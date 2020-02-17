Eksik dişler birçok soruna neden oluyor!

Diş eksikliği, çoğu zaman hafife alınan ve uzun vadede sebebiyet vereceği problemler üzerine bilgi eksikliği bulunan sağlık problemlerinin başında geliyor. Diş eksikliği gülerken veya konuşurken görünen, estetik bölge olarak adlandırdığımız bölgedeyse hastalarımız tarafından hemen giderilmeye çalışılırken, çiğneme yaptığımız arka bölgedeyse aynı özen gösterilmeyebiliyor. Ben diş eksikliğine günde en az 3 kez kullanılan oldukça kritik bir organın kaybı olarak bakıyorum. Diş eti hastalıkları, diş çürükleri, travma..vb. sebeplerle diş kaybı yaşayan hastalarımızın da öyle bakmalarını şiddetle tavsiye ediyorum.

UZUN DÖNEM DİŞ EKSİKLİĞİNDE BAŞIMIZA NELER GELEBİLİR?

Eğer kayıp tek taraflıysa hastalarımız her zaman çiğneme eylemini kayıpsız tarafla yapma eğilimimdelerdir. Bu da uzun vadede çiğneyen tarafın aşırı fonksiyonundan kaynaklı, diş eksiği bulunan tarafınsa aşırı pasifliğinden kaynaklı diş ve diş eti problemleri yaratacaktır. Eğer kayıp iki taraflıysa ve giderilmiyorsa da hastalarımız kemikleriyle çiğneme eğilimindedir. Bu da malesef o bölgedeki kemiğin harabiyetine bağlı olarak yeni diş kayıpları anlamına gelecektir. Diş eksikliğinin her hali şüphesiz ki diş hekimliği dünyasının henüz tam olarak çözememiş olduğu ileri derece .ene eklemi rahatsızlıklarının da habercisidir.

Dişsiz kalan bölgeye doğru komşu dişler devriliyor, karşı dişler ise uzuyorlar. Bu istenmeyen hareketler de çiğneme ilişkilerimizi tamamen bozuyor, aynı zamanda çevredeki kemiğe de geri dönüşü olmayan ciddi zararlar veriyorlar.

Yıllarca tam olarak öğütülemeden yutulan besinler yüzünden mide problemleri çok sık karşımıza çıkıyor. Evet, ağızda başlayan bir problem midenize zarar veriyor.

Eksik dişlerin olduğu bölgelere doğru dişlerimiz kayarak, dişler arasında boşluklar oluşuyor. Bu da besin birikimine bağlı yeni çürükler, dental plak oluşumu ve ağız kokusu sonucunu doğuruyor.