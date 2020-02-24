Kabızlık neden olur, nasıl geçer? Kabızlığa ne iyi gelir, iyi gelen yiyecekler nelerdir? Anında çözüm yöntemleri

Dışkılamanın zor ve sert olması, zorlanma, sıklığının az olması gibi durumlar kabızlık belirtileri arasında yer alıyor. Tuvalet ihtiyacını ertelemek, katı gıdalarla beslenmek, hormonal hastalıklar, çeşitli ilaçlar gibi etkenler kabızlığa neden olur. Aynı zamanda muz, pilav, fazla süt tüketilmesi de kişilerde kabızlığa yol açmaktadır. Bağırsak hareketlerinin yavaş olmasından dolayı gelişen bu durum belli bir süre sonra tembelliğe neden olabilir. Bu rahatsızlığı yaşayanlar arama motorlarında "Kabızlık ne geçer?", "Kabızlığa ne iyi gelir?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. Buna göre; kabızlık tedavisi nasıl yapılır? Kabızlığa evde doğal ve bitkisel çözümler var mıdır?

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlık halk arasında bağırsak hareketlerinin yavaşlaması ve geç dışkılama anlamına gelir. Tıptaki adı ise konstipasyondur. Haftada üç veya daha az sayıda dışkılayan kişi kabızdır. Bu durumda kişilerde şişkinlik ya da dışkılama esnasında ağrı görülür. Bazen tıkayıcı bazen ise bağırsak hareketlerinde yavaşlama olarak görülür. Bağırsak rahatsızlıkları önemlidir. İhmal edilmemesi gerekir. Yaşam koşulları, beslenme şekilleri, yaş, cinsiyet gibi faktörler bu duruma etken olabildiği gibi genetik bir durum da görülebilir. Kabız yapabilen yiyecekler olduğu gibi kabızlık giderici yiyecekler de vardır. Ancak böyle durumlarda özellikle uzun süreli kabızlık yaşanan durumlar ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bu sebepten ötürü mutlaka doktora kontrol olunması gerekir. Özellikle karın ağrısı, makattan kan gelmesi ve kilo kaybı gibi belirtiler ciddi durumlar olarak kabul edilir.

KABIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çok az olması

Zorlanarak çıkarılması

Sıklığının az olması

Dışkının sert olması

KABIZLIK NEDEN OLUR?

Katı besinler tüketmek

Fazla süt kullanımı

Tuvalet ihtiyacını ertelemek

Kolonda tıkanıklık ya da darlık

Hormonal hastalıklar

Kaslara ait işlev bozuklukları

KABIZLIĞA NEDEN OLAN YİYECEKLER NELERDİR?

Muz

Pilav

Pirinç lapası

Makarna

Fazla süt tüketimi

Fast food ve zararlı yiyecekler

KABIZLIK NASIL GEÇER?

Kabızlık yanlış beslenme sonucunda oluşabilir. Bu nedenle öncelikle beslenme programının değiştirilmesi gerekir. Kabız yapan yiyeceklerin tüketiminin azaltılması gerekir. Bağırsak hareketlerini hızlandıran yiyecekler yenmelidir. Örneğin;

Lokmalar iyice çiğnenmeli ve öyle yutulmalı

Bol sıvı ve su tüketimi sağlanmalı

Fazla kafein tüketiminden kaçınılmalı

Fazla süt ve süt ürünleri tüketilmemeli

Tuvalet düzeni oluşturulmalı

Kişiler hareket halinde olmalı

Lifli sebze ve meyveler tüketilmeli

KABIZLIĞA İYİ GELEN YİYECEKLER NELERDİR?

Kuru meyveler

Su

Keten tohumu

Beyaz et

Lifli gıdalar

Zeytin, zeytinyağı ve kekik

ÇOCUKLARDA KABIZLIĞA NE İYİ GELİR?

Çocuklarda kabızlık sık görülen bir durumdur. Az su tüketimi, psikolojik sebepler, stres, kabız yapan yiyecekler, tuvalete gitmeyi ertelemek gibi durumlar çocuklarda kabızlık oluşumuna neden olur. Bazı durumlarda ise makatta çatlaklar ve çeşitli hormon bozuklukları da çocuklarda kabızlık oluşturur. Yeme alışkanlıkları burada en belirleyici faktörler arasında yer alır. İşte çocuklarda kabızlığa ne iyi gelir sorusunun cevabı;

Keçi sütü tüketilmeli, inek sütü azaltılmalı

Şekerli ürün kullanımı az olmalı

Posalı ve lifli gıdalar tüketilmeli

Buğday ekmek tercih edilmeli

Ev yapımı yoğurt kullanılmalı

Kuru meyveler ve bunlardan hazırlanmış gıdalar tüketilmeli

Aşırı kahve ve çay tüketimi azaltılmalı

Hareket ve aktivite daha fazla yapılmalı, hareketsiz yaşam olmamalı

Düzenli beslenilmeli ve spor yapılmalı



BEBEKLERDE KABIZLIĞA NE İYİ GELİR?

Yetişkin ve çocuklarda olduğu gibi bebeklerde de kabızlık görülebilir. Çocuklar ve yetişkinlerdeki benzer belirtiler bebeklerde de görülür. Burada bebeği çok iyi gözlemlemek gerekir. Genetik yavaşlık, fazla süt, bebeğin katı besinler tüketmesi olabilir. Her gün tuvaletini yapan bebekler 2 ya da 3 günde bir tuvaletini yapmaya başlıyorsa bu durum hem anneyi hem bebeği huzursuz eder. Mutlaka doktora götürülmeli ve ihmal edilmemelidir. Bunların dışında bebeklerde kabızlığa ne iyi gelir sorusunun yanıtı;

Bebeğe ılık suda banyo yaptırmak

Besin alabilen bebekler için erik, elma ve armut gibi yiyeceklerin tüketilmesi

Bebeğin poposuna vazelin sürülmesi

Bebeğe egzersiz yaptırmak

Bebeğe masaj yapmak

HAMİLELİKTE KABIZLIĞA NE İYİ GELİR?

Hamilelik süreci tüm hormonların değişimi olduğu için tuvalet alışkanlıkları da değişmektedir. Kişiler kendilerini huzursuz ve şişkin hissedebilirler. Gebelik hormonu bağırsak hareketlerini yavaşlattığından kilo alımı, demir ilaçları, düzensiz beslenme gibi durumlar oluşmaktadır. Buna göre; hamilelikte kabızlığa ne iyi gelir sorusunun yanıtı;

Daha çok sebze ve meyve tüketilmeli

Sık ve az yemek yenmeli, öğün atlanmamalı

Sıvı ihtiyacı karşılanmalı

Tahıllı besinler tüketilmeli

Hamilelikte kabızlık için özellikle kırmızı erik tüketilmeli

Yavaş yürüyüşler ve egzersiz yapılmalı