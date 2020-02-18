İshal neden olur? Yetişkinlerde ve bebeklerde ishal sebepleri nelerdir?

İshal sebepleri araştırıldığında bu problemin altında yatan belli başlı etkenler olduğu görülür. Bunlardan birkaçı bozulmuş gıdalar, tatlandırıcı ürünlerin tüketimi, süt ve süt ürünleri olarak sıralanabilir. Bununla birlikte ishale sebep olan hastalıklar da vardır. Bunlara da örnek verecek olursak; crohn hastalığı, çölyak hastalığı ve ülseratif kolit diyebiliriz. İshal yapan şeyler bunlarla da sınırlı değildir. Gıdalar, hastalıklar dışında hamilelik dönemindeki hormonsal değişiklikler de ishal yapar. İshal neden olur? İşte ishal yapan yiyecekler, hastalıklar ve diğer nedenler…

İSHAL NEDEN OLUR?

Diyare ishalin diğer adıdır. Diyare neden olan yiyecekleri yukarıda sıralamıştık. Bunlar haricinde hastalıklarda diyare neden olur. Diyare nedenleri olarak sıralanan bu hastalıkların bazıları şu şekildedir:

Mide gribi

Gıda zehirlenmesi

Bakteriyel bağırsak enfeksiyonu

Gıda alerjileri

Huzursuz bağırsak sendromu

Laktoz intoleransı

Ülseratif kolit

Çölyak hastalığı

Kolon hastalığı

BEBEKLERDE İSHAL NEDEN OLUR?

Bebeklerde su gibi ishal şikâyetleri de oldukça fazladır. Bebeklerde ishale neden olan birçok neden vardır. Enfeksiyonlar, besinler, antibiyotikler gibi nedenler bu listeye girer. Eğer ishal olmuş bir bebeğiniz varsa sebepleri şunlar olabilir:

Kulak Enfeksiyonu

Parazitler

Antibiyotikler

Meyve Suyu

Gıda Hassasiyeti

Zehirlenme

Bebeklerde ishale neden olan ölümcül bir virüs vardır. Bu virüsün adı Rota virüsü. Bebeklerde ilk 6 ay içerisinde rota virüsü aşısı yapılmaktadır.

YETİŞKİNLERDE İSHAL NEDEN OLUR?

Yetişkinlerde ishal sıklıkla görülen bir durumdur. Bazı ishaller 2-3 gün içerisinde geçerken, enfeksiyonlara bağlı ishal durumunda 7 güne kadar sürebilmektedir. Yetişkinlerde ishal neden olur? Sorusunun yanıtının birçok farklı cevabı vardır. Havaların sıcak olmasıyla besinlerin bozulması ishale sebep olurken, havaların soğumasıyla da beraber soğuk algınlığı hastalıklarına bağlı olarak ishal ortaya çıkabilmektedir. En sık rastlanan ishal sebepleri şunlardır:

Süt ve süt ürünleri

Ispanak, kabak ve diğer sebzeler

Müshil

Su ile geçen enfeksyionlar

Besinlerden geçen enfeksiyonlar

Bazı ilaçların yan etkisi

İnflamatuar bağırsak hastalığı

İrritabl bağırsak hastalığı

Bozuk gıdalar

İSHAL YAPAN YİYECEKLER

İshal olmaya sebep olan yiyecekler ve içecekler vardır. Bunları tüketirseniz ishal belirtilerini görebilirsiniz. Sindirim sorunu yaşayanlarda bağırsakları çalıştırmak için bu yöntemleri deneyebiliyorlar. İşte o besinler:

Alkollü içecekler

Yeşil sebzeler

Süt

Kızartma çeşitleri

Karpuz ve kavun

Kahve ve kola

Baharatlı yemekler

Hazır gıdalar

Sarımsak ve soğan

İshal yiyecek nedenli ise gıda zehirlenmesine dikkat edilmesi gerekir. Bozuk, tarihi geçmiş, kurtlanmış gıdalardan uzak durulması gerekir. Özellikle ev hanımlarının uzun süre sakladığı yiyecekleri uygun koşullar altında saklamalı ve muhafaza etmelidir. Gıda zehirlenmesinin belirtileri ise; kilo aşırı mide bulantısı, kusma, ateşlenme, yorgunluk ve halsizlik, baş ağrısı ve şiddetli ishaldir.

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İSHAL NEDEN KESİLMEZ?

İshalim geçmiyor gibi şikâyetler sağlık kuruluşlarında çok rastlanan bir durumdur. İshal genel olarak 3-4 günde geçebilen bir rahatsızlıktır. Bu süre 3-4 haftaya kadar çıkarsa artık ishalin adı kronik ishal olur. Kronik ishal genellikle bir hastalığın habercisidir. Özellikle kolon kanseri gibi ciddi hastalıklar olabilir. Uzun süre geçmeyen ya da düzensiz, yumuşak dışkılama olduğu zaman uzman bir doktora başvurmanız gerekir. İshalin geçmemesinin nedenleri bunlar olabilir:

Huzursuz Bağırsak Sendromu

Enfeksiyonlar

İltihabi bağırsak hastalıkları

Endokrin hastalıklar

İlaçlar

Kronik Pankreatit

Cerrahi operasyonlar sonrası

Laktoz intoleransı

Çölyak hastalığı

Kolon kanseri

ZEHİRLİ İSHAL BELİRTİLERİ NELERDİR?

Zehirli ishal özellikle çocukluk döneminde ortaya çıkmaktadır. Rota virüsünün sebep olduğu zehirli ishal; ateşlenme, halsizlik, baş ağrısı, susuzluk, kramp şeklinde karın ağrıları, kusma, bulantı gibi birçok belirti gösterir. Zehirli ishal ile ilgili yapılan araştırmalar en çok mayıs ve haziran ayında ortaya çıktığını ortaya koymuştur. Normal ishal ile belirtileri aynı olduğu için ayırt etmek zordur. Bebek ve çocuklarda 7-8 gün geçmeyen ishal olursa bu durumdan şüphelenmelisiniz. Zehirli ishal ciddiye alınmazsa böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilir.

KÖPÜKLÜ İSHAL SEBEBİ NEDİR?

İshal mide ve bağırsakların iltihabı olarak adlandırılabilir. İshal çeşitleri arasında zehirli ishal, köpüklü ishal, kronik ishal gibi değişik türleri vardır. İshal dışkının yumuşak olması hali olduğu için köpüklü ya da farklı renklerde de olabilmektedir. Bu durum ishale neden olan etkeni de ortaya çıkarır. Köpüklü ishal sebebi ise çok fazla yağ ya da mukus bulunmasından kaynaklıdır. Bazı ilaçlar ve sindirim problemleri de köpüklü ishale neden olabilir. Köpüklü ishalin hastalık olarak belirtisi ise çölyak hastalığıdır.

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