Bebeklerde diş ağrısı rehberi: Bebeklerde diş çıkarma ağrısı nasıl ve ne zaman geçer? Tedavide ilaç kullanılır mı?

Vücutta diş oluşumu ve gelişimi uzun ve sancılı bir süreçtir. Yaratılış olarak dişler bebeğin anne sütünden ideal kesilme süresine doğru çıkmaktadır. Bazı bebeklerde 4.ayda diş çıkartma görülebilse de çoğunluk ile 6-7. Aylarda diş çıkartmaya başlanır ve bebek 28-30 aylık oluncaya değin de devam eder. Diş çıkartma aşaması zorlu bir süreçtir, söz konusu dönemde pek çok komplikasyon görülebileceğinden ebeveynlerin bu süre zarfı boyunca bilinçli ve sabırlı olmaları gerekmektedir. Peki, bebeklerde diş ağrısı belirtileri nelerdir? Diş çıkaran bebeklerde diş ağrısı nasıl geçer?

BEBEKLERDE DİŞ AĞRISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bebeklerde diş çıkarma sürecinde ateşlenme hali sık görülen bir durumdur ve bebeğin ateşi 37 dereceyi bulabilir. Bununla birlikte 37,5 üstü vücut sıcaklıkları bebekler için her zaman bir risk faktörüdür ve bebek derhal bir uzmana götürülmelidir

Diş çıkaran bebeklerde iştahsızlık çoğunlukla görülen doğal bir durumdur. Özellikle anne sütünü geç bırakan bebeklerin dış besinlere yönelmesinde bu dönemde bir isteksizlik gözlenebilir.

Huysuzluk ve huzursuzluk hali, diş çıkaran bebeklerde sıkça görülmektedir. Pek çok pedagojik vakada ebeveynler bebeklerinin ani değişen ruh halini anlamada diş çıkartma sürecini göz ardı ettikleri kayıtlara geçmiştir

Diş çıkartan bebeklerde uykusuzluk, halsizlik ve isteksizlik gibi durumlar da sıklıkla görülebilmektedir.

Yukarıdaki belirtilerin yanı sıra bebeğin diş çıkartma sürecinin uzaması gibi durumlarda bir uzman takibi yapılması belirtilmektedir. Uzmanlar tarafından belirtilen en önemli konu ise, ebeveynlerinin bütün bu süreç boyunca anlayışlı davranıp sabırlı olmalarıdır

"Bebeklerde diş çıkartırken kulak ağrısı olur mu ? "sorusu da ebeveynlerce sıkça sorulan bir durum olmaktadır. Uzmanlar bunun doğal bir durum olmasına karşın söz konusu kararın bir uzman tarafından tespit edilmesi gerektiğini belirtmektedir

DİŞ ÇIKARTAN BEBEKLERDE DİŞ AĞRISINA NE YAPILMASI GEREKİR? BEBEKLERDE DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Diş çıkartan bebeklerde ağrıya yönelik olarak sıcak besinlerden uzak durulması gerekmektedir. Ilık ve boğazlarına kötü etki etmeyecek miktarda soğuk besin ve içecekler tercih edilmelidir

Soğuk muz, havuç ve kereviz gibi besinlerin bebeğe çiğnemesi için verilmesi de faydalıdır. Kerevizin 10 dakika kadar haşlandıktan sonra soğutularak vermesi önerilir

Bebeğin yiyeceği besinlerin sıcak olmamasıyla birlikte ne çok yumuşak ne de sert tabakalı besinler verilmelidir. Bu dönem içerisinde dilimlenmiş ayva ve elma gibi besinler de doğal bir diş kaşıyıcı rolü görecektir

Pastörize süt ya da anne sütü de dolapta dondurulup bir file içinde bebeklere verilebilmektedir. Hatta bir kalıp içerisine koyulup tahta bir çubuk batırılıp bebeğin dişlerini kaşımasına yardımcı ev yapımı dondurmalar üretilebilir

Bebeklerde diş ağrısı için ilaç sürekli kullanım için uzmanlar tarafından önerilmeyen bir durumdur. Bununla birlikte, parasetamol ve ibuprofen bazlı ağrı kesiciler, yalnızca uzman kontrolünde olmak kaydıyla kullanılabilir

sürekli kullanım için uzmanlar tarafından önerilmeyen bir durumdur. Bununla birlikte, parasetamol ve ibuprofen bazlı ağrı kesiciler, yalnızca uzman kontrolünde olmak kaydıyla kullanılabilir Bebeklerde diş çıkartma ağrısı için jel eczanelerden elde edilebilmektedir. Ancak söz konusu jellerin hem kullanım sıklığı hem de kullanım şekli önemlidir. Jeller amaç olarak diş etini uyuşturan bir etkiye sahiptir bu nedenle bebeğin diş etlerine dikkatlice sürülmelidir. Ayrıca jel kullanımı için de bir uzman yönlendirmesi almak gereklidir.

DİŞ ETİ ŞİŞMESİ VE AĞRISI NASIL GEÇER? DİŞ ETİ AĞRISI NEDEN OLUR, NASIL GEÇER? AĞRIYA NE İYİ GELİR?