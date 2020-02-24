Çürük diş ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Çürük diş ağrısını ne dindirir, ne geçirir?

Diş çürüğü probleminden muzdarip olanların yanıtını araştırdığı soruların başında çürük diş ağrısına ne iyi gelir? geliyor. Diş çürüğü halk arasında en çok şeker yüzünden olunduğu bilinir. Tıpta da diş çürüklerinin şekerle doğrudan bağlantısı olduğu elde edilen verilerle anlaşılmıştır. Şeker ağızda eridikten 30 dakika sonra asit üretimi başlayarak diş minesini tahribata uğratır. Asit oluşumundan sonra diş minesine tedavi uygulanmazsa artık diş çürüğü hayatımızın bir parçası olarak karşımıza çıkar. Çürüklerden korunmak için diş hekimlerinin uyguladığı tedavi yöntemleri ve evde diş çürüğü için uygulayabileceğiniz öneriler mevcuttur. Diş kaybı yaşamamak için diş çürüğünü hafife almayınız. Çürük diş ağrısını ne dindirir, ne geçirir? İşte yöntemler ve öneriler…

DİŞ ÇÜRÜĞÜ NASIL GEÇER?

Çürük diş tedavisi diş hekimleri tarafından yapılmaktadır. Doktor kontrollerinde yapılan tedavilerde dolgu ve kanal tedavisi sıklıkla uygulanmaktadır. Çürük dişin üzerindeki kalın tabaka kazınarak temizlenir. Daha sonra duruma göre dolgu tedavisi uygulanır. Modern diş hekimliğinde diğer yöntem çocuk yaşlarda dişler üzerine uygulanan flor tedavisidir. Çocuklarda diş fırçalama alışkanlığı kazandırılarak diş çürüğü oluşumu engellenebilir. Yine çocuklarda şekerli içecek ve yiyecekler uzak tutulmalı.

DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR VE NASIL GEÇER? DİŞ AĞRISINI NE GEÇİRİR, KESER? DİŞ AĞRISINA İYİ GELEN ŞEYLER VE KESİN ÇÖZÜM

ÇÜRÜK DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Çürük diş ağrıları günlük yaşantıyı olumsuz etkileyen ağrılardan bir tanesidir. Dişlerde zonklama, diş köklerindeki ağrı dayanılmaz acılara sebep olur. Günlük ihtiyacımız olan yemek-içmek gibi eylemlerde de ağrı şiddetini arttırır ve beslenmemizi zorlar. Sizler için evde uygulayabileceğiniz diş çürüğü ağrıları için bitkisel ve doğal yöntemler şunlardır:

Diş fırçalamak: Düzenli diş fırçalamak diş çürüğünü önler. Flor içerikli diş macunları kullanın.

Tuzlu su ile gargara yapmak: Ilık tuzlu su hazırlayıp günde 3 kere gargara yapın.

Buz kompres uygulamak: Diş ağrısının olduğu bölgeye yanak üstünden buz kompres uygulayın.

Karanfil veya Karanfil Yağı: Karanfil ya da karanfil yağını çürük dişin üzerine doğru dökerek ağzınızda bekletin ve sonra tükürün.

Sarımsak: İki üç diş sarımsağı ezerek çürük dişin üzerine sürün.

Zerdeçal: Zerdeçalı ılık bir suyun içine koyarak gargara yapabilirsiniz.

Çörek otu: Çörek otu diş ağrısına iyi gelir. Çörek otu ya da yağını çürük diş olan bölgeye uygulayın.

ÇÜRÜK DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Çürük diş ağrısı için diş hekimleri genel olarak ağrı kesici ve antibiyotik tedavisi önermektedir. Düzenli antibiyotik kullanımından sonra çürük diş için bazı uygulamalar yapılır. Çürük olan bölge tamamen temizlenerek çürüğün yayılması engellenir. Çürük diş ağrısını ne geçirir? Sorusun yanıtı bu şekilde olmaktadır. Geçmeyen şiddetli ağrılar için çürük diş çektirilebilir.

ÇÜRÜK DİŞ AĞRISINI NE DİNDİRİR?

Dayanılmaz çürük diş ağrıları için acil çözüm istiyorsanız en yakın diş hekimine giderek ağrı kesici alabilirsiniz. Ya da eczaneden ağrı kesici ilaçlar alarak diş ağrınız için çözüm bulabilirsiniz. Bunun haricinde tuzlu su gargarası yaparak ağrıyı hafifletmeniz mümkündür.

DİŞ ÇÜRÜĞÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çürükler genel olarak kendilerini renkli şekilde gösterir. Kahverengi, beyaz veya siyah nokta şeklinde diş üzerinde görülebilir. Kesin diş çürüğü teşhisi için röntgen filmi şarttır. Eğer sizde de bu tarz belirtiler varsa vakit kaybetmeden diş hekimine başvurmalısınız:

Sıcak-soğuk yiyeceklere karşı hassasiyet

Çiğneme sırasında ağrı

Ağız kokusu

Diş üzerinde beyaz nokta

Ağızda kötü tat

ÇÜRÜK DİŞ ÇEKİMİ

Tedavisi mümkün olmayan, diş kökünün giderek daha da kötüleşmesi ve ağrıların dayanılmaz olduğu durumlarda çürük diş çekimi işlemi uygulanmaktadır. Dolgu ve kanal tedavisinin yetersiz olduğu durumlarda da çürük diş alınarak ağrı giderilir. Çürük diş çekimi günümüz teknolojileri ile ağrısız şekilde yapılmaktadır.

DİŞ KÖKÜ ÇÜRÜĞÜ TEDAVİSİ

Diş kökü kısmında meydana gelen hasarlar; ağrı, yüzde şişme, apse ve iltihaplanma gibi belirtileri ortaya çıkarır. Diş kökü tedavisinde bazı durumlarda dolgu bazı durumlarda ise kanal tedavisi uygulanmaktadır. Pulpa denilen bölgede damar ve sinirlerin birbirinden uzak tutulması, pulpada yer alan boşluğun temizlenmesi, kanallar genişleterek dolgu tedavisinin uygulanması yapılmaktadır.

