Aloe vera sivilce maskesi nasıl hazırlanır? Aloe vera bitkisi ciltteki sivilce lekelerine iyi gelir mi?

Sivilceler yaşantımızın her dönemimde karşımıza çıkabilen bakteriyel şişliklerdir. Sivilcenin çıkması bir sorun, çıktıktan sonra leke bırakması ayrı bir sorun olarak insanı uğraştırır durur. Hem sivilceden kurtulmak hem de sivilce lekelerinden kurtulmak isteyenler için aloe vera bitkisini önereceğiz. Güzellik uzmanlarının çoğu tedavilerde aloe vera bitkisinden yararlandıklarını söyleyerek bu bitkinin yararını kanıtladılar. Yalnız Aloe vera bitkisini rastgele kullanmamak gerek. Aloe vera cilt bakımı nasıl yapılır? ve Aloe vera nasıl kullanılır? sorularının yanıtına yazımızdaki başlıklardan öğrenebilirsiniz.

ALOE VERA FAYDALARI NELERDİR?

Aloe vera bitkisinin faydaları saymakla bitmez. Kozmetikten ilaç ürünlerine kadar birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Özellikle cilde olan faydaları ile kadınların ilk tercihidir. İşte Aloe veranın faydaları:

Sindirim yardımı

Sedef ve sivilce gibi cilt rahatsızlıklarının tedavisi

Güneş yanığını hafifletmesi

Yara iyileşmesi

Mide ekşimesi hafifleticisi

Kan şekerini düşürmesi

Ağrı kesici

Cildi besler

A vitamini, C vitamini ve E vitamini içerir

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ALOE VERA NASIL KULLANILIR?

Aloe vera kullanımında dikkat etmemiz gerektiğini dile getirmiştik. Bu yüzden nasıl kullanılır kısmı önemlidir. Aloe vera kullanmadan önce ne için kullanacağınızı belirlemek ve ona göre kullanmak gerekir. Aloe vera kabızlık, diyabet, ağız hastalığı, kilo kaybı, cilt bakımı, sivilce kremi, sivilce lekesi tedavilerinde kullanılabilmektedir.

Aloe vera cilt bakımı için kullanım önerileri

Sivilce için: Sabah ve akşam yüzünüzü yıkadıktan sonra Aloe vera jelini kullanabilirsiniz. Yanık için: Günde iki kez yanık olan yere Aloe vera jeli sürebilirsiniz. Tam iyileşme için en az 5 hafta kullanmanız önerilir. Uçuk için: Uçuk çıkan bölgeye parmak ucu miktarında Aloe vera jelini sürüp kullanabilirsiniz. 2 hafta boyunca düzenli olarak günde iki kere sürün. Kaşıntı ve döküntü için: Günde iki kez Aloe vera jeli sürerek 8 hafta boyunca kullanabilirsiniz.

ALOE VERA YÜZE KAÇ GÜNDE BİR SÜRÜLÜR?

Aloe vera yüzdeki sivilce ve sivilce lekeleri için kullanılır. Yüzdeki cildi besleyen ve onaran mineraller ve vitaminler Aloe vera jelinin içinde yer alır. Aloe vera jeli sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa kullanılabilir. Jeli kullanmadan önce mutlaka yüzümüzü yıkamalıyız.

ALOE VERA DİREKT YÜZE SÜRÜLÜR MÜ?

Aloe vera bitki olarak direkt yüze sürülmez. Fakat jel olarak kullanılırsa günde iki defa olacak şekilde yüze sürülebilir. Uzmanlar günde ikiden fazla sürmenin zararlı olacağı yönde uyarıları mevcuttur.

ALOE VERA SİVİLCE İZİ MASKESİ

Sivilcelerden kurtulabilirsiniz ama bu sefer sivilce lekeleri başınıza bela olabilir. Sivilce lekeleri için Aloe vera maskesi yapmak çok iyi gelen bir yöntemdir. Sizlere Aloe vera maskesi tarifini vereceğiz. Evde rahatlıkla düzenli şekilde uygulayarak sivilce lekelerini geçirmek mümkündür. İşte o tarif:

Gül suyu ile Aloe vera yüz maskesi

Malzemeler için gül suyu, bir adet salatalık, iki yemek kaşığı Aloe vera gereklidir.

Salatalığı blendara atarak krem haline gelene kadar bekleyin. Bir çay kaşığı gül suyunu bir kaba koyun. Sonra salatalık kremini koyun. Daha sonra iki yemek kaşığı Aloe vera jelini ekleyin ve karıştırın.

Uygulaması için yüzünüzü önceden ılık su ile yıkayın. Parmaklarınla beraber daire işareti yaparak yüzünüze sürün. 15-20 dakika kurumasını bekleyin. Sonra yine ılık su ile yıkayın. En son soğuk suyu yüzünüze hafifçe çarparak gözeneklerin açılmasını sağlayın.

Bu tarifleri de karışım yaparak yine aynı yöntemle yüzünüze sürüp uygulayabilirsiniz.

Badem yağlı ile Aloe vera yüz maskesi

Domates suyu ile Aloe vera yüz maskesi

Esmer şeker ile Aloe vera yüz maskesi

Yumurta ile Aloe vera yüz maskesi

ALOE VERA CİLT LEKELERİNE İYİ GELİR Mİ?

Aloe vera besleyici ve onarıcı özelliği sayesinde ciltte oluşan lekelere iyi gelmektedir. İçindeki aminoasit, mineral ve vitaminlerde lekeleri yok edici özelliğe sahiptir. Aloe vera kullananlar da cilt lekelerine iyi geldiği yorumunu yapmaktadırlar. Tabii bu durum kişiden kişiye değişebileceğini de unutmamak gerekir. Herkesin cilt yapısı farklı olduğu için farklı etkilerin de görülmesi normal karşılanır.

YÜZDEKİ SİVİLCE İZLERİ KAÇ GÜNDE GEÇER?

Yüzdeki sivilce izleri düzenli tedavi uygulandığı anda 7-14 gün içerisinde geçebilir. Bazı kişilerde daha uzun sürerek bir ay kadar süreyi bulabilir. Bunun için doğru yöntemi uygulamak önemlidir. Kuru ve yağlı cilde göre yöntemler farklıdır. Bu konuda uzman bir dermatoloğa görünmekte fayda vardır. Size önereceği kremleri kullanarak daha kısa sürede iyileşme sağlayabilirsiniz.

ALOE VERA YÜZDE NE KADAR KALMALI?

Aloe vera jelini yüz için kullananlar yüzü önce yıkayıp sonra jeli masaj yaparak dairesel şekilde sürmelidir. Yaklaşık 15-20 dakika yüzde kalmalıdır. Daha sonra yüzünüzü yıkamalısınız. Tahriş olmaması için yumuşak bir havlu yardımıyla kurulayın.

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