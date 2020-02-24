Güçlü hafıza için şarkı söyleyin

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, hafıza ile müzik arasında önemli bir ilişki olduğunu anlattı...

Müziğin insan üzerine etkisiyle ilgili meşhur söz 'Müzik ruhun gıdasıdır' der. Ruhun müzikle gıda gibi beslenmesinin anlamı, müzik dinlerken çeşitli duyguların gündelik hayat kaygılarının önüne geçmesi ve birçok anımızla ilgili belleğimizin canlanmasıdır. Bu olgular zihin üzerinde yenileyici etkiler yaratır.





SOSYALLEŞTİRİR

Müzik aynı zamanda sosyalleşmenin de güçlü bir aracıdır. İnsan bir ninninin tatlı nağmeleriyle doğar, oyunları sırasında müzikle sosyalliğini pekiştirir, insanları barışa ve savaşa davet eden en güçlü uyarıcılardan biri müziktir. Kültürlerin en önemli belirginliği, yerel ve otantik müziklerdir. Birbirleriyle dil aracılığıyla anlaşamayan insanların ortak anlaşma biçimi de müziktir.

Şarkı söylemek de hafıza oluşturarak ve hafızayı koruyarak beyni uyarır. Alzheimer hastalarının uzak belleklerindeki şarkıları, yakın bellek sorunu yaşadıkları halde eksiksiz söyleyebilmeleri müziğin koruyucu gücü konusunda önemli bir hatırlatmadır. Nitekim son yıllarda Alzheimer hastalarına uygulanan grup çalışmaları sırasında en başarılı performanslardan birinin şarkı söyleme olarak öne çıkması bütün bunların ispatı niteliğindedir.



TEDAVİ EDİCİ ETKİSİ VARDIR

Müziğin insan için ifade ettiği bu eşsiz konumun onun hastalıkları özellikle de beyin ve zihin hastalıkları sırasında oynadığı sağaltıcı etkisi çok uzun zamanlardan beri bilinmektedir. Yüzyıllar boyunca kendi kültürümüzde müziğin tedavi olarak kullanıldığını biliyoruz.



MÜZİK BEYNİN GIDASIDIR

PROF. Dr. Oğuz Tanrıdağ, son yıllarda yapılan beyin araştırmalarının müzik dinlerken ve şarkı söylerken beyinde çok yönlü ve yaygın uyarılmaları gösterdiğini belirterek şunları söyledi: "İşlevsel Manyetik Rezonans (fMR) yoluyla yapılan araştırmalarda müziğin farklı yönleriyle ilgili beyin alanları saptanmıştır. Müzik algısı hem sağ hem de sol beyinde hareket ve algıyla ilgili birçok alanın ortak biçimde uyarılmasıyla mümkün hale gelir. Klasik nörolojiden gövde hareketlerinin ve gövde üzerine gelen uyarıcıların hareket ve algı hangi gövde yarısıyla ilgiliyse karşı tarafın beyin yarısı tarafından yani ağırlıklı olarak tek bir beyin yarısı tarafından ortaya konulduğunu biliyoruz. Bu durumda müzik algısının bu modelin çok dışında her iki beyin yarısı tarafından yani yaygın bir beyin organizasyonu tarafından ortaya konulduğunu görüyoruz."