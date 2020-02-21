Diş eti ağrısı neden olur, nasıl geçer? Diş eti ağrısına ne iyi gelir?

Diş eti, ağız sağlığı bakımından oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Pek çok kişinin düştüğü bir yanılgı olarak, düzenli olarak dişlerini fırçalayan kişiler dahi, diş etine gereken özeni göstermeyebilmektedir. Örneğin kullanılan diş fırçasının diş etine ulaşamamasından, diş fırçalama tekniklerini bilmeden diş etine sert ve bastırarak fırçalanan dişlere dek diş eti zarar görebilmektedir. Diş eti rahatsızlıkları beraberinde kanamayı, bölgede aşırı hassasiyeti ve kulak veya beyin gibi diğer organlara dek uzanan şiddetli ağrıları beraberinde getirebilmektedir. Peki, diş eti neden ağrır? Diş eti ağrısına ne iyi gelir?

DİŞ ETİ AĞRIMASI NEDENLERİ

Diş etinin ağrımasının altında birkaç söz konusu durum yatmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir

Ağız içi bakımının yanlış veya eksik yapılması, ya da hiç yapılmaması gibi durumlarda bölgede türeyen bakteriler diş minesi ve diş etine zarar verip bölgede iltihaplanmaya ve enfeksiyona neden olmaktadır. Diş etindeki iltihaplanmalar, iltihabın çene kemiğine dek ulaşıp bölgede iltihap lezyonu açacak bir enfeksiyona varması durumunda diş apsesi olarak isimlendirilir. Diş apsesi cerrahi müdahale gerektiren sancılı bir süreç olarak ortaya çıkar

Yanlış diş fırçası kullanımı veya yanlış diş fırçalama tekniği diş etinin şişmesi ve ağrımasına neden olabilmektedir

ve ağrımasına neden olabilmektedir Sigara, alkol, şekerli yiyecekler ve tatlılar, baharatlı ve yağlı yiyeceklerin zaman içerisinde diş minesini ve diş etini hasara uğrattığı gözlemlenmiştir. Özellikle sigara ve tütün ürünleri, diş eti ağrısına doğrudan etki etmektedir

Kadınlarda regl dönemin diş eti ağrısına neden olduğu belirtilmektedir,

Yanlış uygulanmış veya hata yapılmış ya da yarım bırakılmış diş tedavilerinde de diş eti ağrıları sıklıkla görülmektedir

Diş eti ağrılarında cips ve kraker gibi kıtırlı besinlerin yanı sıra kabukle yemişlerin sürekli olarak diş ile kabuğundan ayırılması, hem dişin diş etine yaptığı baskı hem de kırılan parçaların diş etini çizmesi ve kesmesi nedeni ile diş ağrısına neden olabilmektedir.

DİŞ ETİ İLTİHABINA EVDE NE İYİ GELİR? DİŞ ETİ İLTİHABI İÇİN NE YAPILMALI?

Diş eti iltihapları, diş ağrısının en şiddetli ve sıklıkla görüldüğü nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Diş eti iltihabında önemli olan bir uzman görüşü almaktır. Hızlı yayılım sağlaması dolayısıyla, diş eti iltihaplarının tıbbi müdahale ile geçirilmesi ve kesinlikle reçetesiz ilaç kullanılmaması uzmanlar tarafından sıkça belirtilmektedir. Bununla beraber, kronik olarak görülen diş eti ağrısı için uygulanabilecek birkaç basit ve etkili yöntem mevcuttur:

Hafif bir şişlik olan bölgelerde, belirli aralıklarla tuzlu su ile gargara yapılması

Antiseptik özelliği nedeni ile karbonat diş eti ağrılarında sıklıkla tercih edilmektedir. Ayrıca apse öncesi kısımda dişin henüz iltihaplanma aşamasında evde çözüm önerileri denenmeye uygundur. Bununla beraber, karbonat ayrıca diş etini yumuşatıcı ve rahatlatıcı etkiye de sahiptir

Diş eti şişmesi ve diş ağrısının arttığı zamanlarda, beslenme düzenini değiştirmek de faydalı olacaktır. Yulaf gibi lifli yapısı ile çiğnenmesi kolay olan besinler tercih edilmelidir

Buz ile kompres yapmak, diş ağrısına iyi gelen yöntemlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Aktarlardan elde edilebilecek karanfil yağı, bir pamuk yardımı ile ağrıyan diş eti bölgesine sürülmesi de, diş eti ağrısına karşı doğal bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır.

APSELİ DİŞ ÇEKİLİR Mİ? İLTİHAPLI DİŞ ÇEKİLİRSE NE OLUR?