Bebeklerde öksürüğe ne iyi gelir? Bebeklerde öksürük evde doğal ve bitkisel çözümlerle nasıl geçer?

Sonbahardan kış mevsimine geçişlerde solunum yolu enfeksiyonları sıklıkla görülür. Bebeklerdeki bağışıklık sistemi güçsüz olduğu için kolay hastalığa yakalanırlar. Hastalıklarla beraber öksürme problemi ortaya çıkarak bebekler için zorlu süreç başlamış olur. Sadece bebekler için değil ebeveynler içinde zorlu süreçtir. Bu süreci kolay atlatabilmek için önceden önlem almak gerekir. Evde bebeğiniz için uygulayabileceğiniz doğal ve bitkisel çözüm önerileri mevcuttur. O halde bebeklerde öksürük nasıl geçer, ne iyi gelir? Bebeklerde öksürük için ne yapılır? Soruların yanıtına bakalım.

BEBEKLERDE ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Bebeklerde öksürük tedavisi için antibiyotik önerilmez. Öksürük şurupları da bebekler için zararlı olduğundan zorunlu olmadıkça kullanılması önerilmemektedir. Bunun yerine evde uygulayabileceğiniz bitkisel ve doğal yöntemler mevcuttur. Bu yöntemleri deneyerek bebeğinizin öksürük şikâyetini azaltıp ya da tamamen geçirebilirsiniz.

Kuru öksürük için solunum yollarını nemli tutmak önemlidir. Bunun için sıvı tüketimi bu süreçte iyi gelecektir.

Bulunduğunuz ortam çok kuru ise nemlendirici cihazları kullanarak ortamı nemlendirebilirsiniz.

Sıcak duştan sonra çocuğunuzla birlikte bir müddet banyoda kalın. Buharın etkisiyle solunum yolları açılacaktır.

Balgam varsa bebeği yüzüstü yatırarak hafifçe sırtına vurabilirsiniz. Balgamın dışarı atılmasını sağlar.

Bebeklerde gece öksürüğü için yattığı yastığı biraz yükseltin. Akıntıların aşağı yönlü olmasını sağlayarak nefes almasını kolaylaştırırsınız.

ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR, NE GEÇİRİR? EVDE DOĞAL VE BİTKİSEL TEDAVİ İLE KURU VE BALGAMLI ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER, ÖKSÜRÜĞÜ NE KESER?

BEBEKLERDE ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Bebeklerde için her gıda ve bitkisel ürünler iyi gelmeyebilir. Öksürük için kullanılan öksürük şurupları, antibiyotiklere karşın doğal çözümleri kullanmak daha mantıklıdır. Öksürük kronik değilse belirli süre sonra zaten kendiliğinden geçecektir. Siz sadece bu yöntemlerle kısa sürede bebeğinizi rahatlatabilirsiniz. İşte bebeklerde öksürüğe doğal çözümler:

Pekmez ve karabiber karışımı

İki tatlı kaşığı pekmez, bir çay kaşığı karabiberi bir kaba koyup karıştırın. Daha sonra bebeğinize içirin. Bu öneri 12 aydan sonraki bebekler içindir.

Pekmez ve tereyağı

2 tatlı kaşığı pekmez, 2 çorba kaşığı tereyağı bir kaba koyarak karıştırın. İçine bir miktar su ekleyip kaynatabilirsiniz. Ilıttıktan sonra bebeğinize içirin. Bu öneri 6 aydan sonraki bebekler içindir.

Bitkisel karışımlı çay

İki adet karanfil, küçük dilim limon, bir adet tarçın kabuğu, elma kabuğu, bir adet ıhlamur yaprağını bir kabın içine atın. Daha önceden hazırladığınız sıcak suyu kabın içine dökerek ılımasını bekleyin. Ve karışımı süzerek bebeklerinize içirin. 12 aydan büyük bebekler için uygundur.

Ihlamur ve ayva yaprağı

1 adet ıhlamur yaprağı, bir adet ayva yaprağını bir bardak suda kaynatın ve ılıtın. Ilımış bu karışımı süzerek bebeğinize içirin.

BEBEKLERDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Bebekler için hastanelerde öksürük tedavisi öksürüğe neden olan hastalığa yönelik teşhis konularak uygulanır. Örneğin; bebeğiniz bronşit olmuşsa tedavi yöntemi oluşan hırıltı ve balgamı sökütmek için antibiyotikler verilir. Bunun yanında buhar tedavisi önerilerek bebeğin solunum yollarının açılması sağlanır. Bunun dışında öksürük ile beraber oluşan ateşlenme için fitil verilerek bebeğin ateşlenmesi önlenir.

BEBEKLERDE ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN İBRAHİM SARAÇOĞLU KÜRÜ

Hatmi çiçeğini Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu çocuklarda iyi gelen yöntem olarak önermektedir.

4-5 adat Hatmi çiçeği tomurcuğunu hazırlayın. Yarım bardak bir suyun içine hatmi çiçeği tomurcuğunu ekleyin. Ocağa koyarak kaynatın ve ılımaya bırakın. Daha sonra çocuğunuza içirin . (3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.)

BEBEKLERDE ÖKSÜRÜK NASIL KESİLİR?

Bebeklerin öksürüğünü ne keser? Sorusu en çok bebeğin annesi merak eder. Çünkü bebeğin istem dışı öksürmesi ve bebeğin bu durumdan dolayı huzursuz olması anneyi de rahatsız eder. Öksürüğün biran önce kesilmesini sağlanacak çözüm yolları aranır. Bunun için etkili yöntem bal, süt ve pekmezdir. İster bal, zencefil ve sütü karıştırarak içirin. İster pekmez ve su karışımı yaparak içirin. Bu üç gıda öksürük kesici niteliğindedir. Öksürüğü kesen tam bir ilaç yoktur. Öksürüğü geçirmekle uğraşmak yerine öksürüğe neden olan hastalık için tedavi uygularsanız kısa zamanda iyileşme olduğunu fark edeceksiniz.

BEBEKLERDE ÖKSÜRÜK NEDENLERİ

Bebeklerde öksürük nedenleri farklı sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Bebeklik dönemi gelişim ve vücudun ortama alışma evresi olduğu için birçok neden öksürüğe neden olabilir. Özellikle kuru öksürük, balgamlı öksürük ve geçmeyen kronik öksürükler bebeklerde ortaya çıkan öksürük çeşitlerine örnektir. İşte bebeklerde öksürük sebepleri:

Solunum yollarının tahriş olması

Soğuk algınlığı hastalıkları ile beraber balgam oluşumu

Boğaza yabancı cisim kaçması

Alerjiye bağlı rahatsızlıklar

2 AYLIK BEBEKTE ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR?

Bebeklerde ilk 6 ay içerisinde solunum yolu hastalıkları olmazsa çok öksürük görülmez. Fakat 2 veya 3 aylık bebeklerde öksürük varsa tehlikeli bir hastalığın işareti olabilir. RSV virüsü viral enfeksiyon yaparak öksürük belirtisi gösterebilir.

BEBEKLERDE GECE ÖKSÜRÜĞÜ NEDEN OLUR?

Bebeklerde ortaya çıkan gece öksürüğü çeşidi genellikle kuru öksürüktür. Bebeklerde kuru öksürük balgamsız öksürük olarak da isimlendirilir. Boğaz gıcıklanması oluyormuş gibi öksürme isteği başlar. Bebeklerde gece öksürüğünün nedeni viral üst solunum yolu hastalıkları ve alerji durumları diyebiliriz. Solunum yolu hastalıklarına bağlı olarak balgamlı öksürükte görülebilir.