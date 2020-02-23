Yutkunurken kulak ağrısı neden olur, tedavisi nasıl yapılır? Yutkunurken kulak ağrısı nasıl geçer, ne iyi gelir?

Yutkunurken kulak ağrısı yaşayan birçok insan vardır. Hemen her yaşta görülebilen bu rahatsızlık kısa sürede tedavi edilebilmektedir. Sinüzit, alt ve üst solunum yolu enfeksiyonu, grip ve nezle gibi hastalıklardan dolayı yutkunurken kulak ağrısı sorunu yaşanabilmektedir.

YUTKUNURKEN KULAK ALTINDA AĞRI NEDEN OLUR?

Yutkunurken kulak ağrısının en bilindik sebebi kulak iltihabıdır. Kulakta meydana gelen herhangi bir enfeksiyon yutkunurken kulak altında ağrıya neden olmaktadır. Ağrının yanı sıra mide bulantısı, işitme kaybı, kulakta tıkanma, çınlama gibi başka belirtiler de ortaya çıkabilmektedir.

BOĞAZDA ENFEKSİYON YUTKUNURKEN AĞRIYA NEDEN OLUR?

Boğazda meydana gelen enfeksiyon genellikle boğaz ağrısına neden olur. Bu ağrıyla beraber hasta yutkunma zorluğu çekmeye başlayabilir. Bu durumda ılık içecekler tüketmek daha rahat yutkunmayı sağlayacaktır. Çok soğuk ve çok sıcak yemek veya içeceklerden bu dönemde uzak durmak gerekmektedir.

KABAKULAK YUTKUNURKEN KULAK AĞRISI YAPAR MI?

Kabakulak, genellikle çocuklu yaşlarda geçirilen bulaşıcı bir hastalıktır. Her yaşta da görüldüğü bilinen kabakulak, yutkunurken kulak ağrısının nedenlerinden biridir. Kabakulak olmuş bir kişinin kulak bölgesi gözle görülür şekilde şişer ve bazı durumlarda nefes darlığı bile yaşayabilmektedir.

ORTA KULAK ENFEKSİYONU NEDEN OLUR?

Orta kulak enfeksiyonu en yaygın görülen kulak hastalığıdır. Birçok belirtisi olan bu hastalık genellikle yutkunma sorunları yaşanmasına neden olmaktadır. Ateş, mide bulantısı, yutkunma zorluğu ve mide bulantısı gibi şikayetlere neden olan orta kulak enfeksiyonu bazı durumlarda kulakta çınlama ve işitme kaybı gibi sorunları da ortaya çıkartmaktadır. Peki orta kulak enfeksiyonunun geçmesi için ne yapmalı? Hasta orta kulak enfeksiyonu olup olmadığına kendisi karar veremez. Yaşadığı şikayetler üzerine doktora gider ve doktor tanısı üzerine bir tedavi başlatılır. Genellikle ilaç tedavisi uygulanan orta kulak enfeksiyonu birkaç gün içerisinde geçmektedir.

BADEMCİK İLTİHABI KULAKTA AĞRIYA NEDEN OLUR MU?

Bademcikler bakteriyel enfeksiyon nedeniyle iltihaplanır. İltihaplanan bademcik yüksek ateş, yutkunma zorluğu, boğaz ağrısı ve kulakta ağrı gibi etkiler yaratmaktadır. Bademcik iltihabı da yutkunurken kulak ağrısı yaşanmasına neden olmaktadır.

SİNÜZİT YUTKUNURKEN KULAK AĞRISI YAPAR MI?

Sinüzit rahatsızlığı olan kişiler bazı zamanlarda ağır belirtilerle karşılaşabilirler. Şiddetli baş ağrısı, bazı durumlarla mide bulantısı, burun tıkanıklığı, kulakta ağrı gibi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Çok sık rastlanan bir durum olmamakla birlikte birçok hastada da bu etkilerin görüldüğü bilinmektedir.

YUTKUNURKEN BOĞAZ ACIMASI VE KULAK AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Kulak ve boğaz ağrısı günlük hayatı olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Bir süre sora insan yediği yemekten bile tat almamaya başlar bunun yanında da ağrılar yaşar. Yutkunurken boğaz acımasına ne iyi gelir? sorusu bu rahatsızlığı yaşayan birçok insanın cevabını merak ettiği sorudur.

Genellikle bu tür rahatsızlık yaşayanların birçoğu doktora gidip doktorun belirlediği tedavi planını uygularlar. Ağrının azaltılması için verilen ağrı kesiciler en çok uygulanan tedavi şeklidir. Öncelikle kulaktaki sorunun ne olduğu tespit edilmeli ve ilaç tedavisi ona göre başlamalıdır. Kulak ağrısı yaşayanların doktora gitmeden ilaç kullanmaları önerilmemektedir.

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