Diş eti çekilmesi neden olur? Diş eti çekilmesi tedavisi nasıl yapılır?

Diş eti, oldukça güçlü bir dokudur. Ancak zaman içerisinde iyi bakımı yapılmayan temizliği sağlanmayan ağızlarda, giderek büyüyen bir sorun haline gelebilmektedir. Diş etinin önemi, dişlerin bir arada durabilmesini sağlayan ve özellikle çiğneme işlemi sırasında dişin sabit bir şekilde kalmasına olanak veren yapısından anlaşılmaktadır. Diş eti çekilmesi ise, dişi sarmalayıp koruyan bu dokunun zamanla artan deformasyonu sonucu şeffaflaşması, erimesi ve işlevini kaybetmesi durumuna verilen isimdir. Diş eti çekilmelerinin altında pek çok neden yatmaktadır ancak öncelikli sebep yetersiz ağız ve diş sağlığına yetersiz veya eksik önem vermektir. Diş eti çekilmesi neden olur? Diş eti çekilmesi nedir?

Aşağıda bahsi geçen durumlarda diş eti çekilmesine sıkça rastlanmaktadır :

Genetik faktörler : Diş eti çekilmesi genetik mi ? sık sorulan bir sorudur ve evet diş eti çekilmesi genetik bir özellik taşımaktadır. Genel olarak pek çok çene ve diş yapısı özelliğinin gen aktarımı ile nesiller boyunca iletilmesinde, diş eti çekilmesi sorunu da yer almaktadır. Bu nedenle aile ağacında diş eti çekilmesi rahatsızlığı bulunan kişiler, bu konuya daha çok önem vermelidir

? sık sorulan bir sorudur ve evet diş eti çekilmesi genetik bir özellik taşımaktadır. Genel olarak pek çok çene ve diş yapısı özelliğinin gen aktarımı ile nesiller boyunca iletilmesinde, diş eti çekilmesi sorunu da yer almaktadır. Bu nedenle aile ağacında diş eti çekilmesi rahatsızlığı bulunan kişiler, bu konuya daha çok önem vermelidir Sigara başta olmak üzere tütün ürünleri ve alkol türleri diş eti çekilmesinde en sık rastlanan faktörlerdir. Özellikle sigara ve tütün ürünleri, yavaş bir süreçte diş eti çekilmesine neden olması nedeniyle sinsi bir faktör olarak nitelendirilmektedir

Uzun süreli ağrı kesici ve antibiyotik benzeri ilaçlar kullanmak da diş eti çekilmesine neden olmaktadır. Bilinçsiz ilaç kullanımın zararlarının ispatında diş eti çekilmesi belirtileri de yer almaktadır.

de yer almaktadır. Hatalı olarak yapılan diş fırçalama ve misvak kullanımı da diş eti çekilmesine neden olabilmektedir. Dişe karşı bastırarak ve sert bir şekilde yapılan temizlik yöntemleri, dişleri temizlemesine karşın diş etini tahrip etmektedir. Bu nedenle diş fırçalama tekniklerinde amaç sert bir şekilde fırçalamak değil olabildiğince geniş bir alana ulaşmaktır

Şeker hastalarında diş eti çekilmesi sık sık görülebilmektedir. Vücuttaki yoğun şeker miktarı, sadece diş minesinin zarar görmesine değil aynı zamanda da diş eti çekilmesinin görünmesine de yol açmaktadır.

Uzun süreler boyunca kürdan gibi sivri cisimlerin diş aralarına sokulması, diş eti çekilmesine neden olabilmektedir.

DİŞ ETİ ÇEKİLMESİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR

Diş eti çekilmesinde öncelik önleyici yöntemlerdir:

Sigara ve tütün ürünlerinin bırakılması

C vitamini ve kalsiyum başta olmak üzere vitamin ve mineral takviyeleri

Uzmanlarca tavsiye edilen diş fırçaları ve fırçalama tekniklerinin kullanılması

Diş etine zarar verebilecek yabancı cisimlerin ağza sokulmaması

Özellikle yağlı ve baharatlı öğünlerin hemen ardından ağız bakımının yapılması

Şekerli ve tatlı yiyecek / içeceklerin ardından ağızda kalıntı bırakılmaması

Diş eti çekilmesi görüldüğü an bir uzmana danışılması

Bunların yanı sıra, diş eti çekilmesinde zaman zaman cerrahi müdahaleye gerek olabilmektedir. Diş eti çekilmesi ameliyatı, lokal anestezi ile gerçekleştirilmektedir. Greftleme adı verilen yöntem ile damaktan veya diş eti çekilmesinin görüldüğü bölgenin yanında sağlam bir doku var ise o dokudan alınan parça ile bölge kaplanmaktadır. Greftleme yaklaşık 10 gün kadar iyileşme süreci bulunan bir yöntemdir ve sadece gerekli görülen durumlarda hastaya cerrahi müdahale uygulanmaktadır.

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