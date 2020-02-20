Diş macunu sivilce geçirir mi? Diş macunu ile sivilce kurutulur mu?

İnsan vücudunu ve iç organları dış etkenlere karşı adeta bir zırh vazifesi görerek koruyan derimiz üzerinde kimi zaman çeşitli sebeplerden ötürü sivilceler ortaya çıkmaktadır. Deri üzerinde çıkan ve çoğu zaman yaşattığı acıma hissi ve dış görünüşte oluşturduğu olumsuz durum yüzünden bu tip rahatsızlıkların oluştuğu kişiler tedavi için çeşitli yolları aramaya çalışarak arama motorlarında diş macunu sivilce geçirir mi, kurutur mu şeklinde sorularla yoğun araştırmalarına devam ediyor. Hazırladığımız içerikte Diş macunu sivilce geçirir mi, kurutur mu ve daha pek çok sorunun yanıtını bulabilirsiniz. İşte tüm detaylar…

DİŞ MACUNU SİVİLCE GEÇİRİR Mİ? DİŞ MACUNU SİVİLCE KURUTULUR MU?

Diş macunları sivilce tedavisinde kullanılan etkili maddelerden birisidir. Diş macunlarının misavklı, naneli ve meyve aromalı pek çok çeşidi piyasada satılmaktadır. Bu tip diş macunlarının sivilceye uygulanması tavsiye edilmez. Beyaz ve normal özelliklerde olan diş macunları sivilce tedavisinde tercih edilmelidir. Beyaz diş macunlarının içeriğinde yer alan triclosen, hidrojen peroksit, ve karbonat sivilcenin kurumasına etkili olan özleri barındırır. Renkli ve aromalı diş macunları cildinizde tahrişe neden olabilmektedir.

Sivilceye diş macunu uygulamayı düşünüyorsanız, diş beyazltıcı özellikte ve katkıları bulunan macunları kullanmamanız tavsiye edilir. Diş beyazlatıcı macunlar işlevleri gereği diş ağartıcı katkı maddellerini içerisinde bulundurur. Sivilcenize bu tip diş macunları uygulamanız cildinizde renk açılması ve leke oluşması gibi kötü sonuçlar doğurabilir.

DİŞ MACUNU SİVİLCEYE İYİ GELİR Mİ?

Sivilceye uygulanabilecek en etkili macunlar organik özelliğe sahip olanlardır. Pestisit ve hormon gibi zararlı maddeleri içermezler. Öte yanda bitkisel diş macunları içeriklerinde okaliptüs yağı, çay ağacı, aloe vera ve karbonat gibi bakteri oluşumunu engelleyen türde şifalı bitkileri içermektedir. Bu özellikte diş macunları sayesinde sivilceler sağlıklı ve hızlı şekilde kurur ve rahatsızlıktan kurtulmuş olursunuz.

DİŞ MACUNU SİVİLCE ÜZERİNDE KAÇ DAKİKA BEKLETİLİR?

Sivilce üzerine konulan diş macununu iki saat süreyle ya da tüm gece boyunca cildiniz üzerinde bekletin. En etkili sonucu almak için diş macunu 2 saat ya da tüm gece bekletilebilir. Ancak cildin hassasiyetini ölçmek için diş macununu 15 dakika ile yarım saat arasında ciltten temizlemek en doğru seçenek olabilir. Eğer ki bu süre içerisinde cildinizde diş macunu kaynaklı bir rahatsızlık oluşmazsa diş macunu ciltte daha uzun süre bekletilebilir.

YÜZE DİŞ MACUNU NASIL UYGULANIR?

Yüz yıkama.

Diğer tüm tedavilerde de olduğu gibi, diş macunu kuru ve temiz cilde sürülmelidir. Temiz cilde sürülmesi vücuttaki kiri ve yağı arındıracağından tedavinin daha etkili olmasını sağlayacaktır. Yüz temizleyiciyle birlikte ılık suyla yıkanmalı ve nemi cilde hapsetmek için hafifçe kurulanmalıdır.

Diş macunundan az şekilde sıkın

İşaret parmağınıza fazla olmayacak şekilde diş macunundan sıkın Tedavi edilecek sivilce sayısı kadar bezelye tanesi oranında yeterli olmaktadır.

Sivilceye az miktarda diş macunu uygulayınız

Tedavi edilecek sivilce üzerine çok az miktarda diş macunu sürülmesi gerekmektedir. Macunu sivilcenin bulunduğu derinin tamamına değil sadece sivilceye denk gelecek şekilde konulmalıdır. Diş macunu sivilcenin asla tamamına sürülmemelidir ya da maske olarak kullanılmamalıdır. Diş macunu cildi kurutma özelliğine sahiptir.

Diş macununu deri üzerinde bekletme süresi

Sivilce tedavisinde diş macunu tedavisi uygulanacaksa en iyi sonuç için macun ciltte 2 saat ya da tüm gece bırakılabilir. Ancak bu durumda cildin diş macununa herhangi bir alerjisi yada duyarlılığı olup olmadığını anlama için 15 dakika ila yarım saat arası tutularak test edilmelidir. Bu test sonucunda diş macunu temizlenmelidir. Eğer ki bu süreçte rahatsızlık ortaya çıkmıyorsa diş macunu daha fazla uzun süre ciltte tutulabilir.

Diş macununu ciltten temizleme

Ciltte sivilce üzerine uygulanan diş macunu küçük ve dairesel olmak kaydıyla nemli bir bezle hafifçe silinmelidir. Srt olarak silmek vücutta tahrişe neden olabilmekte ve zarar verebilmektedir. Diş macunun tamamı temizlendiğinde ılık su ile yüz yıkanabilir. Temiz ve kuru bir havluyla hafif dokunuşlarla silinmelidir. Ciltte gerilme veya aşırı kuruluk oluşursa nemlendirici kullanılabilir.

Sürekli tekrarlardan kaçınılmalı

Diş macunu içerisinde barındırdığı maddeler nedeniyle ciltte hassasiyete neden olabilmekte. Tedavi günde 1 kez veya 2-3 gün peş peşe tekrarladığında sivilcenin boyutunda küçülme görebilirsin. Bu safhadan sonra sivilceyi kendi haline bırakmak ve kendiliğinde iyileşmesini beklemek en doğru seçenek olacaktır.

DİŞ MACUNU SİVİLCEYİ KURUTUR MU – YAKAR MI?

Diş macunu asla cildin tamamına yayılmamalı ya da cilt maskesi olarak kullanılmamalıdır çünkü diş macunu cildi kurutur; o yüzden, sivilcenin kendisine değil de başka yerlere sürülürse kızarıklığa, tahrişe ve cildin soyulmasına yol açabilir.

SİVİLCE KURUTAN MASKELER HANGİ MALZEMELERDEN YAPILIR?

Limon

Salatalık

Yulaf ve bal

Çay ağacı yağı

Çilek

Yumurta Akı

Zerdeçal

Tarçın

Aspirin

Karbonat

Portakal

Hindistan Cevizi

Sarımsak

SİVİLCELERE HANGİ SABUN İYİ GELİR?

Kekikli sivilce sabunu Havuç sabunu Zeytinyağlı sabun Keçi sütü sabunu Okaliptus sabunu Ihlamur sabunu Limonlu sabun

SİVİLCE KARŞITI EV YAPIMI SPREY

KİSTİK SİVİLCE NASIL GEÇER?