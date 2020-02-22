Bu besinin fazlası zeka geriliğine sebep oluyor!

Birçok besin fazla tüketildiğinde faydadan çok zarar sağlıyor. Fazla tüketiminden kaçınmanız gereken besinlerin en önemlilerinden biri meyan kökü… Meyan kökünün fazla tüketilmesi birçok sağlık problemine sebep oluyor. Meyan kökü içeren besinler tüketmek zeka geriliğine sebebiyet verebiliyor. Peki meyan kökünün diğer zararları nelerdir? Meyan kökünü ne kadar tüketmek gerekir? İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 22.2.2020 14:23Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 14:27ABONE OL
Uzman Dr. Yegane Özcan, faydalı olarak bildiğimiz, aynı zamanda da çeşitli yiyecek ve içeceklerin içerisinde bulunan meyan kökü hakkında açıklamalarda bulundu.