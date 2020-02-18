Çürük diş kulak ağrısı yapar mı? Uyutmayan çürük diş ağrısı kulağa vurursa ne yapılır?

Çürük diş vücutta birçok soruna neden olabilen ciddiye alınması gereken bir rahatsızlıktır. Diş sağlığı vücut sağlığını yönlendiren, dişlerdeki sorunlar vücut sağlığını olumsuz etkileyebilen rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Öncelikle sızı şeklinde başlayan diş ağrıları bir süre sonra şiddetini arttırır ve kulak bölgesinde de ağrıya neden olmaktadır. Bazı durumlarda boyun ve boğaz kısmında da ağrılara neden olan diş hastalıkları en kısa sürede tedavi edilmesi gereken rahatsızlıklar arasındadır.

ÇÜRÜK DİŞ KULAK AĞRISI YAPAR MI?

Diş tedavisi gören veya dişlerinde çürük olan insanların karşılaştıkları sorunlar arasında olan diş ağrısının kulak ağrısı yapma sorunu günlük hayatı da olumsuz etkileyen rahatsızlıklar arasındadır. Bazen dişin mi yoksa kulağın mı ağrıdığı ayırt edilemeyebilir. Bu gibi durumlarda ağrı kesiciler de etki göstermeyebilir.

DİŞ ÇEKİMİNDEN SONRA KULAK AĞRISI OLABİLİR Mİ?

Genellikle diş hastalıklarının kulak ağrısı da yaptığı görülmektedir. Dişlerde apse veya diş çektirmek gibi yapılan işlemlerden kaynaklanan kulak ağrısı kısa süreli olarak görülmektedir. Özellikle diş çekiminden sonra 2-3 günlük süreçte yaşanılan şiddetli ağrılar meydana gelmektedir. Bu ağrılar sadece diş bölgesinde değil çene, kulak ve hatta şakaklar da ortaya çıkabilmektedir.

DİŞ AĞRISI BAŞA VE GÖZE VURUR MU?

Diş ağrısının en dayanılmaz hali yayılan ağrı türüdür. Önce dişte başlayan ağrı bir süre sonra baş, boyun ve kulak kısmında da görülebilmektedir. Sızı şeklinde başlayan baş ağrısı ve birkaç gün devam eden bu süreç eğer geçmezse mutlaka bir doktora gidilmelidir.

DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR? DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER VE NE GEÇİRİR? DİŞ AĞRISINI KESEN EVDE DOĞAL KESİN ÇÖZÜM

KULAĞA VURAN DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Genellikle sızlama ile başlayan diş ağrıları zonklama olarak da ortaya çıkabilmektedir. Kulakla diş arasındaki bölgeyi birbirine bağlayan sinirler diş sorunları yaşandığında da kulak ağrısına neden olabilmektedir. En kısa sürede tedavi edilmesi gereken diş hastalıkları tedaviye başlanmadığı takdirde ileri derecede kulak enfeksiyonlarına yol açabilmektedir. Diş sağlığı sadece kulak ağrısı için değil tüm vücut için büyük önem taşımaktadır.

ÇENE KEMİĞİ RAHATSIZLIKLARI KULAK AĞRISINA YOL AÇABİLİR Mİ?

Diş hastalıklarının kulak ağrısına neden olduğu kadar çene kemiği rahatsızlıkları da kulak ağrısına neden olabilir. Örneğin çene kemiğine alınmış bir darbe, çarpma gibi durumların sonucunda kulak ağırsı ortaya çıkabilmektedir. Bu tür travmalar veya doğuştan gelen kemik yapısı sorunları da kulak ağrılarına neden olabilmektedir. Çene kemiği ağrısı kulağa yakın bir bölgedeyse bu ağrılar birbirlerine karıştırılabilmektedir. Bazı durumlarda ayırt edilemeyen bu ağrı grubu günlük hayatı da olumsuz etkilemektedir. Yutkunma zorluğu, iştahsızlık bu tür rahatsızlıkların belirtileri arasında yer almaktadır.

KULAĞA VURAN DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Diş ağrısı başladığı andan itibaren anında müdahale edilmesi gerekmektedir. Aksi halde uzun soluklu ve şiddetli ağrıların yaşanması kaçınılmaz bir hal alacaktır. Diş çürümesi, 20 lik diş sorunları ve bunlar gibi birçok diş hastalığının kulağa vurma ihtimali çok yüksektir. Peki kulağa vuran diş ağrısı nasıl geçer? Evde uygulanacak yöntemler bu noktada işe yaramamaktadır. Bu yüzden en kısa sürede doktora gidip diş tedavisine başlanmalı, doktorun önerdiği ilaçlarla kulak ağrısı geçirilmelidir.

KULAK AĞRISINA NE İYİ GELİR VE NASIL GEÇER? KULAK AĞRISI İÇİN EVDE DOĞAL VE BİTKİSEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ