Uçuk hangi vitamin eksinliğinden çıkar? Uçuk bulaşıcı mıdır, nasıl yayılır?

Özellikle kişinin bağışıklık sisteminin düşük olduğu süreçlerde kendisini gösteren virüs Herpes simpleks olarak tabir edilmektedir. Her yaştan insanda görülebilecek bu virüs ile ilgili tüm detayları derlediğimiz bu haberimizde evde uygulayabileceğiniz basit bazı alternatif tedavi yöntemlerine de ulaşabilirsiniz. Peki, Uçuk hangi vitamin eksinliğinden çıkar? Uçuk bulaşıcı mı? İşte konu ile ilgili tüm detaylar ve tedavi yöntemleri…

UÇUK BULAŞICI MI?

Uçuklar, öpüşme gibi yakın temasla insandan insana yayılır. Bunlar, genital herpes'e (HSV-2) neden olanla yakından ilişkili bir herpes simpleks virüsünden (HSV-1) kaynaklanır. Bu virüslerin her ikisi de ağzınızı veya cinsel organlarınızı etkileyebilir ve yayılabilir. HSV enfeksiyonu için bir tedavi yoktur ve kabarcıklar geri dönebilir. Antiviral ilaçlar, soğuk yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir ve ne sıklıkla geri döndüklerini azaltabilir.

Uçuklar Nasıl Yayılır?

Uçuk bulaşıcı mıdır ve nasıl yayılır? Evet, herpes simpleks virüsü kişiden kişiye geçebilir. Eşya paylaşımı veya temasla başka birine bu virüsü yayabilmeniz mümkündür. Enfekte sıvı ve tükürük yoluyla vücudun diğer bölgelerine de yayılabilir.

DUDAK NEDEN UÇUKLAR?

Uçuklara, herpes simpleks virüsünün (HSV) belirli suşları neden olur. HSV-1 genellikle uçuklara neden olur. HSV-2 genellikle genital herpesten sorumludur. Bununla birlikte, her iki tip de yüz bölgesinde veya cinsel organlarda yaralara neden olabilir. Soğuk yaralara neden olan virüs bulaşmış çoğu insan asla belirti ve semptom geliştirmez.

Soğuk yaralar, sızan kabarcıklar olduğunda en bulaşıcıdır. Ancak, kabarcıklarınız olmasa bile virüsü başkalarına bulaştırabilirsiniz. Paylaşılan yemek aletleri, jilet ve havluların yanı sıra öpüşme, HSV-1'i yayabilir. Oral seks HSV-1'i cinsel organlara ve HSV-2'yi dudaklara yayabilir.

Uçuk hangi vitamin eksinliğinden çıkar?

Uçuğun vitamin eksikliği ile bir ilgisi olmamasına karşın tedavi edilirken E ve C vitamini içeren besinler tüketmek uçuğun yok olmasına yardımcı olabilmektedir. Asıl amaç bağışıklık sistemini güçlendirmektir.

Herpes enfeksiyonu geçirdiğinizde, virüs cildinizdeki sinir hücrelerinde uykuda kalır ve daha önce olduğu gibi aynı yerde başka bir soğuk yara olarak ortaya çıkabilir. Nüks şu şekilde tetiklenebilir:

Viral enfeksiyon veya ateş Menstrüasyonla ilgili olanlar gibi hormonal değişiklikler Stres yorgunluk Güneş ışığına ve rüzgara maruz kalma Bağışıklık sistemindeki değişiklikler

Uçuk niye çıkar?

Bağışıklık sistemlerini zayıflatan insanlar virüsden kaynaklanan komplikasyon riski daha yüksektir. Komplikasyon riskinizi artıran tıbbi durumlar ve tedaviler şunları içerir:

HIV / AIDS Şiddetli yanıklar egzama Kanser kemoterapisi Organ nakli için anti-ret ilaçları

Bazı insanlarda, uçuklara neden olan virüs, vücudun diğer bölgelerinde, aşağıdakiler de dahil olmak üzere sorunlara neden olabilir:

Parmak uçları. Hem HSV-1 hem de HSV-2 parmaklara yayılabilir. Bu tür enfeksiyonlara genellikle herpes whitlow denir. Baş parmaklarını emen çocuklar, enfeksiyonu ağızlarından baş parmaklarına aktarabilir. Gözler. Virüs bazen göz enfeksiyonuna neden olabilir. Tekrarlanan enfeksiyonlar, görme sorunlarına veya körlüğe neden olabilecek yara izi ve yaralanmaya neden olabilir. Cildin yaygın bölgeleri. Egzama adı verilen cilt rahatsızlığı olan insanlar, tüm vücutlarına yayılan uçuk riski taşırlar. Bu tıbbi bir acil durum haline gelebilir. Diğer organlar. Zayıf bağışıklık sistemi olan kişilerde, virüs omurilik ve beyin gibi organları da etkileyebilir.

Uçuk en hızlı nasıl geçer?

Kabarcıklar varken başkalarıyla cilt temasından kaçının. Kabarcıklardan nemli sekresyonlar olduğunda virüs en kolay yayılır.

Öğeleri paylaşmaktan kaçının. Kabarcıklar mevcut olduğunda mutfak eşyaları, havlular, dudak kremi ve diğer maddeler virüsü yayabilir.

Ellerini temiz tut. Soğuk algınlığınız olduğunda, kendinize ve diğer insanlara, özellikle bebeklere dokunmadan önce ellerinizi dikkatlice yıkayın.

Uçuk nasıl kurutulur?

Herpes simpleks bir virüstür. Bu, semptomların geri dönmesini önleyecek bilinen bir "tedavi" olmadığı anlamına gelir. Ancak HSV-1 veya HSV-2 salgını sırasında rahatlama bulmak için yapabileceğiniz şeyler var.

UÇUĞA İYİ GELEN ŞEYLER NELERDİR?

Yaşam tarzı değişiklikleri ve diyet takviyeleri karışımı ile iltihap, tahriş ve diğer semptomları azaltabilirsiniz. Bununla birlikte, bu ilaçlar klinik tedavi planının yerini almaz.

Herhangi bir alternatif tedaviyi denemeden önce mutlaka bir doktorla veya başka bir sağlık uzmanıyla konuşmalısınız. Olası dozu, yan etkileri ve etkileşimleri tartışabilirler.

1.Isı uygulaması

bir yara hissi hissettiğiniz anda ısının uygulanmasının yararlı olabileceğini düşündürmektedir. Bir yara zaten oluşmuşsa, ısı ağrıyı ve şişmeyi en aza indirmeye yardımcı olabilir.

Bir çorabı yarıya kadar pirinçle doldurarak ve bir dakikadan kısa bir süre mikrodalgada tutarak kuru sıcak bir kompres yapabilirsiniz.

2.Serin kompres

Şişliği azaltmak için soğuk bir kompres de kullanabilirsiniz. Etkilenen bölgeye bir buz torbası veya buzla dolu temiz, yumuşak bir bez uygulayın. Dört saatte bir tekrarlayın. Bu uygulama uçuktan kurtulma yolları arasında en bilindik olanıdır.

3.Karbonat macunu

Bir kabartma tozu macunu uygulamak lezyonları kurutmaya ve kaşıntıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Bunu yapmak için, ıslak bir pamuk topu veya Q-ucunu az miktarda saf kabartma tozu içine batırın ve ağrının üzerine sürün.

4.Mısır nişastası macunu

Mısır nişastası ezmesi lezyonları kurutabilir ve kaşıntıyı hafifletebilir. Islak bir pamuk topu veya Q-ucunu az miktarda mısır nişastasına batırın ve etkilenen bölgeye uygulayın.