Çiğ tüketilmemesi gereken besinler

Çiğ besin tüketme akımı (Raw Foodism), besinlerin işlem görmeden ve pişirilmeden yenmesinin çok daha sağlıklı olduğunu savunur. Çiğ sebze tüketiminin sindirim ve genel sağlığa çok daha faydalı olduğu inanılır. Besinlerin pişirilmesi veya işlem görmesi sonucu besinlerin besin değerlerini yitirdiklerine inanan Raw Foodism takipçilerinde sıkça sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Ancak bazı yiyecekler var ki hiçbir şekilde çiğ tüketime uygun değildir. İşte çiğ tüketmememiz gereken 5 tehlikeli besin...
Giriş Tarihi: 18.2.2020 11:15Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 11:39ABONE OL
BROKOLİ
Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve lahana ailesinin diğer üyeleri lezzet olarak çiğ tüketilebilir sebzelerdendir. Ancak çiğ bir şekilde tüketildiklerinde çok daha fazla şişkinlik hissi verirler. Bu yüzden onları pişirmenizde fayda var.