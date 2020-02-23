Diş ağrısı neden olur? Diş ağrısına sebep olan yiyecekler, içecekler, hastalıklar ve diğer faktörler nelerdir?

Diş ağrısı hemen hemen herkeste görülebilen bir durumdur. Özellikle belli başlı sebepleri bulunur. Bunlar; çürük dişler, dentin hassasiyeti, gömülü dişler ve diş eti kaynaklı ağrılar gibi. Bunların dışında bazı hastalıklar da diş ağrısına neden olabilir. Sinüzit, boğaz enfeksiyonları, şeker hastalığı, mide rahatsızlıkları gibi. Öncelikle diş tedavisi için doğru tanının konulması ve ondan sonra tedavi uygulanması gerekmektedir. Kişinin yaşam kalitesini oldukça etkileyen bu durum günlük hayatın akışını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebepten ötürü ihmale gelmeyecek rahatsızlıklardan biridir. Bu bağlamda; diş neden ağrır? Diş ağrısı neden olur, neden oluşur?

DİŞ AĞRISINA NEDEN OLAN YİYECEKLER VE İÇECEKLER

Karbonhidratlı ve şekerli yiyecekler diş ağrısına neden olurken gazlı içeceklerin tüketimi de diş ağrısı yapacaktır. Ağızda bulunan besinler aside dönüşür ve bu asit diş minesine zarar verir. Özellikle pilav, makarna ve şekerli gıdalar diş minesini büyük ölçüde etkiler. Bu yüzden diş sağlığına gereken önem verilmeli ve bol su içilmelidir. Aynı zamanda ağız içinde aside dönüşen gıdaların tüketilmemesi de gerekir. Vücut için gerekli beslenme alışkanlığı nasıl oluyorsa çürük için de aynı şeyler önerilmektedir. Bol sebze ve meyve yenilmesi, bol su tüketimi ve dengeli beslenme ağız içi sağlığını da büyük derecede arttıracaktır.

Aynı zamanda tatlı yiyeceklerde bakteriler kolay şekilde aside dönüştüğünden tatlılar diş çürüklerini arttırır. Diş çürükleri de diş ağrısına neden olur. Diş sağlığı için önce ağız sağlığının da yapılması gerekmektedir. Bunların hepsi bir bütün olduğundan ağız sağlığının da korunması diş sağlığına büyük oranda fayda sağlayacaktır.

DİŞ AĞRISI NEDEN OLUR?

Diş ağrısının birden çok sebebi olabilir. Bunlardan bazıları aşağıdakiler gibidir;

Çürük dişler

Çürük dişler, dişleri harap ettiğinden normal dokusuna zarar verir ve diş minesini seyreltir. Bu sebepten ötürü çürük dişler diş ağrısına neden olur. Yemek artıklarının diş minesinde kalması bakteri oluşumunu arttırdığından düzenli olarak dişlerin fırçalanması gerekmektedir.

Dentin hassasiyeti

Soğuk ya da sıcak tüketilen besinler sebebiyle dişlerde ağrı oluşabilir. Buna dentin hassasiyeti denmektedir. Böyle durumlarda dişlerin sıcağa ya da soğuğa hassasiyeti vardır. Bu yüzden diş hekimine kontrol olunması gerekir.

Gömülü dişler

Gömülü dişler halk arasında 20'lik dişler olarak bilinir. Büyük azı dişleri, çenenin en sonunda bulunduğundan en az temizlenen dişlerdir. Bu sebepten ötürü fark edilmeden bile çürümüş olabilir. Bu çürüklerin önüne geçmek için gerekli bakımların yapılması gerekmektedir.

Diş eti kaynaklı ağrılar

Diş ağrıları her zaman dişten dolayı oluşmaz. Kimi zaman diş eti kaynaklı ağrılar da oluşabilir. Dişler sağlıklı olsa bile diş etleri sağlıksız olabilir. Diş eti iltihaplanması, apse oluşumu, hassasiyet, ağız kokusu gibi etmenleri vardır. Aynı zamanda diş etinde kanama ve renk değişikliği de meydana gelir.

Yansıyan diş ağrıları

Kaynağından uzak yerde olan ağrılardır. Örneğin; bir dişin ağrısı iki ya da üç yanındaki dişe vurabilir. Böyle durumlar yansıyan diş ağrıları olarak kabul edilir. Yirmilik diş ağrılarının kulak ve çeneye vurması gibi.

Sinüzit

Üst ve arka tarafta bulunan dişlerin ağrısı özellikle sinüs denilen boşluklarla ilişkili olabilir ve bu kısımlarda ağrıya neden olabilir. Bu boşlukların iltihaplanması diş ağrısını da ortaya çıkarabildiği gibi tam tersi bir durum da yaratabilir. Bu iki ağrının birbirine karıştırılmaması gerekir. Bu durumdan ötürü diş hekimine kontrol olunması gerekmektedir.

DİŞ ÇÜRÜMESİ NEDEN OLUR?

Genel olarak ağızda bulunan bakterilerden dolayı diş çürüklerinin olduğu bilinir. Ağızda kalan besin artıkları aside yol açar. Bu asitte dişlerin çürümesine neden olur. Hemen hemen herkeste görülebilen bu durumun önlenmesi gerekir. Bir diş çürüğü varsa diğer dişlere de sıçrayabilir. Bu yüzden diş çürüklerinin temizletilmesi gerekir.

DİŞ AĞRISINA NEDEN OLAN HASTALIKLAR

Öncelik olarak ağrının sebebi saptanmalıdır. Diş ağrısının birden çok sebebi olabilir. O yüzden doğru tanının konulması gerekmektedir. Aynı zamanda diş ağrısı pek çok hastalığın sebebi olabilir. Mide hastalıklarından ağız içi problemlerine şeker hastalığından bağırsak hastalıklarına kadar pek çok rahatsızlık oluşmuş olabilir.

DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR VE NASIL GEÇER? DİŞ AĞRISINI NE GEÇİRİR, KESER? DİŞ AĞRISINA İYİ GELEN ŞEYLER VE KESİN ÇÖZÜM