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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika Singapur uçağı açıklaması! Corona virüsü iddiası...

Sabah saatlerinde 'dan Singapur'a giden bir uçaktaki yolcunun taşıdığı iddiası hakkında son dakika açıklaması geldi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Singapur’da Koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. ’dan Singapur’a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır." açıklamasında bulundu. Gelen son dakika bilgisine göre; Bakan Koca, İstanbul'a yolcusuz dönen THY Singapur uçağının mürettebatının ilk muayenelerinde hastalık bulgusuna rastlanmadığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 5.3.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 15:47 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika Singapur uçağı açıklaması! Corona virüsü iddiası...

SON DAKİKA

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3.286 oldu. Kovid-19 virüsüne yakalanan kişilerin toplamı da 95.748 oldu. Bugüne dek virüsten kurtulanların sayısı da 53.423 olarak dikkat çekiyor. Ölenlerin 2.902'si Hubei'de, 107'si İtalya'da, 92'si İran'da, 35'i de Güney Kore'de hayatını kaybetti. Sosyal medyada yer alan koronavirüs iddialarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan bir açıklama yayınladı. Son dakika haberine göre Bakan Koca; corona virüsü hakkındaki iddialar hakkında konuştu. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı;

O YOLCU FRANSIZ VATANDAŞI ÇIKTI!

"Singapur'da Koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır.Singapur'da Koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır."

Koronavirüs ile ilgili meğer her şey yalanmış! Bildiğiniz her şeyi unutun...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika Singapur uçağı açıklaması! Corona virüsü iddiası...
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