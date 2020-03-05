Adet sancısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Adet (regl) sancısı için evde doğal ve bitkisel tedavi çözümleri ile ne yapılmalı?

Rahim duvarında döllenme gerçekleşmez ise her ay olgunlaşmış yumurtalar vücuttan dışarı atılır. Bu olay adet veya diğer bir adıyla regl olarak tanımlanır. Regle bağlı adet sancısına primer dismenore adı verilir. Bunun dışında vücutta çeşitli sebeplerden ötürü meydana gelen veya bir hastalıktan dolayı oluşan ağrı hissine sekonder dismenore denir. Servikal darlık, endometriozis, uterin fibroidleri, adenomyozis, pelvik inflamatuar hastalıklar bu duruma örnek gösterilebilir diyebiliriz. Bu sebeple adet sancısı için ne yapılmalı sorusuna yanıt aramadan önce ağrının sebebi doğru bir şekilde tespit edilmeli, ihtiyaç varsa doktor kontrolünde evde bitkisel ve doğal çözüm tedavi yöntemleri buna göre belirlenmelidir. Peki adet sancısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Adet döneminde sancı ve ağrıya eşlik eden halsizlik, bel, göğüs ağrısı, kan sancısı gibi fiziksel problemlerin sağlıklı bir beslenme programının yanı sıra spor ve egzersiz ile ortadan kaldırılması mümkün. İşte adet sancısına iyi gelen şeyler, regl döneminde rahatlamanızı sağlayacak öneriler.

ADET SANCISI NASIL GEÇER?

Regl sancısına ne iyi gelir sorusuna cevap arayan kadınlardan bir tanesiyseniz, yaşam tarzınızda yapacağınız birtakım değişiklikler ile ağrı ve sancıların şiddetinin hafiflemesini sağlayabilirsiniz. Doktorlar tarafından bu dönemde öncelikle istirahat edilmesi önerilir. Bunun yanında adet sancısına iyi gelen yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

Stres: Adet sebebiyle meydana gelen kramp ve benzeri problemler, stres altında olunduğu takdirde daha şiddetli bir şekilde yaşanır. Eğer stresli bir dönemden geçiyorsanız adet sancısına ne iyi gelir noktasında meditasyon ve yoga yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Diyet: Magnezyum, B6, B1 ve E vitaminleri, Omega-3 yağ asitlerinin adet kramplarını azalttığı, bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Dolayısıyla doktor kontrolü ve önerisi ile bu besin gıdalarını yüksek oranda içeren bir diyet takviyesinden faydalanmak, adet dolayısıyla ortaya çıkan ağrı, sancı, kramp gibi problemlerin sonlandırılmasına yardımcı olacaktır. Egzersiz: Düzenli olarak yapılan egzersiz vücutta beta-endorfin olarak adlandırılan maddenin salınmasına yardımcı olur. Vücudun doğal ağrı kesicisi olarak tanımlanan bu maddenin salınımı, haftada en az 3 gün yarım saat boyunca yapılan düzenli egzersiz ile artırılabilir.

ADET SANCISINA NE İYİ GELİR?

Adet sancısı yani regl sancısı için çözüm yöntemi arayanların sayısı oldukça fazladır. Adet döngüsünün kadınlarda her ay medyana gelen bir durum olduğu düşünülürse konunun araştırma oranı da ortaya çıkar. Bunun en çok merak edilen soruların başında da "adet sancısı nasıl geçer" sorusu geliyor. Sizlere adet sancısına iyi gelen ilaçlar, bitkisel tedaviler ve doğal yöntemlerden bahsedeceğiz.

ADET AĞRISI İLAÇLARI

Ağrı kesiciler adet sürecinde kadınların en çok tercih ettiği yöntemdir. Eğer siz de adet sancısını ne keser diyorsanız ağrı kesici kullanabilirsiniz.

Ağrı kesiciler ağrıyı hafifleterek belirli süre ağrı hissetmemeyi sağlar. Bunun dışında prostoglandin hormonunu dengelediği için ağrıyı hafifletir. Adet sancısı için ağrı kesici için ilaç kullanırken doktor kontrolünde belirli dozda kullanılması önerilir.

Regl ağrısını ne geçirir sorusunun diğer yanıtı doğum kontrol ilaçlarıdır. Doğum kontrol ilaçları adet sancısını azaltan ilaç türüdür. Hem yumurtlamayı önler hem de adet ağrılarını en hafif düzeye indirir. Adet sancısına kesin çözüm bunlar olmazsa sağlık kuruluşlarına giderek doktor kontrolünde tedavi olabilirsiniz.

ADET SANCISI İÇİN NE YAPMALI?

Şimdi gelelim adet sancısı için uygulanabilecek yöntemlere. İlaç tavsiyeleri dışında adet sancılarına iyi gelen ve evde rahatlıkla uygulayabileceğimiz birkaç yöntem var. Bu yöntemleri uygulayarak ağrıları hafifletebilirsiniz. Özellikle adet sancısı var ama adet olamıyorum gibi şikâyetler için bu adımlar uygulanabilir. İşte adet ağrılarına ne iyi gelir sorusunun yanıtları…

Adet öncesi ve sürecinde düzenli egzersiz yapın. Egzersiz hareketleri vücutta ağrılarını hafifletecek maddenin salgılanmasını sağlar.

Adet kramplarını azaltmak için diyet listesi oluşturabilirsiniz E vitamini, Omega-3, B vitaminlerinin bazıları adet kramplarını azalttığı görülmüştür.

Ağrıların olduğu bölgeye ısı kompres uygulanması sancınızı azaltır. Sıcak su torbasını karnınıza koyun. Bu şekilde yumuşama sağlayabilirsiniz.

Sinir, stres ve duygusal durumlardan kaçınırsanız daha az ağrılı adet süreci geçirirsiniz.

Eğer adet sancım çok şiddetli ne yapmalıyım sorusuna yanıt arıyorsanız en iyi çözüm ağrı kesicilerdir. Yine geçmezse muhakkak doktora görünmelisiniz.

ADET SANCISI EVDE DOĞAL VE BİTKİSEL YOLLARDAN NASIL GEÇER?

Evde adet sancısına iyi gelen şeyler listesini merak ediyorsanız bu yöntemleri deneyebilirsiniz.

Şeker Kamışı Pekmezi: Kanın pıhtılaşmasını sağlar. Rahim kaslarını yatıştırır. Fesleğen: Bir su bardağı suyun için fesleğen atın. Kaynatın. Ilımaya bırakıp sonra için. Adet sancılarını hafifletecektir. Maydanoz: Bir su bardağı suyun için maydanoz atın. Kaynatın ve ılımaya bırakın. Daha sonra için. Ağrıları en aza indirecektir. Tarçın: Bir bardak suyu ısıtın. Daha sonra tarçın ekleyin. Dileyen bal da ekleyebilir. Günde üç kez için. Papatya Çayı: Bir bardak suyu kaynatın daha sonra içine papatya atın. Demlemeye bırakın. Günde bir kere için. Zencefil: Bir bardak sıcak suyun için zencefil ve limon ekleyin. Günde en fazla 3 kere tüketebilirsiniz. Ağrıları dindirecektir.

ADET SANCISINI AZALTAN ALTERNATİF TIP YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Adet kramplarını tedavi ettiğine inanılan alternatif tıp yöntemleri ile ilgili yeterli düzeyde bilimsel çalışma mevcut değildir. Fakat bununla birlikte bu yöntemlerin bazı kadınlarda etkili olduğu bilinmektedir. Bu sebepten ötürü aşağıdaki alternatif tıp önerileri mutlak suretle doktor önerisi ile birlikte uygulanmalıdır.

Akupresür: Aynı zamanda akubası olarak adlandırılan bu yöntemde, akupunktur ile benzer şekilde vücudun belirli noktalarının uyarılması amaçlanır. Fakat bu yöntemde akupunkturun aksine iğne kullanılmaz. Vücudun bazı noktalarına baskı yaparak uyarılma amaçlanır. Bitkisel ilaçlar: Rezene, çuha çiçeği yağı, piknogenol ve benzeri bitkisel kaynaklı doğal tedavi ilaçları, mentrüal döngü dolayısıyla ortaya çıkan ağrı ve krampların azalmasını sağlar. Deri altı elektriksel sinir stimülasyonu: Aynı zamanda TENS olarak adlandırılan bu yöntemde, içerisinde elektrot barındıran yapışkan özellikte yamalar cilde bağlanır. Sinirleri uyaran elektrotların sağladığı elektrik akımı, vücudun ağrıya karşı dayanma eşiğini artırır. Bu durumda vücutta salınımı artan doğal ağrı kesicisi niteliğindeki endorfinler sayesinde adet sancısı ve ağrılarının şiddeti azaltılmış olur. Akupunktur: Vücuttaki belli başlı noktaları çok ince iğneler yardımıyla uyarılması olarak tanımlanan bir tedavi yöntemidir. Adet sancılarını azaltmasının yanı sıra alternatif tıbbın çeşitli alanlarında sıklıkla kullanılır.

ADET SANCISI NEDENLERİ NELERDİR?

Adet sancısı nedenleri merak edilen konu olduğunu biliyoruz. Bunun nedeni doğal bir döngüdür aslında. Bu döngü sürecinin nasıl işlediğini anlatarak daha iyi anlayabilirsiniz. Öncelikle adet görme olayı hamilelik için hazırlanan ön süreç olarak nitelendirebiliriz. Kadında bulunan rahim her ay kasılarak bebek oluşumu için süreci hazırlar. Rahim bir kas dokusu olduğu için iç tarafını çevreleyen yumuşak bir dokuyu dışarı atmak için kasılır. Bu sırada prostaglandin hormonu rahmin kasılması için tetikleme yapar. Adet süreci yani kanama başlamadan 1-2 gün önce bu hormonun seviyesi yükselmeye başlar. Bu seviye yükseldikçe hissedilen ağrı da o kadar artar. İşte adet sancısının nedeni budur. Hamilelikte adet sancısı olur mu? Sorusu da oldukça çok araştırılıyordu. Sorunun yanıtı ise hamilelikte adet sancısı olmaz. Hamilelik sürecinde adet sona erer. Gebelikte adet sancısı gibi ağrı olur mu derseniz adet sancısına benzer ağrılar yaşayabilirsiniz. Bazıları da hiç adet sancısı hissetmez ve adet sancısı olmaması normal mi? Diyerek merak edebilir. Bu durum normaldir. Bazıları şiddetli ağrılar hissederken bazı kadınlar hiç ağrı hissetmez.

ADET SANCISI NERELERE VURUR?

Kasıklara,

Alt karın bölgesine,

Bacaklara,

Bele ve sırta,

Baş ağrısı yapar,

Mide bulantısı görülür.

ADET SANCISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Adet sancısı belirtileri genelde kanama olmadan önceki süre meydana gelen veya hissedilen etkenler diyebiliriz. Şu belirtiler varsa yakın süreçte adet olabilirsiniz:

Kasıklarda sancılar hissetmek

Halsizlik

Baş ağrısı

Mide bulantısı

Bacaklarda ağrılar

Bele ve sırta vuran ağrılar

Kramplar

Bunlar adet öncesi belirtiler nelerdir? Sorusunun da yanıtıdır. Yumurtlama döneminde adet sancısı gibi ağrı ve ilişkiden sonra adet sancısı gibi ağrı yaşayanlarda eğer adet belirtisi yoksa uzman bir doktora görünmelerinde fayda vardır.

ŞİDDETLİ ADET SANCISI NEDEN OLUR?

Adet sancılarını şiddetli hissetme riski altında olan belirli özellikli durumlar vardır. Bunları sıralamak gerekirse;

Yaşı 30'dan küçük olanlar

Aile içinde adet sancısı geçmişi olanlar

Adetin düzensiz olması

Adet sürecinde aşırı kanama olması

Sigara tüketenler

Adet döngüsü erken yaşta başlayanlar

Bu durumlardan haricinde bazı sekonder dismenore dediğimiz gruptaki kişiler adet dönemini şiddetli ağrılar şeklinde geçirirler.