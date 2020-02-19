Yetişkinlerde kulak ağrısı neden olur? Kulak ağrısının başlıca sebepleri

Yetişkinlerde kulak ağrısı oldukça zor geçen bir dönemdir. Günlük hayatı olumsuz etkileyen kulak ağrısı bazı durumlarda kulakta yanma, batma ve aralıklarla gelen ağrı şeklinde görülebilmektedir.

Bilindiği gibi kulak üç kısımdan oluşmaktadır. Dış, orta ve iç kulak olmak üzere üç bölümü olan kulakta ağrıların bu bölgelerden hangilerinden dolayı yaşandığı tespit edilmelidir.

YETİŞKİNLERDE KULAK AĞRISI NEDEN OLUR?

Kulak ağrısının başlıca sebebi enfeksiyon olarak bilinir. Kulağın üç bölümünden birinde oluşan enfeksiyon şiddetli kulak ağrılarına neden olabilmektedir. İç kulak enfeksiyonunda şiddetli kulak ağrısının yanı sıra bazen mide bulantısı, baş dönmesi veya denge kaybı gibi sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Yetişkinlerde kulak ağrısı ve ateş genellikle orta kulak enfeksiyonlarında ortaya çıkmaktadır.

YETİŞKİNLERDE KULAK AĞRISININ BAŞLICA SEBEPLERİ NELERDİR?

Kulakta kir birikmesi kulak ağrısının başlıca sebepleri arasındadır. Suyla temas eden kulağın doğru ve düzenli temizlenmemesi kulağın içinde suyla beraber kir birikmesine neden olmaktadır. Bir süre sonra şiddetli ağrı ve bazı durumlarda duyma kaybına bile neden olabilmektedir. Yetişkinlerin daha çok karşılaştıkları bu durum bazı durumlarda yüksek ateşe neden olabilmektedir. Kulağı temizlemek için gliserin adı verilen yağ şeklinde bir sıvı kullanılmaktadır. Kulağa damlatılır ve içerideki kir kendiliğinden akar.

YÜKSEK BASINCA MARUZ KALAN KULAK AĞRI YAPAR MI?

Uçak seyahati, dalış gibi durumlarda yüksek basınca maruz kalan kulaklar bir süre sonra ağrı yapmaya başlar. Bu ağrılar genellikle kısa süreli olur ve basınç dengelendiğinde kulaktaki ağrı azalmaya başlar.

KULAK ÇUBUĞU KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kulakları temizlemek için kullanılan kulak çubukları yanlış kullanıldığı zaman kulağa zarar verir ve ağrı başlar. Kulak çubuğu kullananların mutlaka doktor tavsiyesiyle hareket etmeleri gerekmektedir.

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU KULAK AĞRISI YAPAR MI?

Boğaz ağrısı veya alt solunum yolu enfeksiyonu da bazı durumlarda kulak ağrısına neden olabilir. Boğazdaki enfeksiyon kulak kısmında da ağrı başlamasına bazı durumlarda ise ateş çıkmasına neden olabilir.

DİŞ HASTALIKLARI YETİŞKİNLERDE KULAK AĞRISINA NEDEN OLUR MU?

Dişlerle yaşanan sorunlar veya diş tedavisi gören hastalarda kulak ağrısına rastlanabilmektedir. Bazı durumlarda diş ağrısı mı kulak ağrısı mı? diye karıştırılan bir ağrı yaşanabilir. Bu durumda mutlaka bir doktora gidilmelidir.

KULAK AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Kulak ağrısı yaşanmaya başladığında ilk olarak ağrının neden kaynaklandığı tespit edilmelidir. Bunun için en kısa sürede bir doktora gidilmeli ve ona göre bir tedavi uygulanmalıdır. Kulak ağrısı vücuttaki başka sebeplerden ortaya çıkmışsa mutlaka bu sebepler bulunmalı ve tedavi edilmelidir.

ANNE SÜTÜ YETİŞKİNLERDE KULAK AĞRISINA İYİ GELİR Mİ ?

Anne sütü yetişkinlerde kulak ağrısına iyi gelir mi sorusu birçok insanın aklından geçen bir soru. Fakat anne sütünün kulak ağrısına iyi gelip gelmediğinin kesin bir cevabı yoktur. Bunun nedeni ise insan bünyesi birbirinden farklı bir yapıya sahiptir. Bir hastaya iyi gelen tedavi yöntemi başka bir hastaya iyi gelmeyebilir. Bu yüzden bu tarz uygulanacak yöntemler için mutlaka bir doktora danışmak gerekmektedir.

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