Yemek yedikten sonra mide bulantısı neden olur, nasıl geçer? Yemekten sonra mide bulantısı ve kusmaya ne iyi gelir?

Hemen hemen herkeste görülebilen mide bulantısının ne zaman ortaya çıkacağı bilinmemektedir. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaşta bireyde görülebilecek olan bu durum insanı hem fiziksel hem psikolojik olarak rahatsız eden bir durumdur. Midedekilerin kuvvetli ve basınçlı bir şekilde dışarı atılması olarak bilinen kusmak, mide bulantısı sonucu oluşmaktadır. Vücut mekanizma olarak bu durumu kişiye hissettirir ve kusma eylemi bu şekilde gerçekleşir. Terleme, aşırı tükürük salgılama, kalbin yavaşlaması, tansiyon düşmesi gibi durumlar mide bulantısına etkendir. Kimileri yemekten önce kimileri ise yemek yedikten sonra bu durumdan şikayetçi olurlar. Buna göre; yemek yedikten sonra mide bulantısı neden olur, nasıl geçer? Yemekten sonra mide bulantısı belirtileri nelerdir?

MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?

Gıda zehirlenmeleri

Araç tutmaları

Gebelik

Migren

Vertigo

Kulak çınlaması

Beyin tümörü

Tansiyon ve şeker düşüklüğü

Mide ve bağırsak enfeksiyonları

Gastrit ve ülser

Alkol ve ilaç kullanımı

Stres ve anksiyete

Çölyak hastalığı

Mide bulantısı nedenleri birçok sebebe sahiptir. Kusma hissi ile birlikte kişileri oldukça huzursuz eder. Bazı hastalıkların da başlangıcı olarak bilindiğinden süreç uzun sürüyor ve şiddetli ise doktora kontrol olunması gerekmektedir.

MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

Temiz hava, derin nefes almak

Açık havada yürüyüş

Dinlenmek

Bitkisel çaylar

İçeceklerin yavaş içilmesi

Yağlı ve ağır yiyeceklerden uzak durulması

MİDE BULANTISINDA NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

Göğüs ağrısı

İshal

Bulanık görme

Zihin karışıklığı

Kötü kokular alınması

Hızlı nefes alma, çarpıntı etkileri

Bayılma

Karın ağrısı ve kramp

Soğuk ve nemli soluk cilt

MİDE BULANTISI VE KUSMA ÇEŞİTLERİ

Santral tip: Görsel ve işitsel sinyaller ile başlar. Ani başlayıp ani kaybolur. Kötü görünen bir yemeği görmek ya da düşünmek ile de olabilir.

Periferik tip: Diğer organlar ile birlikte sindirim sistemini tarafından etkilenen kusmadır.

Fizyolojik tip: Mide boşalmasının geciktiği durumlarda görülebilir.

Psikojenik tip: Anksiyete oluşturan tehdit edici durumlarda ortaya çıkan bir türdür. Hastanın kendisi tarafından başlatılabilir.

Akut tip: Bir haftadan daha kısa süren kusmalara denir.

Kronik tip: Bir haftadan daha uzun süren kusmalardır.

BAŞ AĞRISI MİDE BULANTISI YAPAR MI?

Baş ağrısı tek bir etmen olarak mide bulantısı yapmaz. Çoğunlukla bulantı ve kusmayı da beraberinde getirir. Kişiden kişiye ve şartlara göre değişebilen bir durumdur.

SÜREKLİ MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?

Sürekli mide bulantısı kişileri oldukça rahatsız eden bir durumdur. Sindirim sistemi kaynaklı olduğu gibi bu durumlara kilo kaybı, halsizlik gibi durumlar da eklenebilir. Fiziksel olabileceği gibi psikolojik etkileri de vardır. Tam olarak neyden kaynaklandığı bulunmalıdır.

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ARAÇ İÇERİSİNDE MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?

Araç içerisinde bazı kişilerde mide bulantısı görülebilir. İç kulaktaki salyangoz üç farklı açıda duran halkalara ya da yarı halkalara sahiptir. Halkaların içindeki sıvı ve sıvıların hareketini sağlayan algılayıcılarda sıvının yer değiştirmesinden dolayı kişilerin pozisyonunu algılar. Kişilerde ani bir pozisyon değişikliğinde de refleks gösterir ve mide bulantısı ortaya çıkmaktadır.

MİDE BULANTISINDA İSHAL VE KARIN AĞRISI NEDEN OLUR?

Burada bağırsak enfeksiyonunu akıllara getirmek gerekir. Yenilen gıda ya da içilen bir sıvı sindirim sitemini bozabilir, kişilere ciddi boyutta zarar verebilir. Öte yandan dışarıdan alınan bir virüs de sindirim sistemini etkileyebilir. Mide bulantısı ve ishal şikayetleri için doktora görünmek gerekmektedir.

SABAH MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?

Kişiler uyandığında mide bulantısı hissi oluşabilir. Açlığın getirdiği bir problem olabileceği gibi herhangi bir sıkıntıyı da işaret etmez. Eğer hissedilen mide bulantısına terleme, çarpıntı, halsizlik gibi durumlar ekleniyorsa kan düşüklüğü olabileceği gibi depresyondan da şüphelenilebilir.

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YEMEK YEDİKTEN SONRA MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?

Bazı kişilerde yemek yedikten sonra mide bulantısı oluşabilir. Bu durum yiyecekler ile ilgili olabildiği gibi psikolojik nedenlerden dolayı da oluşabilir. Ağır ve yağlı yiyecekler de bu durumu etken olabilir.

Mide bulantısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Mide bulantısı sebepleri, evde doğal ve bitkisel ilaç tedavi yöntemleri nelerdir?