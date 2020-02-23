Diş ağrısına kesin çözüm! Diş ağrısını anında ne geçirir? Diş ağrısını kesen yöntemler

Diş vücuttaki oluşumundaki kalsiyum ve çeşitli minerallerin bir araya gelerek oldukça sert bir yapıya dönüşmesiyle oluşur. Eğer dikkatli bakılır ve düzenli temizliği sağlanırsa, uzmanlar dişlerin en azından 80 yıllık bir yaşam ömrü süresince sağlığının korunabileceğini belirtmektedir. Bununla birlikte, dişler pek çok dış etkenden etkilenmektedir. Beslenme alışkanlıkları başta olmak üzere düzenli temizleyen ve ağız içi bakımı yapılmayan kişilerde diş üzerindeki aşınma, diş eti rahatsızlıkları, iltihap ve enfeksiyon oluşumunun yanı sıra çürüme, kırılmaya elverişli hale gelme ve dökülme gibi pek çok sorun doğabilir.

DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Dişte yaşanan tahribatlar, diş minesi kadar güçlü bir yapının hasar görmesini sağlayacak koşullar göz önünde bulundurulduğunda riskin boyutu anlaşılabilmektedir. Özellikle de bakteri gibi nemli ve karanlık ortamlarda büyüyen ve besin artıkları ile hızla çoğalabilen unsurlar, diş üzerinde ve çevresinde oldukça ağrılı iltihaplara, enfeksiyonlara ve diş apsesine yol açabilmektedir. Diş rahatsızlıklarında öncelik ağız içi bakım ve diş temizliği olsa da, kuvvetli sancılara karşı evde hazırlanabilecek birkaç yöntem de mevcuttur. Diş ağrısına iyi gelen şeyler ve diş ağrısını ne keser şu şekilde sıralayabiliriz

DİŞ SIZLAMASINA NE İYİ GELİR? DİŞ AĞRISINI ANINDA NE GEÇİRİR?

Diş ağrısına çoğunlukla sebep olarak dişte kalan yemek artıklarında üreyen ve dişi sinirlere dek çürüten zararlı bakteriler neden olmaktadır. Diş yapısı her ne kadar sert olsa da, ağızın nemli ve karanlık yapısı ve temiz olmayan ağız içi bakterilerin üremesini ve dişin hızlıca tahrip olmasını sağlamaktadır. Bu nedenle de yaşanan şiddetli ağrılarda tuzlu su ile sürekli olarak gargara yapmak, suyu ağrının olduğu bölgede gezdirmek bölgedeki bakteri üremesine karşı doğal bir antiseptik etki gösterecektir,

Diş ağrısına çözüm olarak uygulanan doğal çözümlerden birisi de, karanfil çiğnemektir. Karanfilin yapısı itibariyle antiseptik ve antibiyotik özellikleri bulunmakta ve antibiyotik pek çok diş ilacının da hammaddesini oluşturmaktadır,

Diş apsesine ne iyi gelir diye merak edenler için uzmanların yönlendirmesi, aciliyetli olarak bir diş hekimine başvurmalarıdır. Apse yapmış bir dişte enfeksiyon çok hızlı bir şekilde yayılım gösterebilmekte ve sadece diş için değil baş bölgesindeki diğer kısımlar için de tehlike yaşıyabilmektedir. Bununla birlikte, eğer hemen bir uzmana görülme ihtimali yok ise, vakit kazanmak adına buzlu torba ile surata 15'er dakika ara ile saatte 4 defa kompres yapmak faydalı olacaktır,

diye merak edenler için uzmanların yönlendirmesi, aciliyetli olarak bir diş hekimine başvurmalarıdır. Apse yapmış bir dişte enfeksiyon çok hızlı bir şekilde yayılım gösterebilmekte ve sadece diş için değil baş bölgesindeki diğer kısımlar için de tehlike yaşıyabilmektedir. Bununla birlikte, eğer hemen bir uzmana görülme ihtimali yok ise, vakit kazanmak adına buzlu torba ile surata 15'er dakika ara ile saatte 4 defa kompres yapmak faydalı olacaktır, Diş için antibiyotik kullanımı için uzmanlarca belirtilen konu, bunun kesinlikle bir uzman yönlendirmesiyle olması gerekliliğidir. Antibiyotikler çok güçlü yan etkileri olan ilaç gruplarıdır ve özellikle sindirim ve boşaltım sistemine, mide ve böbreklere sürekli kullanımda ciddi hasar verebilmektedir. Herhangi bir diş ağrısı antibiyotik kullanmak için yeterli bir sebep değildir ve ayrıca kullanmak ya da kullanmamak da opsiyonel bir durum değildir. Diş ağrısının pek çok nedeni olabilmekle birlikte, antibiyotik tedavisi apse ve benzeri enfeksiyon hallerinde tedavi olarak sunulmaktadır,

için uzmanlarca belirtilen konu, bunun kesinlikle bir uzman yönlendirmesiyle olması gerekliliğidir. Antibiyotikler çok güçlü yan etkileri olan ilaç gruplarıdır ve özellikle sindirim ve boşaltım sistemine, mide ve böbreklere sürekli kullanımda ciddi hasar verebilmektedir. Herhangi bir diş ağrısı antibiyotik kullanmak için yeterli bir sebep değildir ve ayrıca kullanmak ya da kullanmamak da opsiyonel bir durum değildir. Diş ağrısının pek çok nedeni olabilmekle birlikte, antibiyotik tedavisi apse ve benzeri enfeksiyon hallerinde tedavi olarak sunulmaktadır, 20'lik olarak adlandırılan ve çenenin en arka kısmında en son çıkan, iki üst ve iki altta olmak üzere 4 adet bulunan azı dişler de diş ağrısının en sık rastlanan türlerindendir. 20'lik diş ağrısı nasıl geçer diye merak eden pek çok kişi için, yukarıda sıralanan çözümlerin yanı sıra nar suyunun düzenli olarak tüketilmesi, ayrıca dişlerin konumundan dolayı fırçalama alışkanlığına dikkat edilmesi önerilmektedir.

BEBEKLERDE DİŞ AĞRISI REHBERİ: BEBEKLERDE DİŞ ÇIKARMA AĞRISI NASIL VE NE ZAMAN GEÇER? TEDAVİDE İLAÇ KULLANILIR MI?