Bamya tohumunun faydaları nelerdir, nasıl kullanılır? Bamya tohumu ne işe yarar, nelere iyi gelir?

Bamya başlı başına faydalı sebzeler arasında yerini almaktadır. Ancak çoğu kişi bamyayı sevmese de faydaları saymakla bitmez. Bamya yemeyip içerisindeki vitaminlerden yararlanmak isteyenler için ise bamya tohumu bulunmaz bir nimettir. Bitkinin içi açıldığında ortaya çıkan taneler, küçük çekirdekler bamya tohumu olarak kabul edilir. Tıpkı bamya gibi faydası yüksek olan bu tohum aynı zamanda olumlu etkilere de sahiptir. Yüksek vitamin ve minerale sahiptir. Enfeksiyon ve iltihaplara karşı bünyeyi korur. Günümüzün en önemli sağlık konularından biri olan kansere karşı bile korumaktadır. Buna göre; bamya tohumu nelere iyi gelir? Bamya tohumu ne işe yarar?

BAMYA TOHUMUNUN FAYDALARI

Yüksek vitamin ve mineral içeriğine sahiptir

Bamya tohumunda B grubu vitaminleri bulunur. Özellikle kalsiyum, demir, çinko gibi mineraller sayesinde bamya tohumunun düzenli tüketimi kas ve kemik sağlığını korumaktadır. Kemik erimesi ve benzeri kemik rahatsızlıkları için birebirdir. Aynı zamanda demir içeriği yüksek olduğundan kansızlık sorunu yaşayan kişiler için büyük bir fırsattır. Vücut için gerekli minerallerin çoğu bamya tohumunda bulunur.

Enfeksiyonlara karşı korur

Bamya tohumu faydaları arasında en çok bilinen enfeksiyon ve iltihaplanmalara karşı koruyucu özelliğe sahip olmasıdır. Bakteri, virüs, mantar gibi her türlü enfeksiyon hastalığına karşı yüksek koruyuculuğu bulunur. Kış aylarında özellikle grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma olasılığını düşürür.

Kansere karşı korur

Günümüzde tehlikeli hastalıklar arasında yerini alan kanserden korunmanın yolları herkes tarafından araştırılıyor. Tıpkı bamyada olduğu gibi bamya tohumu da kişileri kansere karşı korumaktadır. Aynı zamanda mevcut tümörlerin büyüme ve yayılmasını yavaşlatır ve engeller. Kolon kanseri başta olmak üzere pek çok kanser türünden kişileri korumaktadır. Öte yandan kişilerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden diğer hastalıklara yakalanma oranı da düşmektedir.

Sindirim sistemini düzenler

Yeteri kadar lifli gıda tüketilirse sindirim sistemi de o oranda etkilenir. Özellikle kabızlık şikayeti çekenler için bamya bulunmaz bir nimettir. Vücudun ihtiyaç duyduğu lif oranı bamyada ve bamya tohumunda bulunur. Bu sayede bağırsak tembelliği gibi sorunlar da önlenmiş olacaktır. Öte yandan sindirim sistemini düzenlemekle kalmayıp kolesterolün düşürülmesinde de yardımcıdır. Kalp ve damar hastalıklarına da yardımcı olduğu bilinir.

Bilişsel fonksiyonları iyileştirir

Bamya tohumu bilişsel fonksiyonların iyileştirilmesini sağlar. Hücrelerin canlılığını korumasına ve kendini yenilemesine yardımcı olur. B vitamini bakımından zengin olması beyin ve sinir sistemine olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Öte yandan stresin azalmasını sağlar, uykusuzluk sorununu önler. Demans gibi hafıza problemi yaşayanlar için bir fırsattır.

Kilo vermeye yardımcıdır

Özellikle kadınların kilo verme isteği bilinen bir durumdur. Bamya tohumu, kilo vermek isteyenler için kaçınılmaz bir fırsattır. Düşük bir kalori içeriğine sahip olduğundan kişilerin sürekli yemek yeme isteğini azaltır ve tok tutar. Bu sayede kilo verimi kolaylaşır. Öte yandan idrar söktürme etkisi vardır.

BAMYA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Bamya tohumu taneli bir bitkidir. Taneli olarak tek başına ya da bazı besinler ile karıştırılarak da tüketilebilir. Tohumların daha rahat yenilebilmesi açısından öğütülmesi uygundur. Tohumlar toz haline getirilerek tüketilebilir. Toz halindeki bamya tohumuna yoğurt eklenerek sağlıklı bir karışım elde edilebilir.

Bir diğer tüketiliş şekli de çay şeklinde olanıdır. Çay şeklinde tüketimi kişilerin sıvı ihtiyacının karşılanmasını sağlamaktadır.

BAMYA TOHUMU TÜKETİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLİR?

Bamya tohumu düzenli olarak tüketilmelidir ancak bazı durumlara dikkat edilmesi gerekir. Örneğin; akut veya kronik hastalığı bulunan kişiler, alerjisi olanlar ya da alerjik reaksiyon gösterenler ya da herhangi bir nedenden dolayı ilaç kullananlar bamya tohumunu kullanmadan önce mutlaka doktora başvurmalıdır.

BAMYA TOHUMU SUDA BEKLETME

Bamya tohumu suda bekletilerek tüketilebilir. Bamya tohumları oda sıcaklığındaki suyun içerisinde bekletilir. Ertesi gün birkaç porsiyona bölünerek bu su içilebilir. Tercih tamamen kişilere kalmış bir durumdur.

BAMYA TOHUMUNDA HANGİ VİTAMİNLER VAR?

Bamya tohumu B ve C vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Potasyum, demir, kalsiyum gibi minerallere sahip olması ile birlikte sağlığa faydası saymakla bitmez.

İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN BAMYA TOHUMUNUN FAYDALARI

Bamya tohumları doğal koşullarda ve kurutularak tüketilmelidir. Özellikle kas ve kemik sağlığı için oldukça faydalıdır. Diz ağrıları, kireçlenme, menisküs gibi rahatsızlıklardan şikayetçi olanları için çok faydalıdır. İçerisindeki antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemi güçlenir, tokluk hissi yaratır ve zayıflamaya yardımcı olur.

Solunum yolu rahatsızlıklarından bronşit ve astım gibi rahatsızlıkların iyileşmesinde rol oynar. Hafızayı güçlendirir ve en önemlisi sindirim sistemini yani bağırsakları temizler. Kabızlık sorunu yaşayanlar için birebirdir.