Reflü krizi belirtileri nelerdir? Mide reflüsüne ne iyi gelir, hastalar ne yapmalı?

Çok sık rastlanılan bir rahatsızlık olan mide reflüsü ile ilgili akıllarda olan birçok soru vardır. Bu sorulardan öne çıkanlar arasında, müde reflüsü belirtileri nelerdir, mide reflüsü tedavisi nasıl yapılır ve reflü nedenleri nelerdir soruları yer almaktadır. Mide reflüsü olan vatandaşlar, mutlaka doktora gitmelidir. Peki, midede reflü belirtileri nelerdir ve bu belirtilere karşı nasıl önlemler alınmalıdır. Haberimizde, mide reflüsü tedavisi, belirtileri ve iyi gelen yiyeceklere ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Mide Reflüsü Nedir?

Mide reflüsü, mide girişini kontrol eden kas halkası, sindirim sisteminizdeki asitler ile özofagusunuz arasındaki teması önleyemediğinde ortaya çıkar. Sonuç göğsünüzde bazen kalp yanması olmamasına rağmen mide ekşimesi olarak tanımlanan yanma hissidir. Haftada iki veya daha fazla kez Mide reflüsü yaşarsanız, Mide reflüsü hastalığınız vardır. Hastalığın bir başka adı gastroözofageal reflü hastalığı veya GERD'dir.

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Mide reflüsü yaygın bir tıbbi durumdur; ayda 60 milyondan fazla Amerikalının mide ekşimesi yaşadıkları tahmin edilmektedir. Genellikle zararlıdan daha rahatsız edicidir, ancak tedavi edilmezse sağlık üzerinde olumsuz sonuçları olabilir. Bazı durumlarda Mide reflüsü, özofajit olarak bilinen özofagusun iltihaplanmasına ve kanamasına yol açar. Daha az sıklıkla, belirli kanserlerle bağlantılı olan Barrett's özofagusu olarak bilinen bir durumla sonuçlanır.

Mide Reflüsü Belirtileri Nelerdir?

Mide ekşimesinin yanı sıra, Mide reflüsü bir dizi semptomla belirlenebilir:

Kronik boğaz ağrısı

Ağız kokusu

Mide bulantısı

Geğirme, hırıltı ve hıçkırık

Diş erozyonu

Boğazınızda yakalanan yiyecek veya hap hissi.

Yutma güçlüğü

Göğüs ağrısı

Hiper-tükürük salgılaması

Mide reflüsü ayrıca kanla karıştırılmış kusmaya ve siyah veya kanlı bağırsak hareketlerine neden olabilir.



Mide Reflüsü Neden Olur?

Yiyeceklerin mideye girişi, alt özofagus sfinkteri veya LES olarak bilinen bir kas halkası tarafından düzenlenir. Bu kaslar zayıflarsa veya yer değiştirirse, mide içeriklerini boğazdan uzak tutma kabiliyeti azalır, burada vücudun sindirim sürecinin asidik doğasına karşı daha az koruma vardır.



Mide reflüsüne neden olan kasın, görevini yapmamaısnın birincil nedeni hiatal fıtıktır. Mide üst kısmı mide açıklığından ayrıldığında özofagusla yakın temasa girdiğinde bir hiatal fıtık oluşur.

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Mide Reflüsü Olanlar Ne Yapmalı?

Mide reflüsü varsa, beslenme söz konusu olduğunda, seçenekleriniz de var. Mide ekşimesi veya asit saldırısı olasılığını azaltabilecek bir dizi sağlıklı gıda vardır:

Brokoli, yeşil fasulye, kuşkonmaz ve karnabahar gibi sebzeler

Zencefil

Yulaf ezmesi, tam tahıllı ekmekler ve tam tahıllı pirinç

Elma, muz ve armut gibi narenciye olmayan meyveler

Hindi, tavuk, balık ve diğer deniz ürünleri dahil olmak üzere yağsız etler

Yumurta beyazı

Ceviz, keten tohumu, zeytinyağı, susam yağı ve avokado gibi sağlıklı yağlar.

Kaçınılması gereken yiyecekler arasında çikolata, sağlıksız yağ ürünleri, turunçgiller, domates, kafein, baharatlı yemekler ve sakız ve nefes darphane bulunur.

Mide Reflüsü Hastalığı için Kimler Risk Altındadır?

Daha yüksek Mide reflüsü hastalığı insidansı ile ilişkili birkaç risk faktörü vardır. Bunlar aşırı kilolu olmak, tütün ürünleri kullanmak, fiziksel olarak inaktif olmak ve astım, depresyon, uykusuzluk, alerji, kronik ağrı ve hipertansiyon veya yüksek tansiyon için ilaç almaktır. Hamile kadınlar ayrıca daha fazla mide ekşimesi ve Mide reflüsü hastalığı yaşarlar.

Mide Reflüsü Nasıl Teşhis Edilir?

Semptomlara dayanarak, Mide reflüsü tanısı nispeten kolaydır. Bazı durumlarda, doktorunuz kalp krizi, zatürre veya pulmoner emboli gibi ek testler yapabilir. Bunlar şunları içerebilir:

Endoskopi: özofagus ve üst midenin tıbbi görüntüleme teknolojisi kullanılarak araştırılması.

Baryum yutmak: görüntüleme sonuçlarını iyileştirmek için üst GI'yı kaplamak için bir sıvı

pH izleme: üst GI'daki asit seviyeleri için bir test

Biyopsi: laboratuvar analizi için doku örneklerinin toplanması.

Özofagus boyunca basınç ve sıvı hareketini ölçmek için testler de vardır.

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