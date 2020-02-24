Diş ağrısı ve iltihabı kaç günde geçer? Diş ağrısı ve iltihabına ne iyi gelir?

Diş ağrısı birçok farklı sebeplerden dolayı başımıza gelebilir. Sebebini öğrenmek için klinik ortamlarda detaylı muayene ve röntgen çekimleri yapılması gerekir. Genellikle diş ağrılarına diş çürükleri sebep olur. Ya da halk arasında da yayın olarak bilinen 20'lik dişlerin uygulamış olduğu baskılar ağrıya sebep olur. Diş iltihabı da tedavi edilmeyen diş çürükleri yüzünden oluşmaktadır. Sadece diş çürükleri değil sıcak-soğuk gibi durumlarda diş minesinin zarar görmesinden dolayı da olabilmektedir. Tedavi süreci ilk başta evde uygulanabilir. Bu noktada diş ağrısı ve iltihabına evde ne iyi gelir noktasında bir uzman görüşü alınması da önemlidir. Tedavi sürecinden sonra kısa zamanda iyileşme beklenir. Diş ağrısı ve iltihabı kaç günde geçer? İşte merak edilen yanıtlar…
Diş ağrılarının tedavisi için diş ağrısına neden olan etkenleri bulmak önemlidir. Diş hassasiyeti, diş çürükleri, gömülü dişler, diş eti kaynaklı ağrılar, yansıyan diş ağrıları, diş teli gibi birçok etken bulunmaktadır. Günlük yaşantıda en çok rastlanan diş ağrısı yemeklerden sonra arka dişlerde kalan artıkların dişlere uyguladığı baskıdan dolayı oluşan ağrılardır. Diş ağrısına iyi gelen yöntemler şunlardır:
Diş eti iltihabı, ağız ve diş bakımına gerekli önem verilmediği, sağlıksız beslenme ve bazı hastalıklardan sonra ortaya çıkabilen enfeksiyonların oluşumundan sonra ortaya çıkar. Diş eti iltihabının diğer adı gingivitis olarak da bilinmektedir.
Diş eti iltihabı oluştuğunu nasıl anlarız? Sorusunun merak edilmesi normaldir. Bazen diş ağrıları ve hafif şişlikler ya da zonklamalar gibi durumlarda acaba diş eti iltihabı mı var sorusunu kendimize sorabiliriz. İşte diş eti iltihabının belirtileri:
Diş eti iltihabı tedavisinde erken teşhis çok önemlidir. Erken teşhis ile beraber uygulanan tedaviler daha kısa sürede etki ederek iyileşme görülür. Diş kaybı ve ciddi diş eti problemlerini önüne geçmiş olursunuz. Uzman doktorların en çok önerdiği yöntem ağız ve diş bakımlarının düzenli olarak yapılmasıdır. Günde 3 kez dişlerin fırçalanmalı ve yemeklerden sonra diş ipi kullanılması gerekir. Ağrıları hafifletmek ve hijyeni sağlamak için antiseptik gargaralar kullanılabilir. Diş hekimlerinin önerdiği antibiyotikler kullanılabilir.
Diş eti iltihabında erken tedavinin çok önemli olduğunu vurgulamıştık. Sizde evde doktora gitmeden önce bu yöntemleri deneyerek diş eti iltihabından kurtulabilirsiniz. Ya da diş eti iltihabının etkisini azaltabilirsiniz. Aşağıda size vereceğimiz malzemeler evinizde varsa hemen uygulayabilirsiniz. Özellikle diş eti şişmesi nasıl geçer sorusu merak ediliyordu. Diş eti iltihabına iyi gelen bitkisel ve doğam çözüm önerileri:
Diş eti iltihabı genel olarak 7 gün içerisinde geçebilmektedir. Diş ağrısı ve iltihabı kaç günde geçer? Sorusunun yanıtı da bu şekilde açıklanmaktadır. Doğru tedavi yapılırsa ve erken teşhis konulup tedavi uygulanırsa bu süre daha da kısa olabilir.
İltihabı kurumayan diş ağrı şekilde ilerleyerek farklı bölgelere etki eder. Özellikle damak, yanak ve çene gibi yerlerde şişlik görülebilir. Bazı durumlarda dudak kenarlarında da şişlik görülmektedir.DİŞ AĞRISI BAŞA, KULAĞA, ÇENEYE VE GÖZE VURUR MU? DİŞ AĞRISI NEREYE, HANGİ ORGANLARA VURUR?
Diş iltihabını kurutmak için hem bitkisel hem ilaç tedavisi yöntemleri vardır. Bitkisel yöntemden bahsedecek olursak karşımıza çıkan ilk bitki sarımsaktır. Sarımsak doğal antibiyotik olduğu için iltihaplara karşı birebirdir.
Diş iltihabı temizleme de ikinci yöntem ilaç tedavisidir. Doktorun önereceği gargara ve antibiyotik ilaçlarını kullanarak iltihaptan kurtulabilirsiniz.
Tuzlu su karışımının birçok hastalıkta kullanıldığı bilinmektedir. Diş ağrısı ve diş eti iltihabı tedavisinde de tuzlu su ile gargara yapmak iyi gelen yöntemlerden biridir. Günde 3 kez bu karışımı yapıp gargara yaparak iyileşme sürecinizi hızlandırabilirsiniz.
Diş eti iltihabı ağrısı için ağrı kesiciler iyi gelmektedir. Diş hekiminin önereceği ağrı kesicileri kullanabilirsiniz. Onun dışında size önerdiğimiz bitkisel yöntemleri deneyerek te ağrıdan kurtulmanız mümkündür. En etkili yöntem tuzlu su ile gargara ve iltihaplı bölgeye sarımsak tedavisi uygulamaktır.
Diş kökü iltihabının oluşumunda en büyük etken yemeklerden sonra diş aralarında kalan artıklardır. Diş çürüklerinin oluşumu da aynı derece iltihaplanmaya yol açar. Bu durum diş ipliklerinin düzenli kullanımı ve çürük tedavisi uygulanarak geçebilmektedir.