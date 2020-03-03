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Dünya koronavirüsü hakkında bu olayı konuşuyor! 98 yaşındaki ...

Koronavirüsü hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç çalışmalarına iyice odaklanılmış durumda. Moderna Therapeutics, ilk aşı örneklerini incelenmesi için hükümet yetkililerine gönderdi. Ebola virüsü için geliştirilen Remdesivir ilacı da corona virüslü hastalar üstünde denenmeye başlandı. Tüm bunlar olurken 'den dikkat çekici bir haber geldi. Koronavirüsünün bulaştığı 98 yaşındaki bir kadın, Wuhan'daki bir hastanede tedavi edildi ve taburcu oldu.

SABAH İNTERNET Sağlık
Giriş Tarihi: 3.3.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 10:06 ABONE OL
Dünya koronavirüsü hakkında bu olayı konuşuyor! 98 yaşındaki yaşlı kadın...

New York Post'un Xinhua haber ajansına dayandırdığı haberine göre Hu Hanying isimli 98 yaşındaki kadın, geçtiğimiz ay yüksek ateş şikayetiyle doktora başvurdu. Yaşlı kadın, Wuhan'daki Leishenshan Hastanesinde, 55 yaşındaki kızı ile birlikte tedavi altına alındı. Kovid-19 ile enfekte olduğu tespit edilen yaşlı kadın, antiviral ilaçlar ve diğer tedavilerden sonra iyileşti.

BAZI HASTALARDA YENİDEN ORTAYA ÇIKABİLİYOR

Kadında virüsün artık olmadığı konusunda nasıl bir test yapıldığı ise belli değil. Normalde koronavirüsü tespiti için nükleik asit testleri uygulanıyor.

Hubei eyaletindeki Çinli bir solunum doktoru yakın zamanda koronavirüsünden iyileşen bazı kişilerde virüsün yeniden ortaya çıktığını belirterek, "Bu hastalar tehlikeli. Onları evine gönderemezsiniz, çünkü başkalarını enfekte edebilirler" dedi.

Leishenshan Hastanesi, koronavirüsü salgınının patlak vermesinden sonra Wuhan'da kısa sürede inşa edildi. İnşaatın ilk aşaması 6 Şubat'ta bitti ve hastane 8 Şubat'ta hizmet vermeye başladı. Geçtiğimiz pazar günü 200 koronavirüs hastası hastaneden taburcu edildi.

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Dünya koronavirüsü hakkında bu olayı konuşuyor! 98 yaşındaki yaşlı kadın...
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