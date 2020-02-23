Apseli dişe ne iyi gelir? Apseli diş çekilir mi, çekilirse ne olur?

Dişin çürümesi ile başlayan sürecin ardından, bakterilerin çene kemiğine dek ulaşması, dişte yoğun iltihaplanma ve enfeksiyon halini beraberinde getirir. Enfeksiyonun neden olduğu apse, kronik veya akut olarak karşılaşılabilir. Apsenin zararları arasında şiddetli ağrı, bölgede artan hassasiyet, vücut sıcaklığının yükselmesi ve ağızda hissedilen kötü bir tat yer almaktadır. Apse oldukça hızlı yayılım göstermesi ile cerrahi müdahalenin hızla sağlanması gereken bir durumdur.

Önerilen bir durum olarak, cerrahi müdahalenin sağlanacağı ana dek zaman kazanmak adına bölgeye soğuk su torbası ile kompres uygulamak yer almaktadır. Bununla birlikte, reçetesiz olarak kullanılan antibiyotik, hem apsenin tedavi sürecini hem de insan sağlığını riske atmaktadır. Bu nedenle apseli dişe cerrahi bir tedavi gereklidir ve kesinlikle bir uzmana danışılmalıdır. Pek çok kişi tarafından merak edilen bir durum olarak şu merak edilmektedir; apseli diş çekilir mi? İltihaplı diş çekiminden sonra ne yapılmalı?

APSELİ DİŞ ÇEKİLİR Mİ? İLTİHAPLI DİŞ ÇEKİMİNDEN SONRA NE YAPILMALI?

Halk arasındaki yaygın görüş apseli dişin çekilmeyeceği yönündedir. Bu yaygın inanışın aksine apseli dişin akıbeti bir uzman kararında verilmelidir. Burada belirleyici faktör olarak, apsenin kronik olarak şişip inen bir enfeksiyon olduğu mu yoksa akut bir şekilde ortaya çıkan bir apse mi olduğudur. Kronik tedavilerde uzman kararı daha bağlayıcı bir faktör olduğundan günümüz teknolojisinde dişin çekimi yapılabilmektedir. Lakin, apseli dişi çekilmemesi düşüncesinin altında yer alan birtakım gerçek faktörler de vardır. Bunlar arasında;

Diş dibinde yer alan iltihap lezyonunun, diş çekimi ile birlikte kana karışma riskidir. Ayrıca çok nadir görülebilse de, apseli dişi çekmek beyne pıhtı atması ile beyin kanaması gibi komplikasyonlar görülebilmektedir

Apseli diş eti oldukça hassaslaşır ve dokunmak neredeyse imkansız bir hal alır. Sürekli bir ağrının yanı sıra dokunmaya reaksiyon veren bir acı sebebiyle müdahale etme şansı da düşmektedir

Apseli diş uyuşur mu ? sorusu sıkça sorulan bir sorudur. Apseli dişin uyuşturulması oldukça zor bir işlemdir. Enfeksiyon nedeni ile lokal anestezi işlevsiz kalmaktadır. Bu nedenle de, bölgeye uygulanabilecek cerrahi müdahale de oldukça zorlaşır

sorusu sıkça sorulan bir sorudur. Apseli dişin uyuşturulması oldukça zor bir işlemdir. Enfeksiyon nedeni ile lokal anestezi işlevsiz kalmaktadır. Bu nedenle de, bölgeye uygulanabilecek cerrahi müdahale de oldukça zorlaşır Apseli 20'lik diş çekimi de, hem dişlerin çenenin en arkasında bulunması, hem de apse yapmış 20'lik dişin muhtemelen olgunlaşmadan veya eksik olarak çıkmış olması gibi nedenlerden dolayı oldukça zor bir durumdur.

de, hem dişlerin çenenin en arkasında bulunması, hem de apse yapmış 20'lik dişin muhtemelen olgunlaşmadan veya eksik olarak çıkmış olması gibi nedenlerden dolayı oldukça zor bir durumdur. Apseli dişe müdahalede, hekimler tarafından eğer bir aciliyet durumu söz konusu ise, bölgeye drenaj uygulanarak iltihap lezyonu akıtılıp diş çekilebilmektedir

APSELİ DİŞ KANAL TEDAVİSİ OLUR MU?

Apseli dişte hekimlerin dişin çekilmesine yönelik aldıkları kararda, dişin ne kadarlık bir kısmının tahribat gördüğü önemlidir. Enfeksiyonlar genel olarak dişi baştan sonra tahrip edip en son sinirleri öldüren bir tavır izler. Bu nedenle, müdahale ne kadar erken olursa, dişi kurtarma şansı o kadar artmış olur. Apse ilk önce kurutulduktan sonra, eğer ki diş sinirleri ölmemiş ise, apse sonrası dile kanal tedavisi de uygulanabilmektedir. Buradaki belirleyici faktör, apsenin gelişimi ve ne kadarlık bir alana yayılmış olmasıdır. Bu nedenle özellikle kronik apse durumunda, sürekli şişip inen orta şiddette bir ağrıda dahi, bir hekime gidilmesi önemlidir.

DİŞ ETİ ÇEKİLMESİ NEDEN OLUR, TEDAVİSİ NASIL YAPILIR? DİŞ ETİ ÇEKİLMESİ BİTKİSEL TEDAVİ İLE NASIL DÜZELİR?