Bebeklerde ishal neden olur? Bebeklerde ishale ne iyi gelir, nasıl geçer?

Yetişkinlerde görülen ishal besin bozuklukları, hava şartları gibi birçok etkenlere bağlı olurken bebeklerde belirli dönemlerde ishal görülmesi de normal bir durumdur. Bebeklerin bünyesi yetişkinlere göre de zayıf olduğu için ishal gibi bir durumda çok su kaybeder. Ateşlenme ile beraber bu kayıp giderek artar. Uzun süreli ishal durumunda sıvı kaybı da artacağı için bebekler muhakkak doktora götürülmeli ve bebeklerde ishal neden olur sorusuna doktorla birlikte yanıt aranarak gerekli tedaviler uygulanmalıdır. Bebeklerde ishal nasıl geçer ve ishale ne iyi gelir sorusunun yanıtı ebeveynler için önemlidir. Evde uygulayabileceği yöntemlerle ishali durdurabilirler. İşte bebeklerde ishal ilacı ve bitkisel yöntemler.

BEBEKLERDE İSHAL NASIL GEÇER?

Bebeklerde ishale ne iyi gelir? Sorusunun yanıtını merak edenler için bir liste hazırladık. Bu önerileri uygulayarak bebeğinizdeki ishal sorununu çözebilirsiniz. Yöntemler bitkisel ve doğal olduğu için bebeğiniz için daha yararlı olacaktır. Her ihtimale karşı doktor önerisi ile kullanmanız tavsiye edilir. Bebeklerde alerji sorunu ortaya çıkabilir.

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İshale yakalanan bebeklerin tedavisinde en önemli konu temizlik yani hijyendir. Anne veya babanın kişisel temizliklerine oldukça önem vermesi gerekir. Örneğin; bir anne evde bebeğin altını temizledikten sonra ellerini yıkamalı ondan sonra bebeğe dokunmalıdır. Biberon ve emzikler sık sık sıcak suda bekletilmelidir. Baba ise işten geldiği zaman ellerini ve yüzünü sabunla yıkamalı ondan sonra bebeğe dokunmalıdır.

Anne sütünü hiç kesmeden devam ettirilmelidir. Bebek anne sütüyle mikroplara karşı savaş verir ve sıvı kaybını önler. Anne sütü haricinde diğer sütler verilmemelidir. Onun yerine 6 aydan sonraki bebekler için çorba, doğal yoğurt, pirinç unu maması verilebilir.

Elma ve muz ishale iyi gelen meyvelerdir. Bebeğinize belirli miktarlarda bu meyvelerden verebilirsiniz. Sebzeleri içinde patates ishale iyi gelir. Patatesi haşlayarak koyu kıvama getirin. Püre şeklinde bebeğinize verebilirsiniz. İshale iyi gelen diğer bir sebze havuçtur.

Halk arasında en bilindik yöntem siyah çaydır. Şekersiz çayı içirerek ishali önleyebilirsiniz.

BEBEKLERDE İSHAL NEDEN OLUR?

Bebeklerdeki sindirim sistemi henüz besinlere karşı hazır olmadığı için ishal vakasının görülme olasılığı yüksektir. Ayrıca bağışıklık sistemindeki güçsüzlük kolay hastalanmalara yol açtığı için ishal de hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkar.

Bebeklerde ishal belirtileri kusma, ateş, halsizlik, huzursuzluk, sürekli ağlama gibi durumlarla kendini gösterebilir. Diğer yandan şu etkenler ishale neden olur:

Parazitler

Antibiyotikler

Kulak Enfeksiyonu

Meyve Suyu

Gıda Hassasiyeti

Zehirlenme

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BEBEKLERDE İSHAL ÇEŞİTLERİ

Bebekler yetişkin insanlara göre farklı şekilde ishal olurlar. Bebeklerde belirli dönemlerde görülebilirken yetişkinlerde belirli sebebe bağlı olmayan birçok etkene göre ishal olabilirler. Bebeklerde ishal çeşitleri; rota virüsü kaynaklı ishal, soğuk algınlığı hastalıklarına bağlı ishal, anne sütünün yaramamasına bağlı ishal, yiyecek ve içeceklere bağlı ishal olmak üzere sınıflandırılabilirler. Bunlar arasında en tehlikelisi rota virüsüne bağlı zehirli ishaldir. Bebeği susuz bırakarak ölüme kadar yol açabilir. Bebeklerin belirli dönemlerdeki aşıları düzenli olarak yapılmalıdır.

BEBEKLERDE İSHAL TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Bebekler ishal dönemimde çok su kaybederler. İlk önce sıvı dengesini korumak önemlidir. Yenidoğan bebeklerde ishal görülmesi normaldir. Yenidoğan bebeklerde dışkılama günde 7-8'e kadar çıkabilir. Sürekli devam eden ishal olursa doktora başvurulması gerekir.

Anne sütü alan bebekler daha çok emzirilmeli, anne sütü almayan bebeklerde ise su tüketimi arttırılmalıdır. Bebekler bu dönemde suyun tadını sevmeyebilirler. Bazı bebekler hiç su içmeyebilir. Böyle durumda mama ya da ek gıdaların içindeki su miktarı arttırılabilir. Örneğin; pirinç unu yapılırken su miktarı normale göre biraz daha arttırılabilir.

Bebeklerde mide bulantısı ve kusma gibi durumlar oluşabilir. Bu durumda yemek yemeye zorlanmamalı, ara öğünler uygulanarak azar azar yemekler yedirilmelidir. Bu sayede kilo kaybının önüne geçilmiş olunur.

Bebeklerde ishal ilacı

Bebeklerin ishalini kesmek için doktor kontrolünde tavsiye edilen ishal kesen mamalar kullanılabilir. Düzenli saatlerde kullandığınızda ishal duracaktır.

BEBEKLERDE İSHAL KAÇ GÜN SÜRER?

Bebekler ishale kolay yakalandığı gibi çok kısa sürede de kurtulabilmektedirler. Genel olarak bebeklerde ishal 1 ila 3 gün içerisinde geçebilmektedir.