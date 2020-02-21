İltihaplı sivilce nasıl geçer, neden olur? İltihaplı sivilce patlatılmalı mı?

İltihaplı sivilce nasıl geçer, neden çıkar? Vücuttaki gözeneklerin içerisinde sıkışan ve yağın bir bölgede toplanmasıyla sivilceler oluşur. Fazla yağlı yiyecek tüketmek, yetersiz sıvı alımı, karaciğerde yağlanma, deri ve dokularda tahriş, ilaç kullanımı, gazlı içecek tüketimi, düzensiz beslenme iltihaplı sivilcelerin oluşma sebepleridir. Vücutta oluşan sivilcelerin bazıları büyük bazıları ise küçüktür. Genellikle stres altında olan insanlar düzensiz beslenme ve uykusuzluk sorunlarıyla birlikte vücutlarında çıkan sivilcelerden rahatsız olurlar. Yapılan araştırmalarda gözlemlenen ise iltihaplı sivilce en acı veren türdür. Bakteriyel enfeksiyon nedeniyle bu tıkanmanın enfeksiyona dönüşmesi iltihaplı sivilceler oluşur. Peki İltihaplı sivilce patlatılmalı mı? Yüzde, çenede, ağızda ve yanakta oluşan iltihaplı sivilce nasıl geçer?

İLTİHAPLI SİVİLCE NASIL GEÇER?

Ciltteki gözeneklerin çok fazla yağ, ölü cilt hücreleri veya bakterilerle tıkanması sonucu sivilce oluşur. Düzensiz beslenme, stres, hormonal sıkıntılar, ergenlik dönemi gibi birçok faktör sivilcenin çıkmasına sebep olur. İltihaplı sivilce tıkanan gözeneklerin enfeksiyona dönüşmüş halidir. Doğal ve bitkisel yollarla geçen sivilceler bazen dermatoloğun verdiği ilaçlarla tedavi edilebiliyor. Ciltte kalıcı yara ve iz bırakmamak için doğru tedavi yöntemi uygulanmalıdır.

İLTİHAPLI SİVİLCELERDE PATLATMA ÇÖZÜM OLUYOR MU?

Ciltte oluşan sivilceler görüntü açısından rahatsızlık veren bir durum olarak karşımıza çıkar. Sivilceyi patlatmak veya sıkmak ciltte derin yaralara sebep olabilir. Sivilceler ciltteki yağ oranının artmasıyla kendini gösteren ve hayat koşullarımıza, beslenme alışkanlıklarımıza bağlı olarak artma ya da azalma gösteren bir cilt tipi sorunudur. Uzman dermatolog gözetiminde ilaç tedavisi yöntemi uygulanmalıdır.

İLTİHAPLI SİVİLCE KREMLERİ NELERDİR?

Her cilt tipinde oluşan sivilce boyutu ve türü farklıdır. Sivilceler ciltte hoş olmayan bir görüntüye sebep olur ve bu yüzden birçok kişi tarafından patlatılarak anında müdahale edilmeye çalışılır. Sivilcenin patlatılması deride iz bıraktığı gibi daha büyük sorunlara yol açabilir. Uzman doktara görünerek cilt tipinize ve sivilce türüne göre kremler kullanabilirsiniz.

İLTİHAPLI SİVİLCE NASIL KURUTULUR?

İltihaplı sivilceler limon suyuyla kurutulabiliyor. Kekik ve lavanta suyuda sivilce kurutucu etkisiyle bilinir. Gül suyu arındırıcıdır. Papatya çayı iltihap dindiricidir. Sivilcenize diş macunu sürerek kurutabilirsiniz. Diş macunu sivilcenin suyunu alır ve yağı içine çeker.

BEBEKLERDE İLTİHAPLI SİVİLCE NEDEN OLUR?

Bebeklerde sivilce görülmesi anne-babaları endişelendiren bir durumdur. Rahatsız edici görünse de genellikle zararsızdır ve iz bırakmadan kendiliğinden geçer. Yeni doğan bebekte sivilce görülmesi çevresel faktörlerden kaynaklıdır. Yeni doğan döneminde cilt sorunlarıyla karşılaşılmasının sebebi, yeni doğan bebeğin cildinin henüz olgunlaşmasını tamamlamamış olmasıdır. Bir dermatolog ya da çocuk doktoru önermeden kesinlikle akne ilacı ya da başka herhangi bir ilaç kullanmayın. Uzman dermatoloğa bebeğinizi götürerek sivilce kremi tedavisine başlayabilirsiniz.

AĞIZ VE ÇENE ÇEVRESİNDE İLTİHAPLI SİVİLCE NEDEN OLUR?

Çevresel faktörlerden dolayı ağız çevresinde iltihaplı sivilce oluşabiliyor. Yediğimiz yemek, içtiğimiz içecek ağız ve burun çevresinde sivilce oluşumuna sebep olabiliyor. Soğuk havalardan etkilenen cilt kurur ve krem ihtiyacı doğar. Cilt tipine uygun olmayan kremlerin kullanımı ciltte sivilce oluşturabiliyor. Eğer sivilce ve aknelerinizle ilgili sıkıntılarınız uzun süre devam ediyorsa mutlaka bir dermatoloji uzmanına danışmanızda fayda var.

İLTİHAPLI SİVİLCE NEDEN ÇIKAR?

İltihaplı sivilceler doğal ve çevresel faktörlerden dolayı ortaya çıkar. Ağrılı ve irinli sivilceler olarak bilinen iltihaplı sivilcelerin içi iltihap doludur ve beyaz uç verirler. Peki iltihaplı sivilce neden çıkar?

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YÜZDEKİ İLTİHAPLI SİVİLCE İÇİN ANTİBİYOTİK KULLANILIR MI?

İltihaplı sivilce ciltte beyaz ya da siyah noktalı şekild tarif edilebilecek çok yaygın bir cilt sorunudur. Yüzdeki iltihaplı sivilce için uzman dermatoloğa gidilmelidir. Dermatoloğun önerdiği antibiyotik tedavisine başlanmalıdır.

İLTİHAPLI SİVİLCE SIKILIR MI?

İltihaplı sivilce ciltte ne kadar kötü bir görüntü olarak görülse de sıkılmamalıdır. Eğer akne yüzde sıkılırsa ciddi cilt problemlerine sebep olabileceği gibi iz bırakma ihtimali yüksektir.

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