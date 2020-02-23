Sol ve sağ kulak ağrısı nedenleri nelerdir? Sol ve sağ kulak ağrısını ne tetikler?

Her yaşta insanın zaman zaman karşılaştığı sorunlar arasında olan kulak ağrısı bazen çok sancılı ve uzun süreli olabilir. Birçok nedene bağlı olarak ortaya bu ağrılar genellikle basit ilaç tedavileriyle ortadan kaldırılabilir. Birçok kişi sol ve sağ kulak ağrısı nedenleri nelerdir? İki kulak aynı anda ağrır mı gibi soruların cevabını aramaktadır. İşte sol ve sağ kulak ağrısıyla ilgili bilmeniz gerekenler...

SOL VE SAĞ KULAK AĞRISININ NEDENLERİ NELERDİR?

Kulak temizliğini düzenli ve doğru yapmak kulak ağrısı çekmemek adına önemli bir kuraldır. Kulak suya her maruz kaldığında mutlaka temizlenmesi kulağın içindeki suyun alınması gerekmektedir. Aksi halde ağrı kaçınılmaz olacaktır.

ORTA KULAK ENFEKSİYONU AĞRIYA NEDEN OLUR

Orta kulak enfeksiyonu genellikle üst solunum yolu rahatsızlıklarıyla beraber ortaya çıkmaktadır. Bazı durumlarda ateş, kulakta akıntı ve şiddetli ağrıya neden olan orta kulak enfeksiyonu en kısa sürede tedavi edilmelidir. Genellikle çocuklarda görülen orda kulakta sıvı birikmesi de sol ve sağ kulak ağrısına neden olmaktadır.

KULAK KİRİ SOL VE SAĞ KULAK AĞRISINA NEDEN OLUR?

Düzenli ve doğru temizlenmeyen kulaklarda kulağın içindeki kirin birikmesiyle ağrılar meydana gelmektedir. Aralıklarda ve şiddetli olarak adlandırılan bu kulak ağrılar kulağın temizlenmesinden sonra ortadan kalkmaktadır.

DARBE KULAK AĞRISINA NEDEN OLUR MU?

Kulak bölgesindeki yaralanmalar veya o bölgeye alınan bir darbe de kulak ağrısına neden olur. Yüksek basınca maruz kalan kulaklar da şiddetli ağrılar yaşanmasına neden olur ve bir süre devam edebilmektedir.

SOL KULAK AĞRISI DİŞE VURUR MU?

Kulak ağrısı sadece kulak enfeksiyonu veya kulak rahatsızlıklarından dolayı olmayabilir. Örneğin diş iltihabı, diş çektirmek gibi durumlarda da kulak ağrısı ortaya çıkabilir. Bu ağrılar genellikle birbirleriyle karıştırılacak kadar aynıdır.

SOL KULAK AĞRISI YÜZ UYUŞMASI YAPAR MI?

Kulak rahatsızlıkları yaşanılan sorunun derecesine de bağlı olarak bazı durumlarda yüz uyuşmasına da neden olabilir. Kulak enfeksiyonu bu gibi durumlarda çok ciddiye alınması gereken bir rahatsızlıktır. Kısa sürede tedavi edilmeyen kulak enfeksiyonları yüz felcine de neden olabilmektedir.

SOL KULAK AĞRISI VE DUYMAMASI NEDEN OLUR?

Kulakta yaşanan enfeksiyonlar hastalarda ciddi belirtiler gösterebilmektedir. En sık rastlanılan etkilerden biri de kulakta duyma kaybıdır. Genellikle kulakta kir birikmesi veya enfeksiyonlardan dolayı ortaya çıkan duyma kaybı endişeye neden olabilir. Kulağın enfeksiyona bağlı olarak duyma kaybı yaşaması en kısa sürede bir doktora gidilmesi gerektiğini göstermektedir.

SOL KULAK AĞRISI VE SES GELMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Kulaktan ince bir çınlama gibi gelen ses çok rahatsız edici bir durumdur. Kulaktan ses gelmesi ne anlama geliyor? sorusunun cevabı birçok insan tarafından merak ediliyor. Çok yaygın bir durum olan kulak ağrısıyla beraber kulaktan ses gelmesi orta kulaktaki östaki borusundan burnun arka kısmına hava geçmesinden dolayı ortaya çıkmaktadır. Kulak içine bir şey kaçması, sinüs enfeksiyonu veya kulak içerisindeki mikroplardan dolayı sol ve sağ kulak ağrısıyla beraber ses gelme sorunu ortaya çıkmaktadır.

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