Ağız ve diş sağlığı insanların vücutlarındaki en önemli organlardan olması yönüyle dikkat edilmesi gereken ve bakımının tam olarak yapılması gereken organlarımızdandır. Gerek kozmetik açıdan gerekse konuşma ve yediklerimizi öğütmemiz açısından kullandığımız en önemli ve işlevleri fazla olan organ olduğundan dolayı burada sorun yaşayanlar Sağlam diş neden ağrır? Bütün dişlerim ağrıyor ne yapmalıyım? şeklinde soruların cevaplarını merak ederek arama motorlarında yoğun şekilde araştırmaya devam ediyorlar. Sağlam diş neden ağrır? Bütün dişlerim ağrıyor ne yapmalıyım şeklindeki soruların tüm yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte tüm detaylar…

SAĞLAM DİŞ NEDEN AĞRIR? BÜTÜN DİŞLERİM AĞRIYOR NE YAPMALIYIM?

SAĞLAM DİŞ NEDEN AĞRIR?

Dişlerde hissedilen ağrılar diş, diş eti ve çene kemiklerinden kaynaklanmaktadır. İlk olarak ağrının nedeni araştırılarak bulunmalıdır. Dişte meydana gelen ağrılar iki diş arasına sıkışmış gıdanın yaptığı basınç, diş eti hastalıkları, dişte gelişen çatlaklar, diş eti çekilmesi ile ortaya çıkan kök yüzeyi, sinüzit ve diş minesinde meydan gelen aşınmalardan meydana gelebilir. Öte yandan en çok rastalnılan diş ağrısı sebebi ise yetersiz hijyenden olarak bilinmektedir.

BÜTÜN DİŞLER NEDEN AĞRIR?

Dişler tatlı, ekşi, sıcak ve soğuk gıdalar yada diş fırçalama şeklinden dolayı meydana gelen darbelere maruz kalması sonucu ortaya çıkan ağrılara diş sızlaması denir. Dişlerinde sorun yaşayan çoğu hastada görülen yakınmalardan birisidir.

Dişler neden sızlar?

Diş sızlamasıyla ilgili olarak pek çok neden vardır. Dolgu yapılmış dişlerin eskimesi, dişlerin kırılması, çürük meydana gelmesi, hatalı diş fırçalama şekil ve teknikleri sayılabilir. Diş etlerinde iltihap oluşumu da sızlamalara neden olabilecek örneklerden birisidir. Bu tip sızlamalarla kanamalarda meydana gelebilir. Bu ve benzeri sorunların yaşanması tüm dişlerde sızı rahatsızlığı meydana getirebilir.

DİŞ SIZLAMASINA KESİN ÇÖZÜM

Diş sızlamalarınızdan önce uzman bir doktora görünmeniz tedavi sürecinde sizin için yararlı olacaktır. Diş sızlamasına ilişkin neden tedavisi de o yönde yapılabilmektedir. Diş hekiminiz size uygun en doğru tedaviyi uygulayacak ve ilaç tedavisi başlatacaktır. Diş fırçası kullanımında sert olmayan fırçalar tercih edilmeli ve doğru teknikle fırçalanmalıdır. Tedavi diş ipleriyle de güçlendirilebilir. Dişlerde çürük olması durumunda ise tedavi olunması gerekmekte, çürüklere dolgu ve kanal tedavi uygulanabilmektedir.

DİŞ SIZLAMASI – AĞRIMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Diş ve diş eti üzerinde biriken gıdalar diş fırçasıyla temizlenip diş ipiyle de bu temizlik desteklenmelidir.

Ağrıyan veya sızlayan dişe aspirin yahut ağrı kesici uygulamak oldukça yanlış bir yöntemdir.

Dişte iltihap bulunuyorsa ve şişlik varsa yüzde meydan gelen bu şişliğe soğuk baskı uygulanabilir.

Diş ve eklerinde meydana gelen ağrılar tedavi gerektirir ve acilen diş hekimi kontrolüne gidilmelidir.

DİŞ ÇÜRÜMELERİ SIZLAMAYI ARTTIRIR MI?

Dişlerde meydana gelen çürükler sızlamalara neden olmaktadır. Diş çürümesini en fazla etkileyen durumlar şekerli – tatlı besinler tüketmektedir. Bu tip gıdaların tüketilmesi sonrası dişlerin temizlenmesi gerekmektedir. Aksi durumda temizlenmeyen diş yüzeyleri bakteri oluşumuna neden olur ve dişlerde çürükler oluşur. Gargara yapmak ve diş fırçalamak diş sağlığınız açısından yararlı olacaktır.

DİŞ SIZLAMA TEDAVİLERİNDE İYİLEŞME DÖNEMİ NASIL OLMALIDIR?

Dişlere tedavi uygulanmasının ardından kısa süre kadar hassasiyet oluşabilir. Oldukça önem arz eden bir durumdur. Bu durum devam ediyorsa ve tekrar ve mutlak surette diş hekimi tarafından muayene edilemelidir. Bu tedavinin ardından düzenli periyotlarda kontrollere gidilmesi diş sağlığı açısındamn oldukça önem arz etmektedir.

GÜNLÜK AĞIZ BAKIMIM NASIL OLMALI?

Düzenli şekilde diş fırçalama alışkanlığı kazanılmalıdır. Aşırı sert fırçalar tercih edilmemelidir. Günde fazla olarak diş fırçalamak da dişlerde dentin tabakasını ortaya çıkardığından zararlı olarak görülür. Bunsdan dolayı yumuşak diş fırçaları tercih edilmelidir. Öte yandan diş ipi ve gargara kullanmak da tavsiye edilir.

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