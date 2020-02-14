Zayıflamaya ne iyi gelir? Zayıflamaya iyi gelen yiyecek, içecek, doğal ve bitkisel yöntemler nelerdir?

Gündelik hayatta yediklerimiz ve içtiklerimiz kilo alıp vermemizde rol oynuyor. Doğru diyet listesi ile beraber birçok insan kilo vermek için çeşitli yöntemler deniyor. Zayıflamak kimileri için kolay olsa da kimileri için zorlu bir süreçtir. Sağlıklı bir şekilde zayıflamanın en önemli kuralı spor ve dengeli beslenmedir. Dengeli beslenmede süt, balık, et ve yeşil sebzeleri tüketmeli, suyu yanınızdan eksik etmemeniz gerekiyor. Her kişinin kilo alıp verme biçimi ise farklıdır. Kimileri spor yapar kimileri ise diyet uygular. Peki zayıflamak için hangi yiyecekler yenmeli ve içilmelidir? Zayıflamaya ne iyi gelir?

ZAYIFLAMAYA NE İYİ GELİR?

Dengeli beslenme ve spor yaparak zayıflamak mümkündür. Yaşam kalitenizle birlikte yapılan egzersizler hem sizi dinç tutar hem de sağlıklı bir şekilde kilo vermiş olursunuz. Zayıflama sürecinde en az 2-2 buçuk litre su tüketimi yapılmalıdır. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinde öğün atlanmamalıdır. Yapılan çalışmalarda farklı besinleri yemek, hem tekdüzeliği kaldırır hem de sevilen tüm yiyeceklerin yenilmesine olanak sağlıyor.

ZAYIFLAMAYA YARAYAN YİYECEK VE İÇECEKLER NELERDİR?

Spor yapmak ve sıkı bir diyet zayıflamada işe yarıyor. Bunun yanı sıra yediklerimize ve içtiklerimize dikkat edersek sağlıklı bir şekilde zayıflamış oluruz. İşte, zayıflamaya yarayan yiyecek ve içecekler…

Su içmek (Günde 2-2buçuk litre) Yeşil çay ve beyaz çay tüketmek Çorba içmek Daha çok sebze ve meyve yemek Tuzsuz ve yağsız beslenmek Şekersiz yiyecek ve içecek tüketmek Yemeklerinizde hafif yağları tercih edin (sızma zeytinyağı, hindistan cevizi yağı ve avokadodaki yağı) Et, balık, tavuk, süt ürünleri tüketin.

ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLAN BESİNLER NELERDİR?

Zayıflama sürecinde tok tutan besinler tüketilebilir. Tok tutan ve zayıflamaya yardımcı olan besinler arasında; Yulaf, yoğurt, fındık ve ceviz, elma, armut, avokado, haşlanmış yumurta, şeker yerine tarçın, yeşil çay yer alıyor.

YAĞ YAKAN BESİNLER NELERDİR?

Kilo verirken yağ yakmak metabolizmayı hızlandırıyor. Yağ yakıcı diyet tek bir tane olamaz ancak yağ yakımını destekleyecek yiyecek ve içecekler vardır. Yağ yakan besinler arasında yumurta, lif oranı yüksek yeşil sebzeler, kuruyemiş, yeşil çay, balık yer alıyor.

ZAYIFLAMAK İÇİN NE YEMELİ?

Zayıflamak için karbonhidratsız beslenilmeli ve spor yapmalısınız. Zayıflama sürecinde kahvaltıyı atlamadan yapmalı bunu rutin haline getirmelisiniz. Ara öğünler, açlık hissini ortadan kaldırdığı için kurtarıcı öğünler de sayılabilir. Zayıflamak için kuru baklagil, et ve balık, yumurta gibi yiyecekler tercih edilebilir. Buna ek olarak brokoli, çorba, yoğurt, tarçın, c vitamini meyveler yenebilir.

ZAYIFLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

Zayıflama sürecinde doğru ve sağlıklı beslenme için yapmamız gerekenler oldukça basit. Pek çok insan aç kalarak zayıflayacağını düşünür. Bu düşünce oldukça yanlıştır. Kişi hem spor yapmalı hem de sağlıklı beslenme düzenini rutin haline getirmelidir. Spor yaparken kas kaybı yaşamamak için içilen ve yenmesi gereken besinler oldukça önemlidir. Uzmanlar zayıflamak isteyen vatandaşların öğün atlamamaları gerektiğinin altını çiziyor. Protein ve yeşil sebzeli besinler zayıflama sürecinde yardımcı oluyor.

ZAYIFLAMAK İÇİN NE İÇİLİR?

Zayıflama sürecinde doğal kürler işe yarıyor.

Sabah aç karnına 2 su bardağı su, Yeşil çay Tarçınlı su Zerdeçal ve zencefil karşımı su Limon ve chia tohumu Maydonoz suyu

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