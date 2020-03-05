Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika Singapur uçağı açıklaması! Corona virüsü iddiası...

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Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3.286 oldu. Kovid-19 virüsüne yakalanan kişilerin toplamı da 95.748 oldu. Bugüne dek virüsten kurtulanların sayısı da 53.423 olarak dikkat çekiyor. Ölenlerin 2.902'si Hubei'de, 107'si İtalya'da, 92'si İran'da, 35'i de Güney Kore'de hayatını kaybetti. Sosyal medyada yer alan koronavirüs iddialarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan bir açıklama yayınladı. Son dakika haberine göre Bakan Koca; corona virüsü hakkındaki iddialar hakkında konuştu. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı;

O YOLCU FRANSIZ VATANDAŞI ÇIKTI!

"Singapur'da Koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır.Singapur'da Koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır."