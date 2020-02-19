Ev yapımı bitkisel ve doğal öksürük şurubu tarifleri: Etkili bir öksürük şurubu nasıl yapılır?

Öksürükler hem günlük yaşantımızı hem de gece başlayan öksürükler uyku düzenimizi olumsuz yönde etkileyebiliyorlar. Bu durumun önüne geçmek için en yakın sağlık kuruluşlarına gidip öksürük şurupları alıyoruz. Fakat bazı kişiler ev ve iş hayatından fırsat bulamayıp sağlık kuruluşuna gidememektedirler. Evde bitkisel ve doğal öksürük şurubu yaparak öksürükten kurtulabilirsiniz. İşte öksürüğe bitkisel çözüm…

DOĞAL ÖKSÜRÜK ŞURUBU TARİFİ

Evde basit yöntemlerle ve malzemeler dâhilinde sizde öksürük şurubu yapabilirsiniz. Size sunacağımız doğal öksürük kesici önerileri her kişide aynı etki yapmayabilir. Size uygun yöntemi bularak onu denemenizde fayda vardır. Yetişkinler için doğal öksürük şurubu tarifi sizlerle:

Öksürük şurubu tarifi (1)

Üç dilim limon, iki yemek kaşığı bal, üç tutam zencefil ve 2 bardak su hazırlayın. Daha sonra limon dilimlerini bir kaba ekleyin. Ardından zencefili de kabın içine ekleyin. Kabın içine su ilave ederek ocağa koyun ve kaynatın. Kaynadıktan sonra balı üstüne dökün. Bu karışım yaklaşık 10-15 dakika ılımaya bırakılarak bekletilmelidir. En son olarak bir cam şişe ya da saklama kabının içine suyunu süzün. Buzdolabına koyarak muhafaza edin. 2 ay boyunca dolapta karışıma bir şey olmayacaktır. Her gün 2 ya da 3 kaşık bu karışımdan için.

Öksürük şurubu tarifi (2)

İkinci karışım için malzemeleri hazırlayalım. Bir bardak su (su bardağı), bir tane papatya çayı poşeti, yarım yemek kaşığı da anason, iki adet karanfili hazırlayın. Bir kabın içine su koyup papatyayı içine ekleyin. Ocağa koyup kaynatın. Kaynadıktan sonra karanfil ve anasonu karışımın içine dahil edin. 10 dakika bekledikten sonra karışımı bir süzgeç yardımıyla süzün. Karışımı yine cam bir kavanoza koyarak dolapta muhafaza edebilirsiniz. Günlük 2 ya da 3 kere bu karışımdan için.

ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR, NE GEÇİRİR? EVDE DOĞAL VE BİTKİSEL YOLLARDAN KURU VE BALGAMLI ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER, ÖKSÜRÜĞÜ NE KESER?

KURU ÖKSÜRÜK ŞURUBU

Bu karışım soğuk algınlığı hastalıklarına da iyi gelmektedir.

Öncelikle çeyrek yemek kaşığı kadar kırmızıbiber, bir yemek kaşığı bal, çeyrek yemek kaşığı zencefil (toz), bir yemek kaşığı elma sirkesini hazırlayın. Bir kap hazırlayın. Tüm hepsini kabın içine dökün. Her gün bir kaşık bu karışımdan içmeniz gerekir. Karışımın tadı acı ya da baharatlı gelebilir. Tatlandırmak için içerisine bal ilave edebilirsiniz.

BALGAM SÖKTÜRÜCÜ ŞURUP

Balgamlı öksürükler solunum yolu enfeksiyonların neden olduğu öksürük türüdür. Balgamı vücuttan atmak için size önereceğimiz öksürük şurubu tarifini evde rahatlıkla hazırlayabilirsiniz.

Öksürüğe bitkisel çözüm olarak doğal olarak tedavi olmuş olursunuz. İşte pratik tarifi:

Bir limon alın ve suyunu sıkın. İki tane diş sarımsak alarak soyun. 5 adet yemek kaşığı balı bir kabın içinde hazır bulundurun. Bir tatlı kaşığı tarçın, zencefili hazırlayın. Bir adet orta büyüklükle soğan, iki adet karanfil ve bir buçuk su bardağı suyu hazırlayın. Suyu kaynatın ve içine soğan ve sarımsağı küp şeklinde doğrayarak atın. 15-20 dakika bekledikten sonra suyu süzün. Kabın içerisinde sadece su kalsın. Diğer malzemeleri bu suyun içine atarak karıştırın. Artık içmeye hazır. Günde 1-2 kere içerek balgamları söküp atabilirsiniz.

EN ETKİLİ ÖKSÜRÜK ŞURUBU

Yukarı yöntemler haricinde evde yapabileceğiniz bir başka bitkisel öksürük şurubu tarifini vereceğiz. Bu yöntem öksürük şurupları içerisinde etkili yöntem olarak bilinmektedir. Malzemelerde başkahramanlar siyah turp ve baldır. Sizleri daha fazla bekletmeden etkili bir öksürük şurubu nasıl yapılır diyorsanız işte tarifi:

Bir adet siyah turp ve doğal bal hazırlayın. Turpları güzelce yıkayarak kabuğunu soyun. Turpun tepesini keserek içe doğru bir oyuk oluşturun. Kesilen yerin içerisine balı dökün. Turpu da bir bardağın içine yerleştirin. Turpun altından damlalar halinde öz şekilde sıvı akacaktır. Bu sıvı sizin içeceğiniz şuruptur. 12 saat kadar bekleyip bardaktaki şurubu içebilirsiniz.

ÖKSÜRÜK İÇİN BİTKİ ÇAYI

Öksürük tedavisinde etkili bitki çayı önerileri şu şekildedir:

Ihlamur

Taze kuru ayva yaprağı

Toz karabiber ve bal

Yeşil çay

Ekinezya

Bal, zencefil ve karanfil

Adaçayı

Anason

Limonlu su

Kekik, nane

Zerdeçal ve süt

Rezene