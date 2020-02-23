Sivrisinek ısırığı nasıl geçer, ne iyi gelir? Sivrisinek ısırığı şişmesi, alerjisi ve kaşıntısını ne geçirir? Evde çözüm önerileri

Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Yaz mevsiminde artan sivrisinek ışıkları kaşıntıya ve kızarıklığa sebep olur. Sinek ısırmasının ardından vücutta oluşan tatlı kaşıntı kişiyi rahatsız edebiliyor. Özellikle bebeklerde kaşıntıyı geçirmek için ısırığın üzerine soğuk kompres uygulayabilirsin. Kavurucu sıcakların artmasıyla birlikte ortaya çıkan sinekler geceleri uykumuzdan mahrum bırakıyor. Peki sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Doğal ve bitkisel yöntemlerle sivrisinek ısırığından nasıl korunuruz? Sivrisinek ısırığı nasıl anlaşılır?

SİVRİSİNEK ISIRIĞINA NE İYİ GELİR?

Sivrisinekler; kan emmek için yaklaşırken vızıltılı sesleriyle kolayca tanınan, ince uzun bacaklı narin böceklerdir. Yaz döneminde havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan geceleri uykusuz bırakan sivrisinek ısırıkları doğal ve bitkisel yöntemlerle geçebilir. Bunun yanı sıra sivrisineklerden korunmak için sinek koruyucu spreyler kullanılabilir.

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DOĞAL VE BİTKİSEL YÖNTEMLERLE SİVRİSİNEK ISIRIĞINDAN NASIL KORUNURUZ?

Sivrisinek ısırıklarında, ısırılan yeri kaşımak, hem kızarıklığın hem de kaşıntının daha da artmasına neden olacaktır. Sivrisinek ısırıkları doğal ve bitkisel yöntemlerle geçebilir.Sivrisinek ısırıklarında, ısırılan yeri kaşımak, hem kızarıklığın hem de kaşıntının daha da artmasına neden olacaktır. Sivrisinek ısırıkları doğal ve bitkisel yöntemlerle geçebilir. Kaşıntının hafifletmesini sağlayacak baksa bir yöntem ise aspirin, bir aspirini biraz sulandırarak ezip şişen ve kaşınan bölgenize sürebilirsiniz. Bir pamuk yardımıyla bir miktar elma sirkesinin sivrisineğin soktuğu bölgeye uyguladığınız takdirde kaşıntıyı yok edecek ve cildin iyileşmesine yardımcı olacaktır.

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BEBEKLERDE SİVRİSİNEK ISIRIĞINA NE İYİ GELİR?

Bahar ve yaz aylarında sıkça karşılaşılan sivrisinek ısırıkları büyük dert oluyor. Özellikle bebeklerdeki sinek ısırıklarından korunma yöntemleri en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bebeğiniz çok küçükse uzman doktora başvurabilir ve doktor tavsiyesi üzerine krem kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra Karbonatlı suya batırılmış pamukla ısırığı silerek kaşıntıyı geçirebilirsin. Buzlu bezi bebeğinizin sinek ısırığına maruz kalan bölgesine uygulayabilirsiniz. Beze ya da havluya sardığın buz küpünü 10 saniye uygulaman yeterlidir.

SİVRİSİNEK SOKMAMASI İÇİN NE YAPMALIDIR?

Sivrisinek ısırıklarından korunmak için spreyler kullanabilirsiniz. Camlarınıza sineklik taktırabilir, sineklerden kurtulabilirsiniz.

SİVRİSİNEK ISIRIĞI ŞİŞLİĞİ NASIL GEÇER?

Sivrisinek ısırıklardan oluşan şişliği buz kompresi uygulayarak en az seviyeye indirebilirsiniz. Sivrisinek ısırığına bağlı olarak meydana gelen bir türlü geçmek bilmeyen ve dur durak bilmeden devam eden kaşıntıyı ve ciltte kendini gösteren kızarıklık yahut tahriş gibi problemler ortadan kaldırabilecek kesin çözüm yöntemlerinden biri de soğuk kompres uygulamaktır.

SİVRİSİNEK ISIRIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Sıcak havaların gelmesiyle birlikte sivrisinek ısırıkları hemen hemen herkesin korkulu rüyası haline gelir. Sivrisinek ısırılmasında, ısırılan bölgenin şişmesi sertleşmesi, kaşınması ve kabarması gibi belirtilerle kendini gösterir.

ZEHİRLİ SİVRİSİNEK ISIRIĞI NASIL OLUR?

Sivrisinekler, küçük ve kısa ömürlü canlı türleri olmalarına rağmen, kaşıntılı ısırıklarından, taşıyabilecekleri hastalıklara kadar birçok sıkıntıyı beraberinde getiriyor. Bazı sineklerin boyu küçük bazılarının ise büyük olabiliyor. Zehirli sivrisinek ısırıkları için uzman doktora görünmeli, tavsiye edilen tedavi ve krem uygulanmalıdır.

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