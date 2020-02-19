Öksürüğü kesen çay tarifleri! Öksürük için ceviz perdesi nasıl yapılır?

Cevizin faydaları saymakla bitmez. Ceviz perdesinin de faydaları bulunur. Kendi kadar sağlıklı olan ceviz perdesi hem akciğere hem öksürüğe çok iyi gelir. Cevizi kırdıktan sonra içinden çıkan perde görünümlü kabuklar ceviz perdesi olarak bilinir. Şekil olarak da akciğere benzediğinden bu organlara karşı etkili olduğu biliniyor. Halk arasında hastalık olarak bilinse de vücudun savunma mekanizması olarak geçen öksürüğe iyi gelen çaylar nelerdir? Öksürüğü ne keser? Ceviz perdesi nasıl yapılır? İşte tüm detaylar!

CEVİZ PERDESİ SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Cevizin iç kabukları saklanır. İstenilen büyük fincan ayarında su kaynatılır. 1 tutam ceviz perdesi kaynamış suya atılır ve 3 dakika kadar suyun rengi değişene kadar bekletilir. Her gün bir bardak içilmesi şartıyla tüketilir.

CEVİZ PERDESİ SUYUNUN FAYDALARI

Öksürüğü keser

Kanı temizler

Astım rahatsızlığına iyi gelir

Balgam söktürücüdür

Vücuttaki mikropları öldürür

Bağışıklık güçlendirir

ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR?

Öksürüğün pek çok sebebi olabilir. Üst solunum yolları rahatsızlıkları, kalp yetmezliği, verem, akciğer rahatsızlıkları gibi durumlar öksürük yapar. Sinüzit, bronşit ya da sigara kullanımı ise balgamlı öksürüğe nede olabilir. Aynı zamanda psikolojik nedenlerden dolayı da öksürük oluşmaktadır. Burada önemli olan öksürüğün süresi ve şeklidir. Örneğin; gece ortaya çıkan kuru ve balgamsız öksürükler genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu ya da alerjiye bağlı olarak ortaya çıkar. Kronik akciğer hastalıklarında yaşanan öksürükler ise balgamlı ve uzun süre meydana gelen öksürüklerdir.

Öte yandan;

Sigara içmek öksürüğe neden olur.

Reflü, öksürük yapabilir.

Geniz akıntısı öksürük yapar.

Akciğer kanseri ve öksürük arasında ilişki vardır.

KOAH ve astım da öksürüğe neden olur.

Kullanılan ilaçlar öksürük yapabilir.

Troit bezi iltihabı öksürük yapar.

Psikolojik neden öksürüğe yol açar.

ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Öksürük krizlerinin altına mikrobik etkenler varsa öncelikle bunun tedavisi yapılmalıdır. Gerçek tanı konulup tanı konulduktan sonra tedavi edilmelidir. Öksürük 3 haftadan fazla sürüyorsa ve geçmiyorsa mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına gidilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda bazı solunum yolu hastalıkları sonrasında da kuru öksürük devam edebilir. 3 haftadan fazla sürüyorsa, yüksek ateş ve nefes darlığı varsa ve balgamda kan görüldüyse mutlaka doktora gidilmelidir.

ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Düzenli ve sağlıklı beslenmek, gerekli vitaminleri almak

Kirli ve tozlu yerlerden uzak durmak

Vücut direncini korumak ve bağışıklığı güçlendirmek

Düzenli yürüyüş ve spor yapmak

Halsiz ve yorgun düşmemek

Düzenli uyku ve bol sıvı tüketimi

Sigara ve alkolden uzak durmak

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN ÇAYLAR

AYVA ÇAYI

Malzemeler

Ayva kabuğu

Elma kabuğu

Ihlamur çiçekleri

3 adet kakule

3 adet ayva çekirdeği

Yapılışı

Tüm malzemeler kaynayan suda 15 dakika demlenir. Çekirdeklerin rengi hafif pembe olunca kür olmuş demektir. Sabah, öğle ve gece yatmadan 40 dakika önce bir fincan içilmelidir. İçine bal eklenebilir.

YASEMİNLİ PORTAKAL ÇAYI

Malzemeler

Portakal

Zencefil

Karanfil

Yasemin çiçeği

Yapılışı

Malzemeler kaynayan suya atılır ve 15 dakika kadar demlenir. Sabah, öğle ve gece yatmadan 40 dakika önce bir fincan içilir. İstenilirse içine bal eklenebilir.

KUŞBURNU ÇAYI

Malzemeler

Kuşburnu meyveleri

Ekinezya kabuk tarçın

Yapılışı

Kuşburnu meyveleri ağzı kapalı olan çaydanlıkta suda kaynatılır. İçine diğer malzemeler eklenip 15 dakika demlenir. Sabah, öğle ve akşam yatmadan 40 dakika önce bir fincan içilir.

ÇOCUKLARDA VE BEBEKLERDE ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Çocuklarda ve bebeklerde öksürük süresi belirsizdir. Kısa sürebildiği gibi uzun da sürebilir. Ancak çocuklarda kronik öksürük varsa mutlaka doktora kontrol olunması gerekir. Öksürük vücudun savunma mekanizması olduğundan dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Öksürüğe neden olan sorunlar ortadan kaldırılmalı, temelinde yatan sebep bulunmalıdır.