĞA İYİ GELEN BİTKİSEL YÖNTEMLER NEDİR?

Uçuk tedavisini evde rahatlıkla doğal bitkisel yöntemler uygulayabilirsiniz. Uçuğun ilk evrelerinde E ve C vitamini tüketmek oldukça önemlidir. E vitamini cildin yenilenmesini, uçuktan kaynaklık şikayetleri azalmasını sağlar. C vitamini virüse karşı koruyucu özelliğiyle virüsle savaşarak yayılmasını ve çoğalmasını önler. Size sunduğumuz önerileri yemek olarak tüketebilir ya da öğün aralarında meyve ve sebzelerden tüketebilirsiniz.

  • Yoğurt
  • Elma Sirkesi
  • Lahana turşusu
  • Badem
  • Ispanak
  • Patates
  • Avokado
  • Ayçiçeği çekirdeği
  • Zeytinyağı
  • Kırmızı biber, yeşil biber
  • Lahana, brüksel lahanası
  • Brokoli
  • Çilek,
  • Greyfurt
  • Kivi
  • Çinko oksit içeren kremler
  • Aloe vera jeli

DUDAK UÇUĞUNA NE İYİ GELİR?

Dudak uçuklarına iyi gelen kremlerin içeriklerinde antiviral ve antimikrobiyal bileşenler olması önemlidir. Bağışıklık güçlendirici ilaçlarda dudak uçuklarına iyi gelmektedir. Kremler uçuk için kesin çözüm değildir. Virüsün yayılmasını engeller, ağrıyı hafifletir ve yaranın geçmesini hızlandırabilir.

DUDAK UÇUĞU İÇİN KESİN ÇÖZÜM NEDİR?

Dudak uçuklarında en etkili çözüm eğer enfeksiyon yoksa uçuk için üretilen haplar kullanılabilir. İkinci seçecek ise E ve C vitamini içeren kremler sürülebilir. Eğer doktora gitmeden evde çözüm önerisi arıyorsanız sarımsak, elma sirkesi uygulayabilir ardından soğuk kompres yaparak şişliği engelleyebilirsiniz.

UÇUK YARASI NASIL GEÇER?

Uçuğun son evresi yara aşamasıdır. İçi su dolu kabarcık daha şişkin bir hal alır. Bu aşamadan sonra yaklaşık 3-4 gün sonra uçuk geçer. Fakat bu aşamada krem tedavileri önemlidir. Cildin yenilenmesi aşamasında vitamin takviyeli kremlerle yaranın çabuk iyileşmesini sağlayabiliriz. Özellikle kabuk bağlayan yaralarda kabuğu soymamak, yaraya dokunmadan krem tedavisine devam etmekte fayda var.

Yine bu dönemde dikkat edilmesi gerekenlerden biri, uçuğun bulaşıcı olduğunu unutmamak. Öpme, aynı bardak kullanımı, çatal kaşık kullanımı, yüz havluları gibi birçok ortak kullanım malzemelerinden başkasına geçme olasılığı vardır.

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