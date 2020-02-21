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? Anında çözüm önerileri ile nasıl geçer?

; bağırsak hareketlerinin yavaş olması sebebiyle oluşan tembelliktir. Haftada üç ya da daha az sayıda dışkılama görülürse ortaya çıka. Dışkılamanın hem süre olarak geç olması hem de ağrılı ve şişkinlik tarzında oluşan bu durumun mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Kabızlığı hemen hemen her durum tetikleyebileceği gibi belli bir nedene de bağlanabilir. Yaşam koşulları, beslenme şekilleri, cinsiyet, yaş gibi etkenler kabızlık rahatsızlığında belirleyici faktör olabilir. Kişilerin yaşam koşullarını olumsuz yönde etkileyen bu durumda ilaç kullanılması gereken durumlar vardır. Bu durum için mutlaka doktora başvurulması gerekmektedir. Buna göre; ? ?

Giriş Tarihi: 21.2.2020 15:24 ABONE OL
Kabızlığa ne iyi gelir? Anında çözüm önerileri ile kabızlık nasıl geçer?

Dışkılamanın zor ve sert olması, zorlanma, sıklığının az olması gibi durumlar kabızlık belirtileri arasında yer alıyor. Tuvalet ihtiyacını ertelemek, katı gıdalarla beslenmek, hormonal hastalıklar, çeşitli ilaçlar gibi etkenler kabızlığa neden olur. Aynı zamanda muz, pilav, fazla süt tüketilmesi de kişilerde kabızlığa yol açmaktadır. Bağırsak hareketlerinin yavaş olmasından dolayı gelişen bu durum belli bir süre sonra tembelliğe neden olabilir. Bu rahatsızlığı yaşayanlar arama motorlarında "Kabızlık ne geçer?", "Kabızlığa ne iyi gelir?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. Buna göre; kabızlık tedavisi nasıl yapılır? Kabızlığa evde doğal ve bitkisel çözümler var mıdır?

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlık halk arasında bağırsak hareketlerinin yavaşlaması ve geç dışkılama anlamına gelir. Tıptaki adı ise konstipasyondur. Haftada üç veya daha az sayıda dışkılayan kişi kabızdır. Bu durumda kişilerde şişkinlik ya da dışkılama esnasında ağrı görülür. Bazen tıkayıcı bazen ise bağırsak hareketlerinde yavaşlama olarak görülür. Bağırsak rahatsızlıkları önemlidir. İhmal edilmemesi gerekir. Yaşam koşulları, beslenme şekilleri, yaş, cinsiyet gibi faktörler bu duruma etken olabildiği gibi genetik bir durum da görülebilir. Kabız yapabilen yiyecekler olduğu gibi kabızlık giderici yiyecekler de vardır. Ancak böyle durumlarda özellikle uzun süreli kabızlık yaşanan durumlar ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bu sebepten ötürü mutlaka doktora kontrol olunması gerekir. Özellikle karın ağrısı, makattan kan gelmesi ve kilo kaybı gibi belirtiler ciddi durumlar olarak kabul edilir.

KABIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Çok az olması
  • Zorlanarak çıkarılması
  • Sıklığının az olması
  • Dışkının sert olması

KABIZLIK NEDEN OLUR?

  • Katı besinler tüketmek
  • Fazla süt kullanımı
  • Tuvalet ihtiyacını ertelemek
  • Kolonda tıkanıklık ya da darlık
  • Hormonal hastalıklar
  • Kaslara ait işlev bozuklukları

KABIZLIĞA NEDEN OLAN YİYECEKLER NELERDİR?

  • Muz
  • Pilav
  • Pirinç lapası
  • Makarna
  • Fazla süt tüketimi
  • Fast food ve zararlı yiyecekler

KABIZLIK NASIL GEÇER?

Kabızlık yanlış beslenme sonucunda oluşabilir. Bu nedenle öncelikle beslenme programının değiştirilmesi gerekir. Kabız yapan yiyeceklerin tüketiminin azaltılması gerekir. Bağırsak hareketlerini hızlandıran yiyecekler yenmelidir. Örneğin;

  • Lokmalar iyice çiğnenmeli ve öyle yutulmalı
  • Bol sıvı ve su tüketimi sağlanmalı
  • Fazla kafein tüketiminden kaçınılmalı
  • Fazla süt ve süt ürünleri tüketilmemeli
  • Tuvalet düzeni oluşturulmalı
  • Kişiler hareket halinde olmalı
  • Lifli sebze ve meyveler tüketilmeli

KABIZLIĞA İYİ GELEN YİYECEKLER NELERDİR?

  • Kuru meyveler
  • Su
  • Keten tohumu
  • Beyaz et
  • Lifli gıdalar
  • Zeytin, zeytinyağı ve kekik

ÇOCUKLARDA KABIZLIĞA NE İYİ GELİR?

Çocuklarda kabızlık sık görülen bir durumdur. Az su tüketimi, psikolojik sebepler, stres, kabız yapan yiyecekler, tuvalete gitmeyi ertelemek gibi durumlar çocuklarda kabızlık oluşumuna neden olur. Bazı durumlarda ise makatta çatlaklar ve çeşitli hormon bozuklukları da çocuklarda kabızlık oluşturur. Yeme alışkanlıkları burada en belirleyici faktörler arasında yer alır. İşte çocuklarda kabızlığa ne iyi gelir sorusunun cevabı;

  • Keçi sütü tüketilmeli, inek sütü azaltılmalı
  • Şekerli ürün kullanımı az olmalı
  • Posalı ve lifli gıdalar tüketilmeli
  • Buğday ekmek tercih edilmeli
  • Ev yapımı yoğurt kullanılmalı
  • Kuru meyveler ve bunlardan hazırlanmış gıdalar tüketilmeli
  • Aşırı kahve ve çay tüketimi azaltılmalı
  • Hareket ve aktivite daha fazla yapılmalı, hareketsiz yaşam olmamalı
  • Düzenli beslenilmeli ve spor yapılmalı

BEBEKLERDE KABIZLIĞA NE İYİ GELİR?

Yetişkin ve çocuklarda olduğu gibi bebeklerde de kabızlık görülebilir. Çocuklar ve yetişkinlerdeki benzer belirtiler bebeklerde de görülür. Burada bebeği çok iyi gözlemlemek gerekir. Genetik yavaşlık, fazla süt, bebeğin katı besinler tüketmesi olabilir. Her gün tuvaletini yapan bebekler 2 ya da 3 günde bir tuvaletini yapmaya başlıyorsa bu durum hem anneyi hem bebeği huzursuz eder. Mutlaka doktora götürülmeli ve ihmal edilmemelidir. Bunların dışında bebeklerde kabızlığa ne iyi gelir sorusunun yanıtı;

  • Bebeğe ılık suda banyo yaptırmak
  • Besin alabilen bebekler için erik, elma ve armut gibi yiyeceklerin tüketilmesi
  • Bebeğin poposuna vazelin sürülmesi
  • Bebeğe egzersiz yaptırmak
  • Bebeğe masaj yapmak

HAMİLELİKTE KABIZLIĞA NE İYİ GELİR?

Hamilelik süreci tüm hormonların değişimi olduğu için tuvalet alışkanlıkları da değişmektedir. Kişiler kendilerini huzursuz ve şişkin hissedebilirler. Gebelik hormonu bağırsak hareketlerini yavaşlattığından kilo alımı, demir ilaçları, düzensiz beslenme gibi durumlar oluşmaktadır. Buna göre; hamilelikte kabızlığa ne iyi gelir sorusunun yanıtı;

  • Daha çok sebze ve meyve tüketilmeli
  • Sık ve az yemek yenmeli, öğün atlanmamalı
  • Sıvı ihtiyacı karşılanmalı
  • Tahıllı besinler tüketilmeli
  • Hamilelikte kabızlık için özellikle kırmızı erik tüketilmeli
  • Yavaş yürüyüşler ve egzersiz yapılmalı

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Kabızlığa ne iyi gelir? Anında çözüm önerileri ile kabızlık nasıl geçer?
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